Анекдоты и шуточки президента Рейгана

Но самой любимой темой рейгановских острот был главный политический соперник США – Советский Союз. Он даже поручил госдепартаменту США собирать для него советские анекдоты и каждую неделю присылать их в Белый дом. Говорят, даже собрал коллекцию из 15 тысяч анекдотов.



Вот кстати в тему один из них: «Вы знаете, что у товарища Брежнева такое чувство юмора, что он коллекционирует все анекдоты, которые про него придумывают?» - «Да, это правда. Но он также коллекционирует людей, которые их рассказывают».



Еще несколько анекдотов от Рейгана. Хотя в русской версии они смешнее, передаю их в американской манере.



В СССР очереди на автомобили были по 10 лет. Приходит человек, чтобы приобрести машину. Выкладывает деньги. — Ну, приходите через 10 лет. — С утра или после обеда? — А какая разница, ведь это аж через 10 лет! — А с утра водопроводчик должен прийти.



Ночь. Одинокий пешеход идет по улице. Москва. Солдат кричит ему остановится. Пешеход бежит, солдат стреляет. Другой его спрашивает: — Ты зачем это сделал? — Комендантский час. — Так ещё нет комендантского часа. — Я знаю, это мой приятель. Знаю, где он живет, он все равно бы не успел.



Камрад приходит в КГБ. Говорит, что у него пропал попугай. — Так почему в не обратитесь в своё отделение милиции. Зачем нас беспокоить по такой ерунде. — Просто хотел, чтобы вы знали, что я не согласен с тем, что этот попугай обычно говорит.



Два камрада идут по улице. Один говорит: — Действительно ли мы построили коммунизм? Вот это всё вокруг нас, это ли не коммунизм? — Не–не. Будет гораздо хуже.



Во время посещения Ниагарского водопада у Брежнева и Никсона возникает спор: у кого охранники бесстрашней. Американскому охраннику приказывают прыгнуть с водопада. — Нет, я не прыгну! — Почему? — Ну, у меня же жена, дети! Приказывают прыгать советскому охраннику, тот без разговоров разбегается и прыгает. Позже советского охранника спрашивают: — Почему Вы прыгнули? — Ну, у меня же жена, дети!



По Красной площади ходит мужик и гудит. — Зачем вы так? — А я глушу в себе голос "Свободы".