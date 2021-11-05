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Коммуняки мешали раскрываться гениям

Коммуняки мешали раскрываться гениям (9 фото + 2 видео)

Автор:
05 ноября 2021 04:02
Метки: Валерий Усков   Владимир Краснопольский   Гений   Коммуняки   
631
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Были два режиссёра, работавшие всё время парой - Владимир Краснопольский и Валерий Усков, родственники. Между прочим легендарные, талантливые люди, это они сняли два великих сериала - "Тени исчезают в полдень" и "Вечный зов". Насколько это получились крутые вещи и говорить не стоит, просто скажу - ничего лучше за весь СССР не сняли, разве что "Семнадцать мгновений весны" по уровню не отстают.


Так же отличный пример Алла Сурикова и её шедевральный "Человек с бульвара Капуцинов"ю


Но что смогли создать эти два специалиста после краха СССР? Ведь явно ж коммуняки мешали раскрываться гениям? Уж если при жуткой советской цензуре эти два родственника режиссёра так снимали, то при демократии вообще нечто грандиозное должно было получится! Актёры, они теперь играли бы свободно, а не зажатые идеологией и кровавыми тисками коммунистической пропаганды. В демократическое время актёры и режиссёры не боялись ведь, что их отстранят из за несоответствия партийной линии. Ну и что они сняли в итоге?

1991 год, бывшие гении стартуют фильмом "Ночные забавы". Это ещё СССР, но само название однозначно говорит - сломались мужики, начали "модернизацию" своего творчества. Ещё старые советские актёры, включая Евстигнеева и Гафта, но блекло... Нет знаете ли персонажей, есть некие персоны, жалкие и угрюмые. Такая чувствуется зажатость в квартирке, всё свелось к перетиранию хотелок, прям мещанство во плоти.


Заодно стали без конца показывать женские ляжки. Ещё нельзя было вывалить сиськи на камеру, но вот вот! Стартанёт так сказать новая реальность. Дорвались. Но тут же понятно - никакой сюжетной привязки нет, ноги кажут ради ног. Можно сразу вспомнить любой серьёзный фильм на тему отношений в США и там такого люди себе не позволяют.


До конца рухнул союз и два бывших "титана мысли" снимают "Воровка", 1994.
Во, кадр новой эпохи, теперь то можно, смотри зритель! Ать как! Гля какая! Это её бандюганы (передумав насиловать) так вытащили из машины и шмякнули об землю. Но вот зачем ЭТО показывать в таком ракурсе? Ведь можно показать культурно, как в СССР, а можно по демократически. Так и погибли мастера, ушла эпоха и они сдулись. Оказались крайне средненькими режиссёрами с пошляцким взглядом на мир. Без кровавой советской цензуры они выявили себя бесталанщиной.


По всему вышло, что цензоры просто не давали разгуляться тупости на экране - ляжкам, жопам без смысла. Вот зачем женская жопа была показана? Какой это имело художественный смысл? Ведь потом они же пробовали заставить героиню говорить серьёзные вещи с экрана, вести диалоги. Но в итоге жопа то в сама начале светанулась. Тьфу. Это всё равно что в "Вечном зове" какая нибудь женщина так же "показала" бы что у неё под юбкой, но зато потом вела бы заумные беседы.


Потом случился очень приятный откат, сериал "Ермак". Очень и очень добротная работа. Оказалось что мастера ещё не умерли, теплились.


Но дальше окончательно гаснет качество и они начинают клепать безумно длинные, нудные, дешёвейшие сериалы. Одни только постеры сразу говорят об уровне. Унылая криминальщина перемежается унылейшими "семейными сагами", которые на самом деле не саги, а копирование иностранных сюжетов и ситуаций. Свой стиль ушёл, нового не создали. Почему я так строг к этим людям? А потому что при коммунизме они снимали шедевры, а вот при демократии оказались не способны даже нормальный сериал сделать, на простые житейские темы.


Одного описания новых творений бывших мастеров достаточно, что бы сблевать.

Арсений Петрович Колапушин — сыщик, который прославился умением раскрывать дела за 24 часа. Параллельно с основной работой он преподает в милицейской школе. И вот ему попадается, мягко говоря, не очень успевающий курсант - ОМОНовец Егор Немигайло, обладающий зато хорошей интуицией. После ряда комедийных ситуаций Егор становится верным помощником легендарного майора. Отныне неразлучная парочка сыщиков будут раскрывать самые сложные и запутанные преступления на протяжении пяти сезонов.

К 2015 году "мастера" скатились вот к такому уровню. Скринов уже достаточно, всё понятно.


Пробую "притащить" для сравнения "Тени исчезают в полдень" и получается с трудом, рука не поднимается.  По идее должно быть стыдно людям, когда вместо такого, снимают то что выше. Но ничего, они привыкли без советской цензуры, которая била в рожу, можно и так.


Мораль проста - цензура оказалась сдерживающим пошлость и наглость фактором. Советские цензоры оказались не душителями великих творческих идей, а грамотными людьми которые отсекали дурость и ненужные кадры. После развала СССР уровень сериалов и кино буквально скатился до пошлятины.

Свобода творчества в итоге породила гадов ползучих, а не жаворонков и соловьёв.


Источник:

Метки: Валерий Усков   Владимир Краснопольский   Гений   Коммуняки   
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64k
Пулемет самому нужен. 4 часа назад
Дорога вниз всегда легче..
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14k
seller-k 8 минут назад
"Ночные забавы" добротный фильм. Евстигнеев, Гафт, Филозов - мастера. Смотреть обязательно!
Ссылка www.youtube.com
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1k
Павел Христенко Полчаса назад
"Ночные забавы" чем плох? Нормальный фильм.
"Раки это к драке!"
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28k
АнтонПолднев 53 минуты назад
Какие-то мутные рассуждения непонятно о чём. Если человек талантлив, то он будет снимать хорошее кино хоть при коммунизме, хоть при монархии.
Скульптор, который 48 лет ежедневно лепил бюсты Ленина, вряд ли потом создаст шедевр вроде Давида или Трёх граций.
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3k
Горожанин Час назад
Да и цензуры как таковой, на самом деле, не было. Были государственные деньги киностудий. Государственные! Естественно, для их освоения должен быть контроль - как и сейчас это есть, причем во всех странах. И был художественный совет, который на каждом этапе - от сценария до отснятых эпизодов - давал оценку и мог вносить изменения. То есть, коллективное внутри самого же творческого кинематографического цеха приятие решение профессионалами по созданию продукта и освоению бюджетных, государственных средств. Цензуры в такой системе не вижу. Вижу ответственный, государственный подход. Другое дело, что немало было и фильмов пропагандистских, проходных - на партийную, производственную темы. Но это действительно государство заказывало. Однако даже эти проходные фильмы по сравнению с тем, что в массе пошло с 90-х - шедевры.
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3k
Outcast Час назад
Ну в защиту можно сказать что в конце 80х начале 90х было кооперативное кино и сиськи жопы вставлять настоятельно просили спонсоры и фактические хозяева.
А сериал сыщики был довольно не плохим для того времени и без особой пошлятины.

Хоть и ддешевы
Ссылка youtu.be
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568
Дедуля 2 часа назад
Все проще.Деньги,деньги. Кто дает деньги,тот и заказывает музыку. Одно дело спонсор кпсс,другое -частное телевидение,им побольше порнухи и скандалов.
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5k
Евгений 4 часа назад
Культура - отражение жизни общества. Какое общество - такое и отражение.
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