Анекдоты и шуточки президента Рейгана

FISHKINET
iPhone 13 Pro на iOS 15 взломали за 1 секунду iPhone 13 Pro на iOS 15 взломали за 1 секунду КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые... Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь "Руки, растите!": прохожий мгновенно исцелил калеку в центре Киева "Руки, растите!": прохожий мгновенно исцелил калеку в центре Киева Самые странные магазины СССР Самые странные магазины СССР В Чечне подарили автомобили обладателям краповых беретов В Чечне подарили автомобили обладателям краповых беретов 25 фотодоказательств того, что у Вселенной есть чувство юмора 25 фотодоказательств того, что у Вселенной есть чувство юмора Менее 2 минут продержался Тимоти Джонсон против Фёдора Емельяненко Менее 2 минут продержался Тимоти Джонсон против Фёдора Емельяненко Как китайцы усовершенствовали тактику безогневого мордобоя Как китайцы усовершенствовали тактику безогневого мордобоя Ассистент Галины Хатчинс, погибшей от выстрела Алека Болдуина, поделился своей версией трагедии Ассистент Галины Хатчинс, погибшей от выстрела Алека Болдуина,... Ретро фотографии Ретро фотографии Замечательные картины Щурова Олега Геннадьевича Замечательные картины Щурова Олега Геннадьевича Африканец подрался с пассажирами автобуса в Воронеже Африканец подрался с пассажирами автобуса в Воронеже Гифки Гифки В Ростове-на-Дону сотрудник ДПС ударил водителя и обозвал его щенком В Ростове-на-Дону сотрудник ДПС ударил водителя и обозвал его щенком Несостоявшаяся жертва ДТП совершила неудачную кражу Несостоявшаяся жертва ДТП совершила неудачную кражу 30 обломанных надежд и горьких разочарований из серии "Ожидание и реальность" 30 обломанных надежд и горьких разочарований из серии "Ожидание и... 15 человек, которым попались редкости - одна на миллион 15 человек, которым попались редкости - одна на миллион Гифки Гифки
Анекдоты и шуточки президента Рейгана

Анекдоты и шуточки президента Рейгана (6 фото)

Автор:
24 октября 2021 11:22
Метки: Анекдоты   Юмор   политики   
424
6
40-й президент США Рональд Рейган обладал своеобразным чувством юмора. Ведь свою жизненную карьеру он начинал как актер. Пусть не комедийный, как Владимир Зеленский, играл в большинстве ковбоев и гангстеров, но, тем не менее актер. А какой артист без юмора!? Однажды его спросили: «Разве актер может быть президентом?» - «Разве президент может не быть актером?» - ответил он.
О своем рождении он тоже шутил: «Семьдесят три года назад я родился в Тампико, штат Иллинойс, в крошечной квартирке в доме, где на первом этаже был банк. Других контактов с банками у меня не было». (26 апреля 1984).

Рос, учился в школе, затем в университете, играл в американский футбол: «Я не играл в бейсбол, потому что у меня были проблемы со зрением. Поэтому я стал играть в футбол. Там и мячик, и ребята покрупнее».
×
Стал актером и снялся в полусотне фильмов. Но в большинстве они ушли в небытие: «Продюсеры не стремились сделать эти фильмы хорошими — они стремились сделать их к четвергу». Во время Второй мировой войны служил в армии, капитаном. Правда не воевал, снимал учебные фильмы для ВВС.

Большинство тех, кто жил в Советском Союзе не любят Рейгана – за развал могучего Союза. При жизни Рейгана многие американцы тоже не любили за его политику, но даже его оппонентам трудно было устоять перед его личным обаянием. Будучи самым пожилым в истории США главой государства, он во многих отношениях оставался подростком. Он покорял соперника своим добродушием и веселым нравом. Чувство юмора не изменяло ему в самых отчаянных обстоятельствах. Когда в марте 1981 года на Рейгана было совершено покушение, и он чудом остался в живых, президент обратился с операционного стола к обступившим его врачам с вопросом: «Надеюсь, вы все республиканцы?».
Юмор помогал ему и в избирательных кампаниях, когда он баллотировался на пост президента. Его соперником был действующий президент Джимми Картер, при котором Америка оказалась в состоянии жестокого экономического кризиса. На дебатах Рейган выразился: «Рецессия – это когда твой сосед теряет работу. Депрессия - когда ты теряешь работу. А восстановление экономики – это когда работу теряет Джимми Картер». Вся Америка ржала после этого несколько дней.

Избитой темой нападок на него, был его преклонный возраст, но Рейган обладал незаменимым для политика качеством – самоиронией. Он обратил свою старость в козырную карту. Его шутки на эту тему неизменно веселили публику и зарабатывали ему очки. «Когда я был мальчишкой, - сказал он однажды, - избираться в президенты было проще. Ведь штатов тогда было всего 13». Как известно, 13 штатов в составе США было в XVIII веке, при провозглашении независимости североамериканских колоний.

В 1984 году соперником Рейгана был Уолтер Мондейл. На теледебатах Рейган заявил: «Я хотел бы довести до вашего сведения, что в ходе этой кампании я не буду заострять внимание на проблеме возраста. Я не собираюсь эксплуатировать в политических целях молодость и неопытность своего соперника». Даже присутствующий в студии Уолтер Мондейл, которому на тот момент было 56 лет, не выдержал и расхохотался.

Некоторые шутки Рейгана, для нас сложно понять, все-таки другой менталитет, но у американцев они вызывают неизменный смех. Например, однажды он так сформулировал разногласия между республиканцами и демократами: «Республиканцы верят, что каждый день года – 4 июля, а демократы верят, что каждый день года – 15 апреля». Для всего мира непонятная фраза, но для американцев очень остроумная шутка вызывающая восторг. Ведь каждый американец с детства знает, что 4 июля – День независимости США, 15 апреля – крайний срок подачи налоговой декларации.
Но самой любимой темой рейгановских острот был главный политический соперник США – Советский Союз. Он даже поручил госдепартаменту США собирать для него советские анекдоты и каждую неделю присылать их в Белый дом. Говорят, даже собрал коллекцию из 15 тысяч анекдотов.

Вот кстати в тему один из них: «Вы знаете, что у товарища Брежнева такое чувство юмора, что он коллекционирует все анекдоты, которые про него придумывают?» - «Да, это правда. Но он также коллекционирует людей, которые их рассказывают».

Еще несколько анекдотов от Рейгана. Хотя в русской версии они смешнее, передаю их в американской манере.

В СССР очереди на автомобили были по 10 лет. Приходит человек, чтобы приобрести машину. Выкладывает деньги. — Ну, приходите через 10 лет. — С утра или после обеда? — А какая разница, ведь это аж через 10 лет! — А с утра водопроводчик должен прийти.

Ночь. Одинокий пешеход идет по улице. Москва. Солдат кричит ему остановится. Пешеход бежит, солдат стреляет. Другой его спрашивает: — Ты зачем это сделал? — Комендантский час. — Так ещё нет комендантского часа. — Я знаю, это мой приятель. Знаю, где он живет, он все равно бы не успел.

Камрад приходит в КГБ. Говорит, что у него пропал попугай. — Так почему в не обратитесь в своё отделение милиции. Зачем нас беспокоить по такой ерунде. — Просто хотел, чтобы вы знали, что я не согласен с тем, что этот попугай обычно говорит.

Два камрада идут по улице. Один говорит: — Действительно ли мы построили коммунизм? Вот это всё вокруг нас, это ли не коммунизм? — Не–не. Будет гораздо хуже.

Во время посещения Ниагарского водопада у Брежнева и Никсона возникает спор: у кого охранники бесстрашней. Американскому охраннику приказывают прыгнуть с водопада. — Нет, я не прыгну! — Почему? — Ну, у меня же жена, дети! Приказывают прыгать советскому охраннику, тот без разговоров разбегается и прыгает. Позже советского охранника спрашивают: — Почему Вы прыгнули? — Ну, у меня же жена, дети!

По Красной площади ходит мужик и гудит. — Зачем вы так? — А я глушу в себе голос "Свободы".
А это два самых любимых анекдота Рейгана. Он их рассказывал и Горбачеву и многим другим.

Русский с американцем спорят о свободе. Американец говорит, что может прийти в белый дом стукнуть по столу и сказать: — Mr. President, мне не нравится тот путь которым вы ведете нашу страну. — Так я тоже могу прийти в кремль к генсеку, стукнуть по столу и сказать, что мне не нравиться то как управляет Америкой президент Рейган.

Горбачев торопился с дачи в кремль, сел за руль лимузина вместо своего водителя. На дороге стояли два ГАИшника, выписывали всем штрафы за превышение. Первый пропустил лимузин, второй спрашивает, ты типа че делаешь — Давай тормознем. — Нее, этот какой–то совсем важный. У него водителем Горбачев.
Но со временем юмор Рональда Рейгана становился все более своеобразным. Шуточки стали не просто супер, а суперидиотскими. По видимому маразм крепчал, да и прогрессировала болезнь Альцгеймера. Так 11 августа 1984 года Рональд Рейган готовился записать традиционное субботнее радиообращение к нации. Его первой фразой были слова: «Мои дорогие американцы! Мне приятно сообщить, что сегодня я подписал закон, позволяющий студентам религиозных групп начать пользоваться правом, которого у них не было слишком долго». Но перед записью техники попросили президента сказать пару слов, чтобы проверить качество звука. Ну типа «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять». Рейган же решил поюморить и выдал в эфир следующие слова: «Мои дорогие американцы! Мне приятно сообщить, что я подписал закон, объявляющий Россию вне закона. Мы начинаем бомбардировку через пять минут».

Ха-ха-ха! Шуточка классная если не сказать что дебильная. Надо знать где, что и когда говорить. Такие слова из уст главы могущественной, атомной державы воспринимаются сверхсерьезно. Естественно, что сразу все вооруженные силы Советского Союза были приведены в полную боевую готовность. Мир встал на пороге ядерной войны. И только из-за шутки старого маразматика. Последовало заявление ТАСС, в котором говорилось: «ТАСС уполномочен заявить, что в Советском Союзе с осуждением относятся к беспрецедентно враждебному выпаду президента США. Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества».

Умер Рональд Рейган 5 июня 2004 года. Несмотря на болезнь, умер в почете, как человек, победивший великую «Империю Зла» - Советский Союз. А ведь могло бы быть как в старом добром советском анекдоте, не знаю, был ли он в коллекции президента США: Просыпается Рейган посреди ночи в холодном поту. Жена спрашивает: «Ронни, что случилось?». «Кошмар мне приснился, - отвечает Рейган. - Будто идет очередной съезд КПСС, на трибуне Брежнев говорит: «Дорогие товарищи, мы заслушали доклады о положении дел на Брянщине и Орловщине. Теперь хотелось бы услышать, как дела на Огайщине и Вашингтоншине. Слово предоставляется первому секретарю Вашингтонского обкома КПСС товарищу Рейгану.» - «А я сижу и чувствую - не готов!».

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Анекдоты   Юмор   политики   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
uutb 2 часа назад
Рейган о Горбачёве

«Когда я шел на встречу с Горбачевым, то ожидал увидеть одетого в большевистское пальто и каракулевую пилотку товарища. Но меня представили одетому в модный французский костюм господину с часами Rado Manhattan. Взглянув на них, я подумал да. Он продаст нам все!».
-------
И ведь прав оказался чертяка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Добрый Алабай 14 минут назад
В пендосии была Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. Там натуральная охота на ведьм процветала с сожжением обвинённых. Судьбы и жизни людей ломались быстро и жестоко по малейшему подозрению. Так весельчак Рейган возглавлял эту комиссию в Голливуде.
И анекдот вспомнился.
- Как зовут собаку Рейгана?
- Рональд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RALEXXX Полчаса назад
Анекдот про Брежнева был другим, намекавший на закупки у США зерна:
Брежнев, зачитывающий доклад на очередном съезде КПСС: «Хочу особо отметить хлеборобов Оклахомщины, Огайщины и Ньюйоркщины».
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144k
Татьянин день Час назад
Ох и ёпушки-воробушки
надо бы погуглить эту клюкву с Леонидом Ильичом !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Алекс Крайчек Час назад
Это звучало так:
- А я анекдоты про себя коллекционирую
- И много наколлекционировали, Леонид Ильич?
- Два лагеря по десять тысяч!..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Авианосец Рональд Рейган. Значит, американцы гордятся этой мразью, раз назвали в честь него корабль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
Михайло Потапыч 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) Вах, однако! Истории главных героев русских анекдотов Вах, однако! Истории главных героев русских анекдотов Любовь на всю жизнь: видные деятели политики на видных местах Любовь на всю жизнь: видные деятели политики на видных местах Коронавирус и анекдоты: народ спасается юмором и шутками Коронавирус и анекдоты: народ спасается юмором и шутками Почему так популярны анекдоты с крокодилом Геной и Чебурашкой Почему так популярны анекдоты с крокодилом Геной и Чебурашкой На встрече с общественниками Путин рассказал анекдот про бабку и юриста На встрече с общественниками Путин рассказал анекдот про бабку и юриста
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3929200



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
20+ фактов о фильме «Форрест Гамп»
3
92
20+ фактов о фильме «Форрест Гамп»
Самойлов из "Агаты Кристи" со сцены обматерил либералов, "Ельцин Центр" и представителей ЛГБТ
2
297
Самойлов из "Агаты Кристи" со сцены обматерил либералов, "Ельцин Центр" и...
Набирающие популярность
Интересные фильмы на выходные
1
20
Интересные фильмы на выходные
Потерять работу и обрести богатство: истории успеха наперекор обстоятельствам
0
9
Потерять работу и обрести богатство: истории успеха наперекор обстоятельствам
iPhone 13 Pro на iOS 15 взломали за 1 секунду
iPhone 13 Pro на iOS 15 взломали за 1 секунду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#Юмор#фильм#история#познавательно#прикольные#вкусно#новости#фотографии#роль
#факты#люди#животные#Рецепт#gif#Ynews#картинки#сарказм#кухня#комментарии
#фото#подборка#как приготовить#кино#СССР#актеры#кулинария#смешные#страна#мясо

На что жалуетесь?

Вернуться