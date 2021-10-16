Сериал "Ликвидация": 10 закадровых историй

Успех фильма оказался невероятным. Он и сегодня удерживает высокий рейтинг на разных киноресурсах ( ivi – 8,9; КиноПоиск – 8,4; IMDB – 8.3). Всегда интересно узнать, как получаются такие популярные картины. В этой статье – десять историй, связанных с созданием "Ликвидации".

1. Сценарий. За основу сценария были взяты дневники заместителя начальника Одесского УГРО Давида Михайловича Курлянда, ушедшего на пенсию с этой должности в 1963 году. Он был знаменит своей честностью и умением держать слово. Преступники его боялись. Известно прозвище Курлянда – Одесский волкодав. Сценарист Алексей Поярков, работая над сюжетом, советовался с ветеранами, расспрашивал очевидцев событий. Он даже специально жил в Одессе несколько месяцев, чтобы почувствовать ее колорит и атмосферу.

2. Прототип. Как правило, прототипом главного героя – Давида Марковича Гоцмана – считают Давида Михайловича Курлянда. Но это не единственная версия. Называют и других сотрудников, чьи судьбы пересекались с событиями фильма. Однако режиссер Урсуляк подчеркивает: "...Это образ собирательный. Достаточно абстрактный. Нам скорее был важен одессит вообще, а не конкретный человек".