Сериал "Ликвидация": 10 закадровых историй

Сериал "Ликвидация" режиссера Сергея Урсуляка впервые вышел на экраны в 2007 году. В основе сюжета – исторические реалии послевоенной Одессы: разгул преступности, назначение маршала Жукова на...