Пулемёт «Максим»: из прошлого до наших дней

До сих пор в сети спорят о загадочном экспонате, который был представлен форуме «Армия 2021».
Шахворостов уточнил, что в настоящее время система еще не стоит на вооружении. "Это перспективная разработка. Если будет какая-то заинтересованность, можно ее провести по всем правилам по конкретным техническим заданиям и под конкретного заказчика. После этого ее можно будет внедрять в действующие системы, которые сейчас стоят на вооружении", - пояснил он.
Дистанционно управляемый пулемёт «Максим» не мог остаться без внимания. После вопросов о том, как он сделан и напечатан ли на 3D принтере; возник спор: образца какого года представленный пулемет и что с его горловиной? В дисскуссиях вспоминали, что большая горловина для воды у «Максим» появилась, как результат советско-финской войны, чтобы позволило вместо воды, использовать снег и колотый лед. Мы решили не оставлять эту тему и вспомнить историю легендарного «Максима».
История «Максима» началась в далеком 1866 году, сразу же после окончания кровопролитной Гражданской войны в США. В ходе боевых действий активно использовались многоствольные картечницы, или, на французский манер, – митральезы. Самой популярной была известная система Гатлинга. Но это был лишь прообраз полноценного автоматического пулемета.
В том году 26-летнему начинающему изобретателю Хайрему Стивенсу Максиму, оказавшемуся в компании ветеранов-южан, довелось произвести выстрелы из мушкета системы Спрингфилд – основного пехотного оружия минувшей войны. Та встреча с ветеранами Юга на стрельбище запомнилась не только дружеской атмосферой. Максим помнил о неприятных ощущениях от огромной отдачи мушкета Спрингфилд, и ему пришла идея использовать избыточную отдачу для перезаряжания оружия. Так появился механизм запирания канала ствола. Новаторским решением было и внедрение ленточного питания.
В 1881 году изобретатель всерьез взялся за чертежи и уже в 1883 году был получен британский патент, и свет увидел первый пулемет.
Пулемет системы Максима был по тем временам вершиной технологии автоматической стрельбы, превосходства добавляли и надежность (один из образцов сделал беспрерывно 15 тысяч выстрелов без осечек), и простота конструкции.
Пулемет состоял из нескольких элементов: ствол с цилиндрическим кожухом для заливания воды и его охлаждения, тело, где располагались основные механизмы подачи ленты и автоматика, основанная на коротком ходе отдачи ствола, станок (треножный, салазковый или колесный – вариантов было множество) и щит.
Новое оружие произвело на общественность и военных двоякое впечатление. Мнения разделились: кто-то считал его бессмысленной машинкой по растрате патронов, кто-то же увидел в нем революцию в военном деле. Как водится, вторые оказались правы. В числе сторонников пулемета были банкир Натаниэль Ротшильд, профинансировавший работы, русский император Александр III, кайзер Вильгельм II и многие другие видные люди того времени. С 1893 года, когда в ходе подавления восстания в Южной Африке британские войска применили первые пулеметы.
В конце XIX века и в первом десятилетии ХХ произошло знаменитое «разделение» пулемета, если можно так выразиться, по национальному признаку. Свои лицензии выкупили США («Браунинг»), Великобритания («Виккерс») и Германия («DWM»). Каждая из стран адаптировала единую модель под свои нужды и видение применения нового оружия, а также свои винтовочные калибры. В 1905 году «Максим» добрался и до России, его производство по лицензии началось на Тульском оружейном заводе.
В 1910 году произошла эволюция русского «Максима». Полковник А.А. Соколов изобрел для пулемета уже привычный нам колесный станок, получивший имя разработчика, и слегка изогнутый щиток. Так «Максим» принял свой «устоявшийся» внешний вид. Его отличительной чертой стал ролик для подачи ленты, крепившийся к щитку или к телу, новые прицельные приспособления, переработанный кожух и новые короба для 250-патронной матерчатой ленты. Пулемет на станке Соколова стал более маневренным, по полю боя его могли перемещать два человека, а в полностью снаряженном состоянии и с водой в кожухе он весил всего 70 кг. В таком виде «Максим» прошел Первую мировую и Гражданскую войны.
Ореол лихости и позже известность на киноэкранах пулемету придала Гражданская война, где часто для мобильности «Максим» помещался в легендарную тачанку – столь популярную в частях РККА и у «махновцев».
В 1930 году «Максим» модернизировали, добавив в его механику, систему подачи патронов и прицеливания ряд улучшений. Также переоснастили кожух, он стал рифленым (кстати, в фильмах о гражданской войне мы часто видим рифленые «Максимы», которых еще не было). По результатам советско-финской войны крышка для залива воды на кожухе стала еще шире, чтобы можно было вместо воды наполнять кожух льдом и снегом. Так появился пулемет образца 1910/30 года.
Пулеметы системы Максима прослужили активно более полувека. Дольше всех его применяли британцы, а у нас считается, что последние выстрелы из «Максима» в бою были сделаны на Даманском в 1969 году.
Автор: Роман Барский
Но есть вот такое фото:
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сделать ему циркуляцию охладителя и решить проблему подачи боеприпасов (ну, не холщовой же лентой!)
машинка могла даже стрелять через головы своей атакующей пехоты
только вот вопрос: а куда его мастрячить? на технике свои пулеметы давно прижились неплохо, а на стационарных постах вряд ли потребуется непрерывный огонь