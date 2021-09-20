Пулемёт «Максим»: из прошлого до наших дней

Дистанционно управляемый пулемёт «Максим» не мог остаться без внимания. После вопросов о том, как он сделан и напечатан ли на 3D принтере; возник спор: образца какого года представленный пулемет и что с его горловиной? В дисскуссиях вспоминали, что большая горловина для воды у «Максим» появилась, как результат советско-финской войны, чтобы позволило вместо воды, использовать снег и колотый лед. Мы решили не оставлять эту тему и вспомнить историю легендарного «Максима».

История «Максима» началась в далеком 1866 году, сразу же после окончания кровопролитной Гражданской войны в США. В ходе боевых действий активно использовались многоствольные картечницы, или, на французский манер, – митральезы. Самой популярной была известная система Гатлинга. Но это был лишь прообраз полноценного автоматического пулемета.