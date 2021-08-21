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Пестрая подборка gif'ок с девушками в разных житейских ситуациях.
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Авторский пост
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Помню, колхозный сторож нам так порося выносил. Правда покрупнее, килограммов на 10-15.
Ностальджи... блин.