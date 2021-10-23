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Сообщество Жить в России
ElBundy
Доброе утро
(1 видео)
Автор:
ElBundy
23 октября 2021 04:25
Сообщество :
Жить в России
Метки:
Цинцин
доброе утро
шафл
1594
1
Доброе утро, Шафл на каблуках
Доброе утро, Шафл на каблуках
2021-10-23T04:25:04+03:00
Источник:
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Метки:
Цинцин
доброе утро
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Izrin Maria
8 часов назад
1) Красивая.
2) На каблуках - это вот.
3) Когда мы на таких отпллясывали - ещё клипов не снимали.
У меня в 14-15 лет были единственные! туфли (вечерние, которые мама не смогла носить из-за высокого каблука). Целый день в них. В школу в них ходила.
Особенно "доставлял" препод НВП, который требовал "удобной обуви" на свои занятия: "Напра..., нале..., костыль на пле..., об стенку лбом, кругом."
Но, после гимнастики и балета, я могла и на пуантах маршировать.
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Hairy.
6 часов назад
Казахстан?
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Hairy.
6 часов назад
Или Бурятия?
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tarassarat
Hairy.
5 часов назад
Китай (слева иероглифы) имя ЦинЦин
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Hairy.
tarassarat
4 часа назад
Спасибо!
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maloy
6 часов назад
У нас девчонки на школьной дискотеке также танцевали) Жаль мобильных тогда не было
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svarog19692007
8 часов назад
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488
Мы Ул
8 часов назад
Музон - говно, тапки - полное говно, а девчонка ничё так, зашла.
-7
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2) На каблуках - это вот.
3) Когда мы на таких отпллясывали - ещё клипов не снимали.
У меня в 14-15 лет были единственные! туфли (вечерние, которые мама не смогла носить из-за высокого каблука). Целый день в них. В школу в них ходила.
Особенно "доставлял" препод НВП, который требовал "удобной обуви" на свои занятия: "Напра..., нале..., костыль на пле..., об стенку лбом, кругом."
Но, после гимнастики и балета, я могла и на пуантах маршировать.