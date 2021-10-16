Сериал "Ликвидация": 10 закадровых историй

Сериал "Ликвидация" режиссера Сергея Урсуляка впервые вышел на экраны в 2007 году. В основе сюжета – исторические реалии послевоенной Одессы: разгул преступности, назначение маршала Жукова на должность командующего войсками Одесского округа, масштабные операции по борьбе с бандитизмом.
Успех фильма оказался невероятным. Он и сегодня удерживает высокий рейтинг на разных киноресурсах ( ivi – 8,9; КиноПоиск – 8,4; IMDB – 8.3). Всегда интересно узнать, как получаются такие популярные картины. В этой статье – десять историй, связанных с созданием "Ликвидации".
1. Сценарий. За основу сценария были взяты дневники заместителя начальника Одесского УГРО Давида Михайловича Курлянда, ушедшего на пенсию с этой должности в 1963 году. Он был знаменит своей честностью и умением держать слово. Преступники его боялись. Известно прозвище Курлянда – Одесский волкодав. Сценарист Алексей Поярков, работая над сюжетом, советовался с ветеранами, расспрашивал очевидцев событий. Он даже специально жил в Одессе несколько месяцев, чтобы почувствовать ее колорит и атмосферу.
2. Прототип. Как правило, прототипом главного героя – Давида Марковича Гоцмана – считают Давида Михайловича Курлянда. Но это не единственная версия. Называют и других сотрудников, чьи судьбы пересекались с событиями фильма. Однако режиссер Урсуляк подчеркивает: "...Это образ собирательный. Достаточно абстрактный. Нам скорее был важен одессит вообще, а не конкретный человек".
3. Выбор актера на главную роль. В сценарии главный герой был описан как "лысый огромный, но при этом очень обаятельный мужик". Урсуляк честно искал актера, подходящего по параметрам. Им мог стать, например, Александр Балуев. Кандидатуры перебирали долго. Продюсеры стали намекать на Владимира Машкова. Но это совсем другой типаж, и режиссер не видел его в картине.
Наконец, отчаявшийся Урсуляк был согласен попробовать Владимира Машкова. Но тот жил в Америке. Как вызвать человека из такой дали просто на кастинг? Ведь возможно он не подойдет. Режиссер снова сомневался.
Но артист сам позвонил ему: "Говорят, ты не хочешь меня утверждать на роль?" Отказать звезде было невозможно. После проб Машков был утвержден. Режиссер об этом, конечно, не пожалел.
4. Подготовка. К съемкам готовились основательно. Сценарист собирал одесский фольклор. Консультантом картины был историк, который помогал воссоздать антураж того времени: места, предметы быта, одежду. Артистов обучали одесскому говору. Пригласили местного актера Леонида Заславского. Он вместе со сценаристом придумывал специфические фразы. Правда, часть из них родилась уже на съемочной площадке и была чистой импровизацией.
Машков беседовал с ветеранами милиции. Даже встречался с "авторитетами", чтобы изучить всякие воровские приемы. Он постригся под "полубокс", вне съемок носил одежду, соответствующую послевоенной моде, похудел на 20 кг.
5. Изменение образов персонажей. Внешний образ Давида Гоцмана, задуманного как "огромный мужик" кардинально изменился с приходом Машкова. Эммик в сценарии был "маленьким, худеньким", его в итоге сыграл круглый как шар Александр Семчев. Фима (Сергей Маковецкий), которого за стукачество должны были убить уже в первой серии, "прожил" до третьей. Роль тети Песи первоначально была крошечной, ее даже думали убрать из сценария. Но Светлана Крючкова оказалась такой колоритной в этом образе, что превратила его в один из самых ярких.
6. Андрей Краско. "Ликвидация" стала последней картиной актера. Он уже плохо себя чувствовал, очень много работал последние годы. Накануне снимали сцену убийства его персонажа – Фимы. 4 июля 2006 года актер скончался в результате сердечного приступа. До больницы довезти не успели.
Фиму сыграл Сергей Маковецкий. Режиссер безмерно благодарен ему за согласие. Сцены с участием Краско вырезали из картины. Кроме кадров, где убитый Фима лежит спиной к зрителям.
7. Натурные съемки. Многие сцены снимали в реальной одесской обстановке. В частности, в центре района Молдаванки, в атмосферном дворике на улице Колонтаевской. Вот так описывает свое впечатление Светлана Крючкова: "...Маленький старый дворик на десяток семей, никто на ночь дверь не запирает, а ставят в дверной проем палочку под углом 45 градусов, чтобы был доступ воздуха, ну и крыса чтобы не пробежала. Жара неимоверная, и никаких кондиционеров!"
Благодаря фильму в одном из дворов появились деревянные ворота, поставленные в качестве декораций. Местная жительница по этому поводу воскликнула: "Я такая радая!" Эта фраза тут же вошла в лексикон тети Песи.
8. Одесские курьезы. Местные жители не раз утаскивали у съемочной группы то, что "плохо лежит". Один из актеров привез с собой дорогой велосипед. К вечеру он исчез. Через несколько дней пропажу обнаружили у местного жителя, который приехал на велосипеде посмотреть съемки. Тот просто уже забыл, что стащил его у киношников.
Однажды с утра костюмер Машкова обнаружила отсутствие утюга. Актер успокоил расстроенную девушку тем, что сейчас купит новый. И тут же заметил, что какой-то мужчина тащит от вагончика костюмеров еще и гладильную доску.
9. Тетя Песя. Персонаж был задуман для юмористической линии в фильме. В то же время тетя Песя не должна была стать карикатурой на одесскую женщину. На пробах ни у одной актрисы не получалось того, что нужно. Режиссер подумывал переделать ее в "дядю", отдав роль Сергею Маковецкому (еще до Фимы) Кто-то предложил Светлану Крючкову. Она согласилась, не раздумывая, и персонаж состоялся.
10. Финал картины. Было снято несколько версий финала. В одном умирали героический Гоцман и бедный Эммик. В итоге сериал вышел с концовкой, где оба остались живы. Видимо у продюсеров сразу возникла идея снять продолжение. Правда, она пока не реализовалась.
Можно рассказать еще немало историй о сериале "Ликвидация", его великолепных актерах и курьезных ситуациях на съемках. Но лучше посмотрите, кто его еще не видел.
Как говорил Давид Маркович Гоцман: "Я б себе никогда не простил, если бы упустил такой сочный фрухт!" Не упустите, друзья!
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Источник:
Сериал "Ликвидация" режиссера Сергея Урсуляка впервые вышел на экраны в 2007 году. В основе сюжета – исторические реалии послевоенной Одессы: разгул преступности, назначение маршала Жукова на...
От одного тошнит - копировать урсуляка в других сериалах. И делать это бездарно.
Самый приятный персонаж.
ПС: меня всегда удивляет, как раздельное и разворованное в хлам, умудряются преподнести как особый колорит.
Нет уже давно Одесы. Остались только алкашня и и растрёпы всякие. И безграмотную речь на нескольких языках одновремено, необразованных бандюганов вдруг возвели в статус языка.
Я знаю - мы сами так разговариваем)))
Опечаток натыкал без очков.)
Плюс однозначно!