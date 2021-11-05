Так же отличный пример Алла Сурикова и её шедевральный "Человек с бульвара Капуцинов"ю

Но что смогли создать эти два специалиста после краха СССР? Ведь явно ж коммуняки мешали раскрываться гениям? Уж если при жуткой советской цензуре эти два родственника режиссёра так снимали, то при демократии вообще нечто грандиозное должно было получится! Актёры, они теперь играли бы свободно, а не зажатые идеологией и кровавыми тисками коммунистической пропаганды. В демократическое время актёры и режиссёры не боялись ведь, что их отстранят из за несоответствия партийной линии. Ну и что они сняли в итоге?



1991 год, бывшие гении стартуют фильмом "Ночные забавы". Это ещё СССР, но само название однозначно говорит - сломались мужики, начали "модернизацию" своего творчества. Ещё старые советские актёры, включая Евстигнеева и Гафта, но блекло... Нет знаете ли персонажей, есть некие персоны, жалкие и угрюмые. Такая чувствуется зажатость в квартирке, всё свелось к перетиранию хотелок, прям мещанство во плоти.

Заодно стали без конца показывать женские ляжки. Ещё нельзя было вывалить сиськи на камеру, но вот вот! Стартанёт так сказать новая реальность. Дорвались. Но тут же понятно - никакой сюжетной привязки нет, ноги кажут ради ног. Можно сразу вспомнить любой серьёзный фильм на тему отношений в США и там такого люди себе не позволяют.