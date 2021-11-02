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Тест по сериалу "Игра в кальмара"

Тест по сериалу "Игра в кальмара"

Автор:
02 ноября 2021 12:43
Сообщество : Кино
Метки: Игра в кальмара   Тесты   сериалы   тест   тесты по корейским сериалам   тесты по сериалам   
984
1
17 сентября 2021 года стартовал показ сериала "Игра в кальмара" на платформе Netflix. За первые четыре недели сериал посмотрели более 140 000 000 человек. Это сделало его самым популярным (и доходным) творением на Netflix. Интернет заполонили мемы и шутки, связанные сериалом. В этом тесте не будет оценок. Вы или пройдёте его, или нет. Тест очень сложный. Есть право всего на одну ошибку. Справитесь?
Какой тип охранников среди представленных является главным?
1/10Какой тип охранников среди представленных является главным?

i.ytimg.com

Какую сумму предложил незнакомец в метро за каждый выигрыш?
2/10Какую сумму предложил незнакомец в метро за каждый выигрыш?
Какой номер был у Сон Ки Хуна?
3/10Какой номер был у Сон Ки Хуна?
Первая игра. За какое время игроки должны были перебежать игровое поле?
4/10Первая игра. За какое время игроки должны были перебежать игровое поле?
Сколько игроков успешно завершили первую игру?
5/10Сколько игроков успешно завершили первую игру?
Сможете вспомнить третью по счёту игру (если не считать спровоцированную драку в жилом корпусе)?
6/10Сможете вспомнить третью по счёту игру (если не считать спровоцированную драку в жилом корпусе)?
Кого искал полицейский Хван Чун Хо?
7/10Кого искал полицейский Хван Чун Хо?

medialeaks.ru

Сколько всего было игр?
8/10Сколько всего было игр?

regnum.ru

Что нужно было сделать в этой игре?
9/10Что нужно было сделать в этой игре?

cdnimg.rg.ru

Кто это?
10/10Кто это?

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Метки: Игра в кальмара   Тесты   сериалы   тест   тесты по корейским сериалам   тесты по сериалам   
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9  комментариев
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33k
Опаньки 54 минуты назад
что-то вы слегка подзаиграли этим кальмаром
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1k
Irenne Mustafina 9 минут назад
Не могу вспомнить, какая была вторая игра
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900
Hallo FreeSpace 24 минуты назад
на 3 не ответил ...
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34k
Гёз Уленшпигель Полчаса назад
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5k
kleyman 44 минуты назад
Как же вы задолбали этой херней. Из каждого утюга этот кальмар.
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241k
Кaleidoscope 50 минут назад
))) это уже неинтересно, заходите в порнохаб, там альтернативное)))
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