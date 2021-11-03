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4
Сначала его бросила Извицкая, а потом он лишился и памяти. И никакой он не узбек. Раднэр Муратов.
Его знала вся страна, но потом его потихоньку забыли. Да и он с годами всё забыл.
Многие думают, что артист Раднэр Муратов был родом из Узбекистана. Часто можно было услышать о нём: "Тот узбек из "Джентльменов удачи". Но это ошибка. На самом деле он не узбек, а татарин из Ленинграда.
Раднэр Муратов родился 21 октября 1928 года (этой осенью ему могло бы исполниться 93 года). Его папа, Зиннат Муратов, на момент рождения сына учился в Ленинградском политехническом институте. Потом он окончил Институт красной профессуры и пошёл, ступенька за ступенькой, по партийной линии, со временем заняв крупный пост в Татарской АССР.
Может показаться, что Раднэр - вполне себе типичное восточное, татарское имя. Однако это не так: в действительности мальчика назвали в духе времени, ведь Раднэр расшифровывается как "РАДуйся Новой ЭРе.
Раднэр был старшим ребёнком в семье Зинната Ибятовича Муратова. Другие сыновья тоже "вышли в люди": Лир Муратов, родившийся в 1932 году, стал заслуженным тренером России и международным арбитром по шахматам, а Родэс Муратов, 1937 года рождения, достиг степени доктора физико-математических наук.
Мы с уверенностью можем утверждать, что Раднэр был разносторонней личностью: он окончил казанскую специальную школу ВВС, а ещё, как и брат, занимался шахматами и заслужил звание кандидата в мастера спорта. Рассказывают, что он выигрывал у знаменитого шахматиста Василия Смыслова.
Однако ни по авиационному, ни по шахматному пути он не пошёл, а решил посвятить себя актёрству.
Вот что вспоминал о Муратове режиссёр Виталий Мельников, который учился с Раднэром во ВГИКе и пригласил его в свою студенческую постановку:
- Я решил поставить отрывок из Марка Твена - тот, где простодушного Гека Финна охмуряет жулик, выдающий себя за особу королевской крови. На роль Гека я пригласил Радика Муратова. Впоследствии Муратов много и успешно снимался в комедиях. В наши же ранне-вгиковские времена Радик слыл у нас маменькиным сынком. Правильнее сказать, "папенькиным сынком", потому что он был сыном первого секретаря ЦК Татарии.
...Сынок не всегда радовал папеньку. Радик был ужасающим неряхой и лентяем. Его частенько доставляли в Казань на самолёте, только для того, чтобы там отмыть и переодеть. Чистенький, отутюженный Радик являлся во ВГИК и радовал всех своей щедростью. Он раздавал приятелям деньги и кормил их обедами по лимитным карточкам в цековской столовой. Но постепенно Радик как-то темнел ликом и обтрёпывался. Он дичал особенно в те периоды, когда проигрывал на скачках. Радик был завсегдатаем столичного ипподрома.
На роль Гека я его пригласил как раз в период крайнего одичания. Это был вылитый неприкаянный Гек Финн.
Многие думают, что артист Раднэр Муратов был родом из Узбекистана. Часто можно было услышать о нём: "Тот узбек из "Джентльменов удачи". Но это ошибка. На самом деле он не узбек, а татарин из Ленинграда.
Раднэр Муратов родился 21 октября 1928 года (этой осенью ему могло бы исполниться 93 года). Его папа, Зиннат Муратов, на момент рождения сына учился в Ленинградском политехническом институте. Потом он окончил Институт красной профессуры и пошёл, ступенька за ступенькой, по партийной линии, со временем заняв крупный пост в Татарской АССР.
Может показаться, что Раднэр - вполне себе типичное восточное, татарское имя. Однако это не так: в действительности мальчика назвали в духе времени, ведь Раднэр расшифровывается как "РАДуйся Новой ЭРе.
Раднэр был старшим ребёнком в семье Зинната Ибятовича Муратова. Другие сыновья тоже "вышли в люди": Лир Муратов, родившийся в 1932 году, стал заслуженным тренером России и международным арбитром по шахматам, а Родэс Муратов, 1937 года рождения, достиг степени доктора физико-математических наук.
Мы с уверенностью можем утверждать, что Раднэр был разносторонней личностью: он окончил казанскую специальную школу ВВС, а ещё, как и брат, занимался шахматами и заслужил звание кандидата в мастера спорта. Рассказывают, что он выигрывал у знаменитого шахматиста Василия Смыслова.
Однако ни по авиационному, ни по шахматному пути он не пошёл, а решил посвятить себя актёрству.
Вот что вспоминал о Муратове режиссёр Виталий Мельников, который учился с Раднэром во ВГИКе и пригласил его в свою студенческую постановку:
- Я решил поставить отрывок из Марка Твена - тот, где простодушного Гека Финна охмуряет жулик, выдающий себя за особу королевской крови. На роль Гека я пригласил Радика Муратова. Впоследствии Муратов много и успешно снимался в комедиях. В наши же ранне-вгиковские времена Радик слыл у нас маменькиным сынком. Правильнее сказать, "папенькиным сынком", потому что он был сыном первого секретаря ЦК Татарии.
...Сынок не всегда радовал папеньку. Радик был ужасающим неряхой и лентяем. Его частенько доставляли в Казань на самолёте, только для того, чтобы там отмыть и переодеть. Чистенький, отутюженный Радик являлся во ВГИК и радовал всех своей щедростью. Он раздавал приятелям деньги и кормил их обедами по лимитным карточкам в цековской столовой. Но постепенно Радик как-то темнел ликом и обтрёпывался. Он дичал особенно в те периоды, когда проигрывал на скачках. Радик был завсегдатаем столичного ипподрома.
На роль Гека я его пригласил как раз в период крайнего одичания. Это был вылитый неприкаянный Гек Финн.
Плодовитый и многогранный режиссёр Мельников известен фильмами "Начальник Чукотки", "Мама вышла замуж", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Здравствуй и прощай", "Старший сын", "Отпуск в сентябре", "Выйти замуж за капитана", "Царская охота" и другими. И если Раднэру Муратову в этом году должно было исполниться 93 года, то Виталию Мельникову, по счастию, исполнилось.
Наверное, некоторые однокашники и друзья завидовали Раднэру ввиду положения его отца (хотя в то время люди в большинстве своём были проще и чужды зависти). Как, возможно, некоторые завидовали ему и в плане любви. Ведь в качестве возлюбленной Радик Муратов "отхватил" не кого-нибудь, а красавицу Изольду Извицкую, которая также училась во ВГИКе. (Позже она прославилась благодаря главной роли в фильме "Сорок первый").
Узнав об этом факте личной жизни Раднэра Муратова, можно здорово удивиться: что такая дивная девушка могла найти в этом юноше со специфической внешностью?! Возможно, кто-то свяжет интерес Извицкой к Муратову опять-таки с видным постом его отца. Однако, зная характер Изольды Извицкой, историю её жизни и неумение приспосабливаться к житейским и карьерным реалиям, можно предположить, что по отношению к Радику она вынашивала не холодный расчёт, а имела к нему настоящие чувства. Ведь многие отмечали доброту, бесконфликтность и огромное обаяние Раднэра. К тому же специфическая внешность - это, если хотите, изюминка, экзотика признак необычности, который способен зацепить.
Однако счастье Муратова и Извицкой оказалось недолгим. На съёмках кинофильма "Первый эшелон" она познакомилась со студентом ВГИКа, начинающим артистом Эдуардом Бредуном. К нему она и ушла, оставив Муратова в одиночестве, и вскоре, в ноябре 1954 года, стала женой Бредуна. (Об Изольде Извицкой и Эдуарде Бредуне нашим каналом снято отдельное видео - ссылка на него ожидает Вас в конце этой статьи).
В этом любовном треугольнике Раднэр Муратов оказался третьим-лишним
Впрочем, горе Раднэра было непродолжительным. Через некоторое время он женился на актрисе Театра-студии киноактёра Елене Довлатбековой. Уже в сентябре 1956 года у них родился сын Леонид.
Правда, брак довольно быстро распался: артист чрезмерно увлекался игрой на скачках, проводя всё свободное время на московском ипподроме, и жена этого не выдержала.
Наверное, некоторые однокашники и друзья завидовали Раднэру ввиду положения его отца (хотя в то время люди в большинстве своём были проще и чужды зависти). Как, возможно, некоторые завидовали ему и в плане любви. Ведь в качестве возлюбленной Радик Муратов "отхватил" не кого-нибудь, а красавицу Изольду Извицкую, которая также училась во ВГИКе. (Позже она прославилась благодаря главной роли в фильме "Сорок первый").
Узнав об этом факте личной жизни Раднэра Муратова, можно здорово удивиться: что такая дивная девушка могла найти в этом юноше со специфической внешностью?! Возможно, кто-то свяжет интерес Извицкой к Муратову опять-таки с видным постом его отца. Однако, зная характер Изольды Извицкой, историю её жизни и неумение приспосабливаться к житейским и карьерным реалиям, можно предположить, что по отношению к Радику она вынашивала не холодный расчёт, а имела к нему настоящие чувства. Ведь многие отмечали доброту, бесконфликтность и огромное обаяние Раднэра. К тому же специфическая внешность - это, если хотите, изюминка, экзотика признак необычности, который способен зацепить.
Однако счастье Муратова и Извицкой оказалось недолгим. На съёмках кинофильма "Первый эшелон" она познакомилась со студентом ВГИКа, начинающим артистом Эдуардом Бредуном. К нему она и ушла, оставив Муратова в одиночестве, и вскоре, в ноябре 1954 года, стала женой Бредуна. (Об Изольде Извицкой и Эдуарде Бредуне нашим каналом снято отдельное видео - ссылка на него ожидает Вас в конце этой статьи).
В этом любовном треугольнике Раднэр Муратов оказался третьим-лишним
Впрочем, горе Раднэра было непродолжительным. Через некоторое время он женился на актрисе Театра-студии киноактёра Елене Довлатбековой. Уже в сентябре 1956 года у них родился сын Леонид.
Правда, брак довольно быстро распался: артист чрезмерно увлекался игрой на скачках, проводя всё свободное время на московском ипподроме, и жена этого не выдержала.
Снимался Раднэр Зиннатович много. Главных ролей не имел, появляясь на экране, что называется, "редко, но метко". Его кинокарьера уложилась в период с 1952 по 1987 годы, в тот же период он играл в Театре-студии киноактёра. Много привлекался к озвучанию фильмов - как советских (азербайджанских, прибалтийских), так и заграничных - японских, египетских, югославских, испанских, французских. Даже озвучивал одного из героев в знаменитом "Фантомасе"!
Разумеется, если взять чашечные весы и "поместить" на одной их стороне роль Василия Алибабаевича, а на другой - все остальные киноработы Раднэра Муратова, то роль в "Джентльменах удачи", пожалуй, перевесит.
А ведь Муратов мог её и не сыграть! Дело в том, что актёра на роль Василия Алибабаевича искали очень долго. Рассматривали Фрунзика Мкртчяна, Владимира Этуша, Илью Рутберга и Баадура Цуладзе. По разным причинам все они отпали. В конце концов внимание создателей картины привлёк Раднэр Муратов. Изначально он должен был воплотить на экране начальника исправительной колонии, где сидели подельники Доцента, но в итоге всё переиграли - и Муратов получил свою звёздную роль.
Раднэр играл и в "серьёзных" фильмах. Например, в военной картине "Щит и меч"
У Муратова была популярность и довольно стабильная занятость в кино - он принял участие в создании и дубляже более 100 фильмов (!). Однако время никого не щадит.
Вот что рассказывал о последних годах жизни Муратова артист Анатолий Яббаров, который сыграл в "Джентльменах удачи" бандита Митяя:
- Он все время находился в состоянии прострации, не узнавал людей, с которыми проработал не один десяток лет. Когда к нему обращались, ничего не отвечал, только растерянно улыбался в ответ. И все время говорил: "Я, наверное, скоро умру...".
А всё потому, что у Муратова была болезнь Альцгеймера, которая медленно, но верно стирает у человека память.
Из-за этого коварного недуга Раднэр Зиннатович частенько терял дорогу домой.
В конце 2004 года патрульные милиционеры увидели на Преображенской площади столицы худого, пожилого, плохо одетого человека, которого приняли за бомжа. Мужчина сказал им, что не помнит, как его зовут. Узнать в нём советскую кинозвезду блюстители порядка не смогли. Как результат - Муратова отправили в "психушку". Тамошние врачи узнали артиста и решили перевести его в городскую больницу №68. Но уже по дороге туда он перенёс инсульт и впал в кому. Через несколько дней, 10 декабря 2004 года его не стало.
Раднэру Муратову было 76 лет. Последнее своё пристанище он обрёл на Николо-Архангельском кладбище.
Вот уж жизненный парадокс: каждой своей ролью артист Муратов нёс зрителям хорошее настроение, а в конце своей жизни испытал большую грусть. Хотя, возможно, учитывая его состояние, он эту грусть и не почувствовал.
Снимался Раднэр Зиннатович много. Главных ролей не имел, появляясь на экране, что называется, "редко, но метко". Его кинокарьера уложилась в период с 1952 по 1987 годы, в тот же период он играл в Театре-студии киноактёра. Много привлекался к озвучанию фильмов - как советских (азербайджанских, прибалтийских), так и заграничных - японских, египетских, югославских, испанских, французских. Даже озвучивал одного из героев в знаменитом "Фантомасе"!
Разумеется, если взять чашечные весы и "поместить" на одной их стороне роль Василия Алибабаевича, а на другой - все остальные киноработы Раднэра Муратова, то роль в "Джентльменах удачи", пожалуй, перевесит.
А ведь Муратов мог её и не сыграть! Дело в том, что актёра на роль Василия Алибабаевича искали очень долго. Рассматривали Фрунзика Мкртчяна, Владимира Этуша, Илью Рутберга и Баадура Цуладзе. По разным причинам все они отпали. В конце концов внимание создателей картины привлёк Раднэр Муратов. Изначально он должен был воплотить на экране начальника исправительной колонии, где сидели подельники Доцента, но в итоге всё переиграли - и Муратов получил свою звёздную роль.
У Муратова была популярность и довольно стабильная занятость в кино - он принял участие в создании и дубляже более 100 фильмов (!). Однако время никого не щадит.
Вот что рассказывал о последних годах жизни Муратова артист Анатолий Яббаров, который сыграл в "Джентльменах удачи" бандита Митяя:
- Он все время находился в состоянии прострации, не узнавал людей, с которыми проработал не один десяток лет. Когда к нему обращались, ничего не отвечал, только растерянно улыбался в ответ. И все время говорил: "Я, наверное, скоро умру...".
А всё потому, что у Муратова была болезнь Альцгеймера, которая медленно, но верно стирает у человека память.
Из-за этого коварного недуга Раднэр Зиннатович частенько терял дорогу домой.
В конце 2004 года патрульные милиционеры увидели на Преображенской площади столицы худого, пожилого, плохо одетого человека, которого приняли за бомжа. Мужчина сказал им, что не помнит, как его зовут. Узнать в нём советскую кинозвезду блюстители порядка не смогли. Как результат - Муратова отправили в "психушку". Тамошние врачи узнали артиста и решили перевести его в городскую больницу №68. Но уже по дороге туда он перенёс инсульт и впал в кому. Через несколько дней, 10 декабря 2004 года его не стало.
Раднэру Муратову было 76 лет. Последнее своё пристанище он обрёл на Николо-Архангельском кладбище.
Вот уж жизненный парадокс: каждой своей ролью артист Муратов нёс зрителям хорошее настроение, а в конце своей жизни испытал большую грусть. Хотя, возможно, учитывая его состояние, он эту грусть и не почувствовал.
Разумеется, если взять чашечные весы и "поместить" на одной их стороне роль Василия Алибабаевича, а на другой - все остальные киноработы Раднэра Муратова, то роль в "Джентльменах удачи", пожалуй, перевесит.
А ведь Муратов мог её и не сыграть! Дело в том, что актёра на роль Василия Алибабаевича искали очень долго. Рассматривали Фрунзика Мкртчяна, Владимира Этуша, Илью Рутберга и Баадура Цуладзе. По разным причинам все они отпали. В конце концов внимание создателей картины привлёк Раднэр Муратов. Изначально он должен был воплотить на экране начальника исправительной колонии, где сидели подельники Доцента, но в итоге всё переиграли - и Муратов получил свою звёздную роль.
Раднэр играл и в "серьёзных" фильмах. Например, в военной картине "Щит и меч"
У Муратова была популярность и довольно стабильная занятость в кино - он принял участие в создании и дубляже более 100 фильмов (!). Однако время никого не щадит.
Вот что рассказывал о последних годах жизни Муратова артист Анатолий Яббаров, который сыграл в "Джентльменах удачи" бандита Митяя:
- Он все время находился в состоянии прострации, не узнавал людей, с которыми проработал не один десяток лет. Когда к нему обращались, ничего не отвечал, только растерянно улыбался в ответ. И все время говорил: "Я, наверное, скоро умру...".
А всё потому, что у Муратова была болезнь Альцгеймера, которая медленно, но верно стирает у человека память.
Из-за этого коварного недуга Раднэр Зиннатович частенько терял дорогу домой.
В конце 2004 года патрульные милиционеры увидели на Преображенской площади столицы худого, пожилого, плохо одетого человека, которого приняли за бомжа. Мужчина сказал им, что не помнит, как его зовут. Узнать в нём советскую кинозвезду блюстители порядка не смогли. Как результат - Муратова отправили в "психушку". Тамошние врачи узнали артиста и решили перевести его в городскую больницу №68. Но уже по дороге туда он перенёс инсульт и впал в кому. Через несколько дней, 10 декабря 2004 года его не стало.
Раднэру Муратову было 76 лет. Последнее своё пристанище он обрёл на Николо-Архангельском кладбище.
Вот уж жизненный парадокс: каждой своей ролью артист Муратов нёс зрителям хорошее настроение, а в конце своей жизни испытал большую грусть. Хотя, возможно, учитывая его состояние, он эту грусть и не почувствовал.
Снимался Раднэр Зиннатович много. Главных ролей не имел, появляясь на экране, что называется, "редко, но метко". Его кинокарьера уложилась в период с 1952 по 1987 годы, в тот же период он играл в Театре-студии киноактёра. Много привлекался к озвучанию фильмов - как советских (азербайджанских, прибалтийских), так и заграничных - японских, египетских, югославских, испанских, французских. Даже озвучивал одного из героев в знаменитом "Фантомасе"!
Разумеется, если взять чашечные весы и "поместить" на одной их стороне роль Василия Алибабаевича, а на другой - все остальные киноработы Раднэра Муратова, то роль в "Джентльменах удачи", пожалуй, перевесит.
А ведь Муратов мог её и не сыграть! Дело в том, что актёра на роль Василия Алибабаевича искали очень долго. Рассматривали Фрунзика Мкртчяна, Владимира Этуша, Илью Рутберга и Баадура Цуладзе. По разным причинам все они отпали. В конце концов внимание создателей картины привлёк Раднэр Муратов. Изначально он должен был воплотить на экране начальника исправительной колонии, где сидели подельники Доцента, но в итоге всё переиграли - и Муратов получил свою звёздную роль.
У Муратова была популярность и довольно стабильная занятость в кино - он принял участие в создании и дубляже более 100 фильмов (!). Однако время никого не щадит.
Вот что рассказывал о последних годах жизни Муратова артист Анатолий Яббаров, который сыграл в "Джентльменах удачи" бандита Митяя:
- Он все время находился в состоянии прострации, не узнавал людей, с которыми проработал не один десяток лет. Когда к нему обращались, ничего не отвечал, только растерянно улыбался в ответ. И все время говорил: "Я, наверное, скоро умру...".
А всё потому, что у Муратова была болезнь Альцгеймера, которая медленно, но верно стирает у человека память.
Из-за этого коварного недуга Раднэр Зиннатович частенько терял дорогу домой.
В конце 2004 года патрульные милиционеры увидели на Преображенской площади столицы худого, пожилого, плохо одетого человека, которого приняли за бомжа. Мужчина сказал им, что не помнит, как его зовут. Узнать в нём советскую кинозвезду блюстители порядка не смогли. Как результат - Муратова отправили в "психушку". Тамошние врачи узнали артиста и решили перевести его в городскую больницу №68. Но уже по дороге туда он перенёс инсульт и впал в кому. Через несколько дней, 10 декабря 2004 года его не стало.
Раднэру Муратову было 76 лет. Последнее своё пристанище он обрёл на Николо-Архангельском кладбище.
Вот уж жизненный парадокс: каждой своей ролью артист Муратов нёс зрителям хорошее настроение, а в конце своей жизни испытал большую грусть. Хотя, возможно, учитывая его состояние, он эту грусть и не почувствовал.
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Я в детстве смотрел.
Про любимые фильмы и про Муратова уже давно всё прочитал. Жаль, что таких фильмов больше не будет