Анекдоты и шуточки президента Рейгана

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40-й президент США Рональд Рейган обладал своеобразным чувством юмора. Ведь свою жизненную карьеру он начинал как актер. Пусть не комедийный, как Владимир Зеленский, играл в большинстве ковбоев и гангстеров, но, тем не менее актер. А какой артист без юмора!? Однажды его спросили: «Разве актер может быть президентом?» - «Разве президент может не быть актером?» - ответил он.
О своем рождении он тоже шутил: «Семьдесят три года назад я родился в Тампико, штат Иллинойс, в крошечной квартирке в доме, где на первом этаже был банк. Других контактов с банками у меня не было». (26 апреля 1984).
Рос, учился в школе, затем в университете, играл в американский футбол: «Я не играл в бейсбол, потому что у меня были проблемы со зрением. Поэтому я стал играть в футбол. Там и мячик, и ребята покрупнее».
Рос, учился в школе, затем в университете, играл в американский футбол: «Я не играл в бейсбол, потому что у меня были проблемы со зрением. Поэтому я стал играть в футбол. Там и мячик, и ребята покрупнее».
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Стал актером и снялся в полусотне фильмов. Но в большинстве они ушли в небытие: «Продюсеры не стремились сделать эти фильмы хорошими — они стремились сделать их к четвергу». Во время Второй мировой войны служил в армии, капитаном. Правда не воевал, снимал учебные фильмы для ВВС.
Большинство тех, кто жил в Советском Союзе не любят Рейгана – за развал могучего Союза. При жизни Рейгана многие американцы тоже не любили за его политику, но даже его оппонентам трудно было устоять перед его личным обаянием. Будучи самым пожилым в истории США главой государства, он во многих отношениях оставался подростком. Он покорял соперника своим добродушием и веселым нравом. Чувство юмора не изменяло ему в самых отчаянных обстоятельствах. Когда в марте 1981 года на Рейгана было совершено покушение, и он чудом остался в живых, президент обратился с операционного стола к обступившим его врачам с вопросом: «Надеюсь, вы все республиканцы?».
Большинство тех, кто жил в Советском Союзе не любят Рейгана – за развал могучего Союза. При жизни Рейгана многие американцы тоже не любили за его политику, но даже его оппонентам трудно было устоять перед его личным обаянием. Будучи самым пожилым в истории США главой государства, он во многих отношениях оставался подростком. Он покорял соперника своим добродушием и веселым нравом. Чувство юмора не изменяло ему в самых отчаянных обстоятельствах. Когда в марте 1981 года на Рейгана было совершено покушение, и он чудом остался в живых, президент обратился с операционного стола к обступившим его врачам с вопросом: «Надеюсь, вы все республиканцы?».
Юмор помогал ему и в избирательных кампаниях, когда он баллотировался на пост президента. Его соперником был действующий президент Джимми Картер, при котором Америка оказалась в состоянии жестокого экономического кризиса. На дебатах Рейган выразился: «Рецессия – это когда твой сосед теряет работу. Депрессия - когда ты теряешь работу. А восстановление экономики – это когда работу теряет Джимми Картер». Вся Америка ржала после этого несколько дней.
Избитой темой нападок на него, был его преклонный возраст, но Рейган обладал незаменимым для политика качеством – самоиронией. Он обратил свою старость в козырную карту. Его шутки на эту тему неизменно веселили публику и зарабатывали ему очки. «Когда я был мальчишкой, - сказал он однажды, - избираться в президенты было проще. Ведь штатов тогда было всего 13». Как известно, 13 штатов в составе США было в XVIII веке, при провозглашении независимости североамериканских колоний.
В 1984 году соперником Рейгана был Уолтер Мондейл. На теледебатах Рейган заявил: «Я хотел бы довести до вашего сведения, что в ходе этой кампании я не буду заострять внимание на проблеме возраста. Я не собираюсь эксплуатировать в политических целях молодость и неопытность своего соперника». Даже присутствующий в студии Уолтер Мондейл, которому на тот момент было 56 лет, не выдержал и расхохотался.
Некоторые шутки Рейгана, для нас сложно понять, все-таки другой менталитет, но у американцев они вызывают неизменный смех. Например, однажды он так сформулировал разногласия между республиканцами и демократами: «Республиканцы верят, что каждый день года – 4 июля, а демократы верят, что каждый день года – 15 апреля». Для всего мира непонятная фраза, но для американцев очень остроумная шутка вызывающая восторг. Ведь каждый американец с детства знает, что 4 июля – День независимости США, 15 апреля – крайний срок подачи налоговой декларации.
Избитой темой нападок на него, был его преклонный возраст, но Рейган обладал незаменимым для политика качеством – самоиронией. Он обратил свою старость в козырную карту. Его шутки на эту тему неизменно веселили публику и зарабатывали ему очки. «Когда я был мальчишкой, - сказал он однажды, - избираться в президенты было проще. Ведь штатов тогда было всего 13». Как известно, 13 штатов в составе США было в XVIII веке, при провозглашении независимости североамериканских колоний.
В 1984 году соперником Рейгана был Уолтер Мондейл. На теледебатах Рейган заявил: «Я хотел бы довести до вашего сведения, что в ходе этой кампании я не буду заострять внимание на проблеме возраста. Я не собираюсь эксплуатировать в политических целях молодость и неопытность своего соперника». Даже присутствующий в студии Уолтер Мондейл, которому на тот момент было 56 лет, не выдержал и расхохотался.
Некоторые шутки Рейгана, для нас сложно понять, все-таки другой менталитет, но у американцев они вызывают неизменный смех. Например, однажды он так сформулировал разногласия между республиканцами и демократами: «Республиканцы верят, что каждый день года – 4 июля, а демократы верят, что каждый день года – 15 апреля». Для всего мира непонятная фраза, но для американцев очень остроумная шутка вызывающая восторг. Ведь каждый американец с детства знает, что 4 июля – День независимости США, 15 апреля – крайний срок подачи налоговой декларации.
Но самой любимой темой рейгановских острот был главный политический соперник США – Советский Союз. Он даже поручил госдепартаменту США собирать для него советские анекдоты и каждую неделю присылать их в Белый дом. Говорят, даже собрал коллекцию из 15 тысяч анекдотов.
Вот кстати в тему один из них: «Вы знаете, что у товарища Брежнева такое чувство юмора, что он коллекционирует все анекдоты, которые про него придумывают?» - «Да, это правда. Но он также коллекционирует людей, которые их рассказывают».
Еще несколько анекдотов от Рейгана. Хотя в русской версии они смешнее, передаю их в американской манере.
В СССР очереди на автомобили были по 10 лет. Приходит человек, чтобы приобрести машину. Выкладывает деньги. — Ну, приходите через 10 лет. — С утра или после обеда? — А какая разница, ведь это аж через 10 лет! — А с утра водопроводчик должен прийти.
Ночь. Одинокий пешеход идет по улице. Москва. Солдат кричит ему остановится. Пешеход бежит, солдат стреляет. Другой его спрашивает: — Ты зачем это сделал? — Комендантский час. — Так ещё нет комендантского часа. — Я знаю, это мой приятель. Знаю, где он живет, он все равно бы не успел.
Камрад приходит в КГБ. Говорит, что у него пропал попугай. — Так почему в не обратитесь в своё отделение милиции. Зачем нас беспокоить по такой ерунде. — Просто хотел, чтобы вы знали, что я не согласен с тем, что этот попугай обычно говорит.
Два камрада идут по улице. Один говорит: — Действительно ли мы построили коммунизм? Вот это всё вокруг нас, это ли не коммунизм? — Не–не. Будет гораздо хуже.
Во время посещения Ниагарского водопада у Брежнева и Никсона возникает спор: у кого охранники бесстрашней. Американскому охраннику приказывают прыгнуть с водопада. — Нет, я не прыгну! — Почему? — Ну, у меня же жена, дети! Приказывают прыгать советскому охраннику, тот без разговоров разбегается и прыгает. Позже советского охранника спрашивают: — Почему Вы прыгнули? — Ну, у меня же жена, дети!
По Красной площади ходит мужик и гудит. — Зачем вы так? — А я глушу в себе голос "Свободы".
Вот кстати в тему один из них: «Вы знаете, что у товарища Брежнева такое чувство юмора, что он коллекционирует все анекдоты, которые про него придумывают?» - «Да, это правда. Но он также коллекционирует людей, которые их рассказывают».
Еще несколько анекдотов от Рейгана. Хотя в русской версии они смешнее, передаю их в американской манере.
В СССР очереди на автомобили были по 10 лет. Приходит человек, чтобы приобрести машину. Выкладывает деньги. — Ну, приходите через 10 лет. — С утра или после обеда? — А какая разница, ведь это аж через 10 лет! — А с утра водопроводчик должен прийти.
Ночь. Одинокий пешеход идет по улице. Москва. Солдат кричит ему остановится. Пешеход бежит, солдат стреляет. Другой его спрашивает: — Ты зачем это сделал? — Комендантский час. — Так ещё нет комендантского часа. — Я знаю, это мой приятель. Знаю, где он живет, он все равно бы не успел.
Камрад приходит в КГБ. Говорит, что у него пропал попугай. — Так почему в не обратитесь в своё отделение милиции. Зачем нас беспокоить по такой ерунде. — Просто хотел, чтобы вы знали, что я не согласен с тем, что этот попугай обычно говорит.
Два камрада идут по улице. Один говорит: — Действительно ли мы построили коммунизм? Вот это всё вокруг нас, это ли не коммунизм? — Не–не. Будет гораздо хуже.
Во время посещения Ниагарского водопада у Брежнева и Никсона возникает спор: у кого охранники бесстрашней. Американскому охраннику приказывают прыгнуть с водопада. — Нет, я не прыгну! — Почему? — Ну, у меня же жена, дети! Приказывают прыгать советскому охраннику, тот без разговоров разбегается и прыгает. Позже советского охранника спрашивают: — Почему Вы прыгнули? — Ну, у меня же жена, дети!
По Красной площади ходит мужик и гудит. — Зачем вы так? — А я глушу в себе голос "Свободы".
А это два самых любимых анекдота Рейгана. Он их рассказывал и Горбачеву и многим другим.
Русский с американцем спорят о свободе. Американец говорит, что может прийти в белый дом стукнуть по столу и сказать: — Mr. President, мне не нравится тот путь которым вы ведете нашу страну. — Так я тоже могу прийти в кремль к генсеку, стукнуть по столу и сказать, что мне не нравиться то как управляет Америкой президент Рейган.
Горбачев торопился с дачи в кремль, сел за руль лимузина вместо своего водителя. На дороге стояли два ГАИшника, выписывали всем штрафы за превышение. Первый пропустил лимузин, второй спрашивает, ты типа че делаешь — Давай тормознем. — Нее, этот какой–то совсем важный. У него водителем Горбачев.
Русский с американцем спорят о свободе. Американец говорит, что может прийти в белый дом стукнуть по столу и сказать: — Mr. President, мне не нравится тот путь которым вы ведете нашу страну. — Так я тоже могу прийти в кремль к генсеку, стукнуть по столу и сказать, что мне не нравиться то как управляет Америкой президент Рейган.
Горбачев торопился с дачи в кремль, сел за руль лимузина вместо своего водителя. На дороге стояли два ГАИшника, выписывали всем штрафы за превышение. Первый пропустил лимузин, второй спрашивает, ты типа че делаешь — Давай тормознем. — Нее, этот какой–то совсем важный. У него водителем Горбачев.
Но со временем юмор Рональда Рейгана становился все более своеобразным. Шуточки стали не просто супер, а суперидиотскими. По видимому маразм крепчал, да и прогрессировала болезнь Альцгеймера. Так 11 августа 1984 года Рональд Рейган готовился записать традиционное субботнее радиообращение к нации. Его первой фразой были слова: «Мои дорогие американцы! Мне приятно сообщить, что сегодня я подписал закон, позволяющий студентам религиозных групп начать пользоваться правом, которого у них не было слишком долго». Но перед записью техники попросили президента сказать пару слов, чтобы проверить качество звука. Ну типа «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять». Рейган же решил поюморить и выдал в эфир следующие слова: «Мои дорогие американцы! Мне приятно сообщить, что я подписал закон, объявляющий Россию вне закона. Мы начинаем бомбардировку через пять минут».
Ха-ха-ха! Шуточка классная если не сказать что дебильная. Надо знать где, что и когда говорить. Такие слова из уст главы могущественной, атомной державы воспринимаются сверхсерьезно. Естественно, что сразу все вооруженные силы Советского Союза были приведены в полную боевую готовность. Мир встал на пороге ядерной войны. И только из-за шутки старого маразматика. Последовало заявление ТАСС, в котором говорилось: «ТАСС уполномочен заявить, что в Советском Союзе с осуждением относятся к беспрецедентно враждебному выпаду президента США. Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества».
Умер Рональд Рейган 5 июня 2004 года. Несмотря на болезнь, умер в почете, как человек, победивший великую «Империю Зла» - Советский Союз. А ведь могло бы быть как в старом добром советском анекдоте, не знаю, был ли он в коллекции президента США: Просыпается Рейган посреди ночи в холодном поту. Жена спрашивает: «Ронни, что случилось?». «Кошмар мне приснился, - отвечает Рейган. - Будто идет очередной съезд КПСС, на трибуне Брежнев говорит: «Дорогие товарищи, мы заслушали доклады о положении дел на Брянщине и Орловщине. Теперь хотелось бы услышать, как дела на Огайщине и Вашингтоншине. Слово предоставляется первому секретарю Вашингтонского обкома КПСС товарищу Рейгану.» - «А я сижу и чувствую - не готов!».
Ха-ха-ха! Шуточка классная если не сказать что дебильная. Надо знать где, что и когда говорить. Такие слова из уст главы могущественной, атомной державы воспринимаются сверхсерьезно. Естественно, что сразу все вооруженные силы Советского Союза были приведены в полную боевую готовность. Мир встал на пороге ядерной войны. И только из-за шутки старого маразматика. Последовало заявление ТАСС, в котором говорилось: «ТАСС уполномочен заявить, что в Советском Союзе с осуждением относятся к беспрецедентно враждебному выпаду президента США. Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества».
Умер Рональд Рейган 5 июня 2004 года. Несмотря на болезнь, умер в почете, как человек, победивший великую «Империю Зла» - Советский Союз. А ведь могло бы быть как в старом добром советском анекдоте, не знаю, был ли он в коллекции президента США: Просыпается Рейган посреди ночи в холодном поту. Жена спрашивает: «Ронни, что случилось?». «Кошмар мне приснился, - отвечает Рейган. - Будто идет очередной съезд КПСС, на трибуне Брежнев говорит: «Дорогие товарищи, мы заслушали доклады о положении дел на Брянщине и Орловщине. Теперь хотелось бы услышать, как дела на Огайщине и Вашингтоншине. Слово предоставляется первому секретарю Вашингтонского обкома КПСС товарищу Рейгану.» - «А я сижу и чувствую - не готов!».
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«Когда я шел на встречу с Горбачевым, то ожидал увидеть одетого в большевистское пальто и каракулевую пилотку товарища. Но меня представили одетому в модный французский костюм господину с часами Rado Manhattan. Взглянув на них, я подумал да. Он продаст нам все!».
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И ведь прав оказался чертяка!
И анекдот вспомнился.
- Как зовут собаку Рейгана?
- Рональд.
Брежнев, зачитывающий доклад на очередном съезде КПСС: «Хочу особо отметить хлеборобов Оклахомщины, Огайщины и Ньюйоркщины».
- А я анекдоты про себя коллекционирую
- И много наколлекционировали, Леонид Ильич?
- Два лагеря по десять тысяч!..