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Узники замка Крейг: в шотландском замке лечат от криптозависимости

Узники замка Крейг: в шотландском замке лечат от криптозависимости (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2021 12:00
Сообщество : Лига криптовалют
Метки: биткоин   зависимость   клиника   криптовалюта   лечение   лудомания   реабилитация   
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Первая в мире клиника по избавлению от мании по трейдингу криптовалют открылась в шотландском замке XVIII века.

Расположенная недалеко от города Эдинбург в Шотландии в почти сказочном замке клиника Крейг, ранее занимавшаяся реабилитацией алкоголиков и наркоманов, первой в мире предложила лечение от криптозависимости. Есть ли лично у вас зависимость от чрезмерного увлечения трейдингом криптовалют, можно определить через опросник на сайте клиники.

Поклонение биткоину специалисты пока не выделили в отдельную категорию зависимостей, но уже признали ее одним из видов лудомании. И пусть истинные масштабы проблемы пока не ясны, но только за последний год количество желающих пройти терапию уже выросло в десять раз.

Терапевт Тони Марини вылечил уже 15 пациентов с этой проблемой. Всем им от 20 до 45 лет. В данный момент на реабилитации в замке находятся еще 9 больных. Чаще всего, утверждает врач, люди попадают в замок Крейг с алкогольной или наркотической зависимостью. Криптозависимость выявляется в процессе лечения. Начинается все примерно одинаково: люди перестают спать, днями и ночами смотрят на графики движения цен на биткоин. Случайные сделки и выигрыши формируют тягу к еще большим выигрышам, а последствия могут быть самыми печальными — преступления, катастрофы, а иногда самоубийство.
В период реабилитации даже использование мобильных телефонов строго ограничено двумя часами в неделю, поэтому кофе и сигареты – самое "вредное" из того что разрешено пациентам замка. Здесь лечатся зависимые со всего мира – не только из Великобритании, но и из США, Ирландии, Нидерландов, с Мальты. По наблюдениям врачей клиники "Декрипт", из-за азартных игр самоубийства совершают в три раза чаще, чем при любой другой зависимости - недавний опрос среди людей, пытающихся бросить азартные игры, показал, что почти 40% думали о самоубийстве, а 33% пытались это сделать.

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Метки: биткоин   зависимость   клиника   криптовалюта   лечение   лудомания   реабилитация   
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2  комментария
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7k
Pillin Alex 55 минут назад
Скажите, а мой полис ОМС покрывает лечение в этой клинике, криптовалютой не торгую, но посмотрев ролик чувствую как криптозависимость нарастает!
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aleksei 5 минут назад
Я так понимаю, что сначала они не хило так подняли на крипте, а потом решили все деньги на лечение потратить
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