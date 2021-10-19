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Только не это!: Бузова покоряет Голливуд

Только не это!: Бузова покоряет Голливуд (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 09:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   young stars   бузова   голливуд   интересное   фото   шоу бизнес   
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Ольга Бузова поёт, играет в театре, ведёт шоу, снимает клипы и занимается бизнесом. Чего не хватает: Конечно же кино! В интервью «Начало» Бузова рассказала Ирине Безруковой, что снялась в голливудском фильме.

Как говорится, и чтец и жнец. Бузова в интервью YouTube-каналу Ирины Безруковой «Начало» рассказала, что тайно снялась в голливудском фильме.

«По секрету скажу, недавно у меня был небольшой эпизод в голливудском фильме», — заявила Бузова.

Звезда не раскрыла название фильма, но заметила, что это будет полнометражка, которую покажут в России. Ольга заявила, что эта роль «небольшое начало большого будущего в киноиндустрии».

Подписчики встретили эту новость по-разному. Кто-то порадовался за Ольгу и восхитился её трудолюбием, но большинство, конечно, принялись шутить и подстёбывать Ольгу.

"Тарантино, наверное взял в свой фильм, не иначе!"

"Бузова сыграла какого-нибудь монстра?"

"Бузова скоро захватит мир!"


Источник:

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Метки: Ynews   young stars   бузова   голливуд   интересное   фото   шоу бизнес   
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9k
insaider Час назад
Так голливуду и надо!
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11k
Типа граф 3 минуты назад
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16k
Топпер Харли 15 минут назад
Отправьте ее в космос, покорять Марс. В одну сторону желательно.
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7k
Ф Ив 16 минут назад
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37k
Андрей 16 минут назад
Бузова уже (как говорит Тимати) "в обойме". Она уже для "них" своя. Поэтому "они" будут делать для неё, а она будет отрабатывать для "них". Это будет до тех пор, пока "они" не заберут её. Но до этого момента она будет известна и успешна и многие ей будут завидовать и подражать. И никакая это не "L" - "Love".
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60k
Опиум для народа 18 минут назад
Большинство комментов сводится к одному.)))
Ссылка www.youtube.com
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625
Alexander Полчаса назад
- А ты точно режиссёр из Голливуда?
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2k
Sergius SPb 39 минут назад
Сашке Курицыну приготовиться на выход.
А может из них получится деятельная пара талантливых пустышек.
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12k
Кархародон 39 минут назад
Не нравится мне она ни сама, ни её творчество. Но - не ноет, как большинство разведёнок футболистов, а пашет, как лошадь где только может. Моё уважение. В старости купит себе суррогатных детей и какого Галкина. И будет радоваться жизни. А пока пашет на эту безбедную старость.
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3k
Kozlodoev 42 минуты назад
В немецкие фильмы её вряд ли возьмут...
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1k
Алксандр Шевченко 45 минут назад
Бездарность пробьются сами, талантам нужно помогать.
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10k
Кыся 47 минут назад
Какой болван ее обратно из Голливуда выпустил?!
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779
Кактус 54 минуты назад
Надеюсь, это очередная часть Пункта назначения, где её разматывает в первых кадрах)))
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447
Sean Connery 58 минут назад
Она ,наверно, еще не в курсе у кого снЯлась
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39k
dima423 Час назад
А ведь не сказать что особо красивая, или умная... но все равно пробивается, делает что то, и как ни крути добивается успеха) хз у меня нет к ней негатива, вполне достойна уважения)
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
Ну че, молодец, делает все что захочет и еще зарабатывает на этом
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