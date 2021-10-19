Только не это!: Бузова покоряет Голливуд

Ольга Бузова поёт, играет в театре, ведёт шоу, снимает клипы и занимается бизнесом. Чего не хватает: Конечно же кино! В интервью «Начало» Бузова рассказала Ирине Безруковой, что снялась в голливудском фильме.
Как говорится, и чтец и жнец. Бузова в интервью YouTube-каналу Ирины Безруковой «Начало» рассказала, что тайно снялась в голливудском фильме.
«По секрету скажу, недавно у меня был небольшой эпизод в голливудском фильме», — заявила Бузова.
Звезда не раскрыла название фильма, но заметила, что это будет полнометражка, которую покажут в России. Ольга заявила, что эта роль «небольшое начало большого будущего в киноиндустрии».
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Подписчики встретили эту новость по-разному. Кто-то порадовался за Ольгу и восхитился её трудолюбием, но большинство, конечно, принялись шутить и подстёбывать Ольгу.
"Тарантино, наверное взял в свой фильм, не иначе!"
"Бузова сыграла какого-нибудь монстра?"
"Бузова скоро захватит мир!"
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А может из них получится деятельная пара талантливых пустышек.