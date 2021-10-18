Узники замка Крейг: в шотландском замке лечат от криптозависимости

Первая в мире клиника по избавлению от мании по трейдингу криптовалют открылась в шотландском замке XVIII века.
Расположенная недалеко от города Эдинбург в Шотландии в почти сказочном замке клиника Крейг, ранее занимавшаяся реабилитацией алкоголиков и наркоманов, первой в мире предложила лечение от криптозависимости. Есть ли лично у вас зависимость от чрезмерного увлечения трейдингом криптовалют, можно определить через опросник на сайте клиники.
Поклонение биткоину специалисты пока не выделили в отдельную категорию зависимостей, но уже признали ее одним из видов лудомании. И пусть истинные масштабы проблемы пока не ясны, но только за последний год количество желающих пройти терапию уже выросло в десять раз.
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