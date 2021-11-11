В погоне за Фоксом Часть 1

Где и по каким местам перемещаются герои произведений? Авторы книг, как правило, прорабатывают маршруты передвижения своих персонажей достаточно скрупулёзно и точно. А вот при съемках фильмов их создатели чаще руководствуются красивыми видами и доступностью съемочного процесса, в результате чего маршрут обычно получается абсолютно нереальным.
Весь материал, как всегда, мой – текст и современные фото.
Говоря словами из другого популярного фильма: «Погоня! Какой детективный сюжет обходится без неё? Один бежит, другой догоняет!»
Две погони проходили по очень разным маршрутам, и давайте сначала рассмотрим киноверсию этого действия.
В фильме сцена погони очень темная, а потому кадры из фильма, которые Вы видите, отредактированы.
Итак: Сцена «Погоня», Кадр 01, дубль первый, МОТОР.
Погоня начинается на улице Островского, в настоящее время это малая Ордынка. Дом на заднем фоне, в сторону которого начинается погоня, снесен, как и здание из окна которого выпрыгивали персонажи. Но на этой улице все еще сохранились одноэтажные строения и дом с эркерами.
Когда автобус отъезжает, второе строение очень хорошо видно в кадре. Малая Ордынка 35.
Фотография 1981 года, ракурс близкий к фильму, а потому место вполне узнаваемо. Рамку кадра на ретро-фото накладывать не стал, дабы у Вас была возможность лучше рассмотреть старую фотографию.
Дом, который сыграл роль ресторана в фильме, практически не показывают. И это объяснимо, ибо его внешность на фешенебельный ресторан ну никак не тянет. На фотографии 1974 года он второй, справа.
Фото 1982 года. Почему на здании вывеска «Ресторан Центральный», а не «Астория» объясню чуть позже, в бонусе
А вот так выглядел настоящий ресторан Астория, в котором снимали интерьерные кадры. Вот из него уже можно было эффектно вывалиться, причем сразу на улицу Горького (ныне Тверскую). Но, видимо, бить стекла в этом заведении и перекрывать одну из центральных улиц для съемок кинематографистам не позволили.
Для любителей русского языка: Озвучание — это жаргонизм в среде звукорежиссеров, дикторов и актеров дубляжа.
В этом и состоит мастерство киномонтажа и озвучания. Если посмотрите внимательно, то Фокс не выбивает витраж в ресторане, а только подносит Марианну к окну. Под звуки выбитого стекла осколки летят уже из здания на Малой Ордынке.
Кадр 02
Итак, погоня продолжается, и с Малой Ордынки сразу переносится в Большой Черкасский переулок, двигаются в сторону Ильинки. Близко к книжной погоне, однако, далековато от начала событий, впрочем, в кино это уже и не так важно.
Понимаю, что не все знают Москву. Для более простого понимания, я нанес места съемок на карту и обозначил цифрами. Как проходил маршрут погони: 1=>2=>3=>2=>4
На карте это место обозначено цифрой «3»
Кадр 03
Снова телепортация по Москве и Студер сносит торговую палатку в Большом Сухаревском переулке, возле дома 5. Редкий случай, когда дом не снесли, а достроили.
Кадр 04
Фердинанд двигается по Трубной улице и поворачивает на Большой Сухаревский, возле дома 1, откуда они только что ехали.
Там же Тараскин выпрыгивает из автобуса и убегает в Малый Сухаревский переулок. Дом несколько перестроили, но угол все же остался узнаваем.
Для понимания, вот так этот дом выглядел еще в 1989 году.
Досадный ляп (а может, и специально так сняли) в фильме. Тараскин выглядывает из автобуса и видно, что дома на фоне находятся очень далеко, рядом только фонарные столбы и провода. А кадром ранее показывают, как Фердинанд едет по узкой улице, по обе стороны которой плотным строем стоят дома. Скорее всего, «Выглядывающего Тараскина» снимали на набережной Яузы, где так же проходили съемки погони.
Кадр 05
Снова Большой Сухаревский переулок, но теперь дом 7, где Копытин решил сократить путь дворами.
Как он определил дальнейший путь Фокса в фильме не указывается, но об этом мы еще поговорим при рассмотрении книжной версии погони.
Вот в таком порядке (номера кадров) и в таких направлениях проходила погоня в Большом Сухаревском переулке.
Кадр 06
А вот здесь мы возвращаемся на место, которое на карте обозначено цифрой «2». Московские переулки, очень красивый дом с двумя арками. Он существует и в настоящее время, находится по адресу Большой Черкасский переулок, дом 7.
На том же месте сняты повороты во дворах.
Кадр 07
Длинный проезд по дворам и выезд на улицу, где перед ними проскакивает «Студер», снимался в Одессе. Причиной тому было то, что к концу 70х, в Москве уже не осталось таких длинных проходных переулков. В поисках этого места мне пришлось виртуально облазить всю Одессу. Есть подозрение, что съемки этого фрагмента проходили на Маразлиевской улице, выезд из арки дома 48, но поручиться на 100 процентов не могу из-за отсутствия возможности лично проверить те переулки. Вот так вот большая политика мешает маленькому творчеству.
Известный факт: в кадре проскакивает не Studebaker, а ЗИЛ. Это хорошо видно по очертанию крыши, форме крыльев и наклону капота. Бюджет фильма был маленький и для съемок одного кадра тащить грузовик в Одессу не стали, а такого же на местной киностудии, видимо, не нашлось.
Кадр 08
С этого момента погоня перемещается на набережную Яузы, где и будут проходить все дальнейшие события. На карте это место обозначено цифрой 4.
Большой Полуярославский переулок, в настоящий момент этого дома уже не существует, его снесли в 2020 году. Сегодня на этом месте новострой.
Фото с просторов
А вот этот дом стоял на своем месте еще в 2020 году.
Кстати, выезжают они на встречку. Движение на набережных было односторонним с того момента, как Яузу одели в каменные берега в конце 30х годов 20го века. То есть, и в 1945, и в Москве 70х, ну и в современности, конечно.
Интересное фото, пишут, что это кадр из фильма, но в киноленте такого момента нет. Можно сделать два вывода: или это не вошедший фрагмент, или фото со съемок. Учитывая тот факт, что до этого момента ни одной цветной фотографии со съемок этого фильма мне видеть не приходилось, то резонно сделать вывод, что это не вошедший кадр.
Кадр 9
Фердинанд в очередной раз пытается сократить путь, проезжая под аркой Госпитального моста.
Отдельно скажу, что на набережную они выезжали на другой стороне. Если пытаться делать привязку к местности, то возможно допустить, что они перескочили Яузу по Дворцовому мосту.
Кадр 10
- Давай старик, давай отец, не время сейчас, после переговорим!
- В Сокольники он гад рвется, там есть где спрятаться.
Ну, здесь не соврали, действительно погоня проходит в том направлении.
Кадр снят несколько не в фокусе, специально или случайно - не знаю. Место определить можно по изгибу дороги, забору на склоне и дому с колоннами на заднем фоне. (Возможно на картинке это не очень хорошо понятно, но в динамике разглядеть несложно) Красноказарменная набережная. Дом все еще на месте, но он подвергся какому-то очень странному ремонту.
Вот так он выглядел в 1975 году, то есть, незадолго до съемок. Справа, за Салтыковским мостом.
Сцена гибели милиционера снята полностью на Николоямской набережной
Кадр 11
Спуск с горки к Николоямской набережной от Костомаровского переулка.
Постовую сбивают на этом же месте и уезжают обратно в Костомаровский переулок.
Для понимания, погоня спустилась с горочки и тут же поехала обратно.
Кадр 12
И вот погоня по Золоторожской набережной двигается в сторону Андроникова виадука, за которым все тот же перекресток (на предыдущем фото, это дорога, уходящая налево). Здесь, двигаясь по встречке, Фокс начинает отстреливаться. На фоне хорошо видны трубы.
Сейчас их плохо видно из-за разросшейся зелени, но вот они на фотографии 1972 года.
Кадр 13
Проехав этот мост, погоня на Андроньевской набережной снова развернулась на том же перекрестке, и под Андрониковым виадуком Жеглов разбивает стекло автобуса.
Дальше все логично, почти. Движение продолжается по Золоторожской набережной, но на фоне отчетливо видно здание. Сыромятническая набережная 11.
В 1945 году оно уже существовало. Фото 1947 года, сложнова́то было бы гоняться по этой набережной.
Вот так это место выглядело в 1985 году, здесь кино-погоня была сначала в одну сторону, потом в другую.
Кадр 14
Но тут погоню немного относит назад, и они снова спускаются на Андроньевскую набережную к виадуку, под которым Жеглов разбивал стекло. Спуск от Сергиевской церкви, которая очень хорошо видна на фоне.
Если запутались в адресах, то взгляните на карту.
Кадр 15
Финальный прыжок в Яузу проходит уже около Электрозаводского моста. Это в 4х километрах от предыдущего кадра.
Но на экране, благодаря монтажу и озвучанию действие кажется единым, как будто машина разогналась с горки, не смогла затормозить и пробив ограду рухнула в воду. Если смотреть этот момент покадрово, то звук торможения начинается еще в 14ом кадре.
Вот тут можно посмотреть направление и порядок проезда погони.
В следующей части будет разбор погони в Романе Эра милосердия.
3acим откланиваюсь! Можете пинать!
Авторский пост
Понравилось46
Есть еще хорошие авторы на фишках