Только не это!: Бузова покоряет Голливуд

Как говорится, и чтец и жнец. Бузова в интервью YouTube-каналу Ирины Безруковой «Начало» рассказала, что тайно снялась в голливудском фильме.

«По секрету скажу, недавно у меня был небольшой эпизод в голливудском фильме», — заявила Бузова.

Звезда не раскрыла название фильма, но заметила, что это будет полнометражка, которую покажут в России. Ольга заявила, что эта роль «небольшое начало большого будущего в киноиндустрии».