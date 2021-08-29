1743
44
Подборка картинок легкого черного юмора на ночь глядя
Авторский пост
Ссылки по теме:
- "Пандемия не сработала? Начинайте расовую войну": реакция соцестей на беспорядки в США
- 15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они
- Чёрные шутки важны: подборка мемов по мотивам событий в США
- Дикие картинки из дикой реальности
- Порция осеннего депрессивного юмора
Метки: картинки мемы черный юмор
60
Понравилось60
Новости партнёров
вот вам, минусаторы, картиночка для справки.
Я ему: не-не, ты не понял, что тут изображено, предсмертная агония или уже труп? Из его бормотания понял, что скорее всего труп. Тут я его и спрашиваю, как мол это сочетается со второй заповедью "не создавать себе кумира"?
Ещё больше блеяния про старинные традиции и художественную ценность. Ну я ему и выдал, типа, нарушение первой заповеди - есть только один бог(а поклоняются и матери божьей и папе его и сыну и иконам), нарушение второй - создание изображений и поклонение им, а если это труп изображён, то это чистая некрофилия, в случае агонизирующего тела - садизм.
Видели бы вы его глаза...