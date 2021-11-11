В погоне за Фоксом Часть 1

Где и по каким местам перемещаются герои произведений? Авторы книг, как правило, прорабатывают маршруты передвижения своих персонажей достаточно скрупулёзно и точно. А вот при съемках фильмов их создатели чаще руководствуются красивыми видами и доступностью съемочного процесса, в результате чего маршрут обычно получается абсолютно нереальным.

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