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Доброе утро

Доброе утро (1 видео)

Автор:
23 октября 2021 04:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Цинцин   доброе утро   шафл   
1594
1

Доброе утро, Шафл на каблуках

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Метки: Цинцин   доброе утро   шафл   
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8k
Izrin Maria 8 часов назад
1) Красивая.
2) На каблуках - это вот.
3) Когда мы на таких отпллясывали - ещё клипов не снимали.
У меня в 14-15 лет были единственные! туфли (вечерние, которые мама не смогла носить из-за высокого каблука). Целый день в них. В школу в них ходила.
Особенно "доставлял" препод НВП, который требовал "удобной обуви" на свои занятия: "Напра..., нале..., костыль на пле..., об стенку лбом, кругом."
Но, после гимнастики и балета, я могла и на пуантах маршировать.
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14k
Hairy. 6 часов назад
Казахстан?
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2k
maloy 6 часов назад
У нас девчонки на школьной дискотеке также танцевали) Жаль мобильных тогда не было
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465
svarog19692007 8 часов назад
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488
Мы Ул 8 часов назад
Музон - говно, тапки - полное говно, а девчонка ничё так, зашла.
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