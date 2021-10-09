Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию

Россияне стали чемпионами мира по программированию, победив в Международном студенческом чемпионате мира по программированию (ICPC). Финал этого соревнования прошел 5 октября 2021 года в Москве.

Первое место взяли студенты Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского: Алексей Данилюк, Валерия Рябчикова и Николай Калинин. Тренерами команды выступили Алексей Шмелев и Владислав Епифанов. Руководитель команды — Николай Борисов.

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Золотые медали также получили сборные из Санкт-Петербургского университета ИТМО и МФТИ (при этом общий балл у них меньше, чем у нижегородских студентов). Бронза — у команды ВШЭ.

Вице-премьер России наградил победителей чемпионата ICPC. Он отметил, что Международный студенческий чемпионат по программированию стал главным международным событием ИТ-сферы.

«119 команд сражались за победу, и жюри выбрали лучших. Россия на чемпионате побеждает восемь лет подряд. И сегодня мы горды тем, что кубок остаётся в России, у команды из Нижнего Новгорода», — заявил он.

Замглавы Минцифры РФ подчеркнул, что к началу октября 2021 года российские команды за все время 14 раз становились абсолютными чемпионами мира, завоевав в общей сложности 80 комплектов медалей, из них 33 золотые.

Чемпионат ICPC проводится с 1977 года. Россию в 2021 году представляли 15 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Перми, Нижнего Новгорода, Волгограда и Ижевска.

Участники финала искали решение для уникальных алгоритмических задач разной степени сложности. Решение должно было быть написано в виде кода на одном из языков программирования. В 2021 году участникам конкурса нужно было решить 15 задач на трёх компьютерах (раньше было меньше задач и один компьютер).