И никакой он не узбек

Снимался Раднэр Зиннатович много. Главных ролей не имел, появляясь на экране, что называется, "редко, но метко". Его кинокарьера уложилась в период с 1952 по 1987 годы, в тот же период он играл в Театре-студии киноактёра. Много привлекался к озвучанию фильмов - как советских (азербайджанских, прибалтийских), так и заграничных - японских, египетских, югославских, испанских, французских. Даже озвучивал одного из героев в знаменитом "Фантомасе"!



Разумеется, если взять чашечные весы и "поместить" на одной их стороне роль Василия Алибабаевича, а на другой - все остальные киноработы Раднэра Муратова, то роль в "Джентльменах удачи", пожалуй, перевесит.



А ведь Муратов мог её и не сыграть! Дело в том, что актёра на роль Василия Алибабаевича искали очень долго. Рассматривали Фрунзика Мкртчяна, Владимира Этуша, Илью Рутберга и Баадура Цуладзе. По разным причинам все они отпали. В конце концов внимание создателей картины привлёк Раднэр Муратов. Изначально он должен был воплотить на экране начальника исправительной колонии, где сидели подельники Доцента, но в итоге всё переиграли - и Муратов получил свою звёздную роль.



Раднэр играл и в "серьёзных" фильмах. Например, в военной картине "Щит и меч"



У Муратова была популярность и довольно стабильная занятость в кино - он принял участие в создании и дубляже более 100 фильмов (!). Однако время никого не щадит.



Вот что рассказывал о последних годах жизни Муратова артист Анатолий Яббаров, который сыграл в "Джентльменах удачи" бандита Митяя:



- Он все время находился в состоянии прострации, не узнавал людей, с которыми проработал не один десяток лет. Когда к нему обращались, ничего не отвечал, только растерянно улыбался в ответ. И все время говорил: "Я, наверное, скоро умру...".



А всё потому, что у Муратова была болезнь Альцгеймера, которая медленно, но верно стирает у человека память.

Из-за этого коварного недуга Раднэр Зиннатович частенько терял дорогу домой.

В конце 2004 года патрульные милиционеры увидели на Преображенской площади столицы худого, пожилого, плохо одетого человека, которого приняли за бомжа. Мужчина сказал им, что не помнит, как его зовут. Узнать в нём советскую кинозвезду блюстители порядка не смогли. Как результат - Муратова отправили в "психушку". Тамошние врачи узнали артиста и решили перевести его в городскую больницу №68. Но уже по дороге туда он перенёс инсульт и впал в кому. Через несколько дней, 10 декабря 2004 года его не стало.



Раднэру Муратову было 76 лет. Последнее своё пристанище он обрёл на Николо-Архангельском кладбище.



Вот уж жизненный парадокс: каждой своей ролью артист Муратов нёс зрителям хорошее настроение, а в конце своей жизни испытал большую грусть. Хотя, возможно, учитывая его состояние, он эту грусть и не почувствовал.

Снимался Раднэр Зиннатович много. Главных ролей не имел, появляясь на экране, что называется, "редко, но метко". Его кинокарьера уложилась в период с 1952 по 1987 годы, в тот же период он играл в Театре-студии киноактёра. Много привлекался к озвучанию фильмов - как советских (азербайджанских, прибалтийских), так и заграничных - японских, египетских, югославских, испанских, французских. Даже озвучивал одного из героев в знаменитом "Фантомасе"!



Разумеется, если взять чашечные весы и "поместить" на одной их стороне роль Василия Алибабаевича, а на другой - все остальные киноработы Раднэра Муратова, то роль в "Джентльменах удачи", пожалуй, перевесит.

А ведь Муратов мог её и не сыграть! Дело в том, что актёра на роль Василия Алибабаевича искали очень долго. Рассматривали Фрунзика Мкртчяна, Владимира Этуша, Илью Рутберга и Баадура Цуладзе. По разным причинам все они отпали. В конце концов внимание создателей картины привлёк Раднэр Муратов. Изначально он должен был воплотить на экране начальника исправительной колонии, где сидели подельники Доцента, но в итоге всё переиграли - и Муратов получил свою звёздную роль.



У Муратова была популярность и довольно стабильная занятость в кино - он принял участие в создании и дубляже более 100 фильмов (!). Однако время никого не щадит.



Вот что рассказывал о последних годах жизни Муратова артист Анатолий Яббаров, который сыграл в "Джентльменах удачи" бандита Митяя:



- Он все время находился в состоянии прострации, не узнавал людей, с которыми проработал не один десяток лет. Когда к нему обращались, ничего не отвечал, только растерянно улыбался в ответ. И все время говорил: "Я, наверное, скоро умру...".



А всё потому, что у Муратова была болезнь Альцгеймера, которая медленно, но верно стирает у человека память.

Из-за этого коварного недуга Раднэр Зиннатович частенько терял дорогу домой.

В конце 2004 года патрульные милиционеры увидели на Преображенской площади столицы худого, пожилого, плохо одетого человека, которого приняли за бомжа. Мужчина сказал им, что не помнит, как его зовут. Узнать в нём советскую кинозвезду блюстители порядка не смогли. Как результат - Муратова отправили в "психушку". Тамошние врачи узнали артиста и решили перевести его в городскую больницу №68. Но уже по дороге туда он перенёс инсульт и впал в кому. Через несколько дней, 10 декабря 2004 года его не стало.



Раднэру Муратову было 76 лет. Последнее своё пристанище он обрёл на Николо-Архангельском кладбище.



Вот уж жизненный парадокс: каждой своей ролью артист Муратов нёс зрителям хорошее настроение, а в конце своей жизни испытал большую грусть. Хотя, возможно, учитывая его состояние, он эту грусть и не почувствовал.