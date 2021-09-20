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Пулемёт «Максим»: из прошлого до наших дней

Пулемёт «Максим»: из прошлого до наших дней (10 фото)

Автор:
20 сентября 2021 10:19
Метки: пулемет   пулемет Максим   стрелковое оружие   
1015
10

До сих пор в сети спорят о загадочном экспонате, который был представлен форуме «Армия 2021».

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Шахворостов уточнил, что в настоящее время система еще не стоит на вооружении. "Это перспективная разработка. Если будет какая-то заинтересованность, можно ее провести по всем правилам по конкретным техническим заданиям и под конкретного заказчика. После этого ее можно будет внедрять в действующие системы, которые сейчас стоят на вооружении", - пояснил он.


Дистанционно управляемый пулемёт «Максим» не мог остаться без внимания. После вопросов о том, как он сделан и напечатан ли на 3D принтере; возник спор: образца какого года представленный пулемет и что с его горловиной? В дисскуссиях вспоминали, что большая горловина для воды у «Максим» появилась, как результат советско-финской войны, чтобы позволило вместо воды, использовать снег и колотый лед. Мы решили не оставлять эту тему и вспомнить историю легендарного «Максима».

История «Максима» началась в далеком 1866 году, сразу же после окончания кровопролитной Гражданской войны в США. В ходе боевых действий активно использовались многоствольные картечницы, или, на французский манер, – митральезы. Самой популярной была известная система Гатлинга. Но это был лишь прообраз полноценного автоматического пулемета.


В том году 26-летнему начинающему изобретателю Хайрему Стивенсу Максиму, оказавшемуся в компании ветеранов-южан, довелось произвести выстрелы из мушкета системы Спрингфилд – основного пехотного оружия минувшей войны. Та встреча с ветеранами Юга на стрельбище запомнилась не только дружеской атмосферой. Максим помнил о неприятных ощущениях от огромной отдачи мушкета Спрингфилд, и ему пришла идея использовать избыточную отдачу для перезаряжания оружия. Так появился механизм запирания канала ствола. Новаторским решением было и внедрение ленточного питания.

В 1881 году изобретатель всерьез взялся за чертежи и уже в 1883 году был получен британский патент, и свет увидел первый пулемет.


Пулемет системы Максима был по тем временам вершиной технологии автоматической стрельбы, превосходства добавляли и надежность (один из образцов сделал беспрерывно 15 тысяч выстрелов без осечек), и простота конструкции.

Пулемет состоял из нескольких элементов: ствол с цилиндрическим кожухом для заливания воды и его охлаждения, тело, где располагались основные механизмы подачи ленты и автоматика, основанная на коротком ходе отдачи ствола, станок (треножный, салазковый или колесный – вариантов было множество) и щит.


Новое оружие произвело на общественность и военных двоякое впечатление. Мнения разделились: кто-то считал его бессмысленной машинкой по растрате патронов, кто-то же увидел в нем революцию в военном деле. Как водится, вторые оказались правы. В числе сторонников пулемета были банкир Натаниэль Ротшильд, профинансировавший работы, русский император Александр III, кайзер Вильгельм II и многие другие видные люди того времени. С 1893 года, когда в ходе подавления восстания в Южной Африке британские войска применили первые пулеметы.

В конце XIX века и в первом десятилетии ХХ произошло знаменитое «разделение» пулемета, если можно так выразиться, по национальному признаку. Свои лицензии выкупили США («Браунинг»), Великобритания («Виккерс») и Германия («DWM»). Каждая из стран адаптировала единую модель под свои нужды и видение применения нового оружия, а также свои винтовочные калибры. В 1905 году «Максим» добрался и до России, его производство по лицензии началось на Тульском оружейном заводе.


В 1910 году произошла эволюция русского «Максима». Полковник А.А. Соколов изобрел для пулемета уже привычный нам колесный станок, получивший имя разработчика, и слегка изогнутый щиток. Так «Максим» принял свой «устоявшийся» внешний вид. Его отличительной чертой стал ролик для подачи ленты, крепившийся к щитку или к телу, новые прицельные приспособления, переработанный кожух и новые короба для 250-патронной матерчатой ленты. Пулемет на станке Соколова стал более маневренным, по полю боя его могли перемещать два человека, а в полностью снаряженном состоянии и с водой в кожухе он весил всего 70 кг. В таком виде «Максим» прошел Первую мировую и Гражданскую войны.


Ореол лихости и позже известность на киноэкранах пулемету придала Гражданская война, где часто для мобильности «Максим» помещался в легендарную тачанку – столь популярную в частях РККА и у «махновцев».


В 1930 году «Максим» модернизировали, добавив в его механику, систему подачи патронов и прицеливания ряд улучшений. Также переоснастили кожух, он стал рифленым (кстати, в фильмах о гражданской войне мы часто видим рифленые «Максимы», которых еще не было). По результатам советско-финской войны крышка для залива воды на кожухе стала еще шире, чтобы можно было вместо воды наполнять кожух льдом и снегом. Так появился пулемет образца 1910/30 года.


Пулеметы системы Максима прослужили активно более полувека. Дольше всех его применяли британцы, а у нас считается, что последние выстрелы из «Максима» в бою были сделаны на Даманском в 1969 году.


Автор: Роман Барский


Но есть вот такое фото:


Источник:

Метки: пулемет   пулемет Максим   стрелковое оружие   
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588k
Alexey Berestenko 3 часа назад
"Что максим, что самогонка, лишь бы с ног валила!"(с)
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7k
Ivan 43 минуты назад

Пулемёт «Максим»: из прошлого до наших днейПосмотреть
Пулемёт «Максим»: из прошлого до наших дней
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15k
Corvus Corax 2 часа назад
Максим - штука зачОтная... а вот самонаведение... у меня на работе студенты по приколу сваяли такую штуку на крохотной микросхеме, крохотной камере, моторчиках, прочей мелочи с выводом на монитор кампутьира за два часа лет двенадцать назад, программу писали дольше, понятно... отслеживало любое движение в комнате... и тогда это было не новостью, ребята выкопали какую-то старую схему...
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50k
SAndre 2 часа назад
в принципе, неплохое решение
сделать ему циркуляцию охладителя и решить проблему подачи боеприпасов (ну, не холщовой же лентой!)
машинка могла даже стрелять через головы своей атакующей пехоты
только вот вопрос: а куда его мастрячить? на технике свои пулеметы давно прижились неплохо, а на стационарных постах вряд ли потребуется непрерывный огонь
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
К электросамокату прикрутить и получится современная тачанка.
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1k
zarik82 3 часа назад
Брат одобряет)))
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Игорь
Будущее человечества коммунизм. Или у человечества не будет будущего.
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