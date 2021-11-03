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И никакой он не узбек

И никакой он не узбек (4 фото)

Автор:
03 ноября 2021 19:25
Метки: Раднэр Муратов   история одной жизни   судьба актёра   
808
4
Сначала его бросила Извицкая, а потом он лишился и памяти. И никакой он не узбек. Раднэр Муратов.

Источник:

Метки: Раднэр Муратов   история одной жизни   судьба актёра   
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8  комментариев
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Fishki_surfer 4 часа назад
Он при СССР еще "Шахматную школу" вел в телевизоре, точнее был одним из со-ведущих.
Я в детстве смотрел.
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956
Евгений 3 часа назад
Автор! За Раднэра Муратова - спасибо, а за повторение текста (повторяется дважды: Разумеется, если взять чашечные весы и "поместить" на одной их стороне...) ставлю минус! Ну к чему спешка? Мы никуда не торопимся!!!
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12k
Вася 3 часа назад
Ссылка coub.com
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2k
Mowgley 3 часа назад
Мне в силу лет (люди за 50 меня поймут) абсолютно нет разницы, какой национальности человек - или ты человек, или ты говно.
Про любимые фильмы и про Муратова уже давно всё прочитал. Жаль, что таких фильмов больше не будет

Ссылка youtube.com
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20k
Ego sum qui sum 4 часа назад
какая разница, какой он был национальности? кому это важно?
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