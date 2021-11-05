Были два режиссёра, работавшие всё время парой - Владимир Краснопольский и Валерий Усков, родственники. Между прочим легендарные, талантливые люди, это они сняли два великих сериала - "Тени исчезают в полдень" и "Вечный зов". Насколько это получились крутые вещи и говорить не стоит, просто скажу - ничего лучше за весь СССР не сняли, разве что "Семнадцать мгновений весны" по уровню не отстают.
Так же отличный пример Алла Сурикова и её шедевральный "Человек с бульвара Капуцинов"ю
Но что смогли создать эти два специалиста после краха СССР? Ведь явно ж коммуняки мешали раскрываться гениям? Уж если при жуткой советской цензуре эти два родственника режиссёра так снимали, то при демократии вообще нечто грандиозное должно было получится! Актёры, они теперь играли бы свободно, а не зажатые идеологией и кровавыми тисками коммунистической пропаганды. В демократическое время актёры и режиссёры не боялись ведь, что их отстранят из за несоответствия партийной линии. Ну и что они сняли в итоге?
1991 год, бывшие гении стартуют фильмом "Ночные забавы". Это ещё СССР, но само название однозначно говорит - сломались мужики, начали "модернизацию" своего творчества. Ещё старые советские актёры, включая Евстигнеева и Гафта, но блекло... Нет знаете ли персонажей, есть некие персоны, жалкие и угрюмые. Такая чувствуется зажатость в квартирке, всё свелось к перетиранию хотелок, прям мещанство во плоти.
Заодно стали без конца показывать женские ляжки. Ещё нельзя было вывалить сиськи на камеру, но вот вот! Стартанёт так сказать новая реальность. Дорвались. Но тут же понятно - никакой сюжетной привязки нет, ноги кажут ради ног. Можно сразу вспомнить любой серьёзный фильм на тему отношений в США и там такого люди себе не позволяют.
До конца рухнул союз и два бывших "титана мысли" снимают "Воровка", 1994.
Во, кадр новой эпохи, теперь то можно, смотри зритель! Ать как! Гля какая! Это её бандюганы (передумав насиловать) так вытащили из машины и шмякнули об землю. Но вот зачем ЭТО показывать в таком ракурсе? Ведь можно показать культурно, как в СССР, а можно по демократически. Так и погибли мастера, ушла эпоха и они сдулись. Оказались крайне средненькими режиссёрами с пошляцким взглядом на мир. Без кровавой советской цензуры они выявили себя бесталанщиной.
По всему вышло, что цензоры просто не давали разгуляться тупости на экране - ляжкам, жопам без смысла. Вот зачем женская жопа была показана? Какой это имело художественный смысл? Ведь потом они же пробовали заставить героиню говорить серьёзные вещи с экрана, вести диалоги. Но в итоге жопа то в сама начале светанулась. Тьфу. Это всё равно что в "Вечном зове" какая нибудь женщина так же "показала" бы что у неё под юбкой, но зато потом вела бы заумные беседы.
Потом случился очень приятный откат, сериал "Ермак". Очень и очень добротная работа. Оказалось что мастера ещё не умерли, теплились.
Но дальше окончательно гаснет качество и они начинают клепать безумно длинные, нудные, дешёвейшие сериалы. Одни только постеры сразу говорят об уровне. Унылая криминальщина перемежается унылейшими "семейными сагами", которые на самом деле не саги, а копирование иностранных сюжетов и ситуаций. Свой стиль ушёл, нового не создали. Почему я так строг к этим людям? А потому что при коммунизме они снимали шедевры, а вот при демократии оказались не способны даже нормальный сериал сделать, на простые житейские темы.
Одного описания новых творений бывших мастеров достаточно, что бы сблевать.
Арсений Петрович Колапушин — сыщик, который прославился умением раскрывать дела за 24 часа. Параллельно с основной работой он преподает в милицейской школе. И вот ему попадается, мягко говоря, не очень успевающий курсант - ОМОНовец Егор Немигайло, обладающий зато хорошей интуицией. После ряда комедийных ситуаций Егор становится верным помощником легендарного майора. Отныне неразлучная парочка сыщиков будут раскрывать самые сложные и запутанные преступления на протяжении пяти сезонов.
К 2015 году "мастера" скатились вот к такому уровню. Скринов уже достаточно, всё понятно.
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Пробую "притащить" для сравнения "Тени исчезают в полдень" и получается с трудом, рука не поднимается. По идее должно быть стыдно людям, когда вместо такого, снимают то что выше. Но ничего, они привыкли без советской цензуры, которая била в рожу, можно и так.
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Мораль проста - цензура оказалась сдерживающим пошлость и наглость фактором. Советские цензоры оказались не душителями великих творческих идей, а грамотными людьми которые отсекали дурость и ненужные кадры. После развала СССР уровень сериалов и кино буквально скатился до пошлятины.
Свобода творчества в итоге породила гадов ползучих, а не жаворонков и соловьёв.
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"Раки это к драке!"
Скульптор, который 48 лет ежедневно лепил бюсты Ленина, вряд ли потом создаст шедевр вроде Давида или Трёх граций.
И ещё добавлю сюда высокообразованных опытных редакторов которые не допускали пошлости и бескультурья. Это как с грамотностью в "интернетах", вернее с её отсутствием у большинства. Читая книгу или газету в те времена, вряд ли можно было найти грамматическую ошибку - их заслуга.
А сериал сыщики был довольно не плохим для того времени и без особой пошлятины.
Хоть и ддешевы