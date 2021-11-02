17 сентября 2021 года стартовал показ сериала "Игра в кальмара" на платформе Netflix. За первые четыре недели сериал посмотрели более 140 000 000 человек. Это сделало его самым популярным (и доходным) творением на Netflix. Интернет заполонили мемы и шутки, связанные сериалом. В этом тесте не будет оценок. Вы или пройдёте его, или нет. Тест очень сложный. Есть право всего на одну ошибку. Справитесь?

Тест по сериалу "Игра в кальмара" 0