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"Ух ты, говорящая рыба"

"Ух ты, говорящая рыба" (6 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2021 08:45
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: СССР   мультфильмы   поговорки   
1267
6
1
Приглядимся к диалогу культового советского мультфильма

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Метки: СССР   мультфильмы   поговорки   
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10  комментариев
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3k
Горожанин 6 часов назад
Были же армяне, как армяне и вдруг все сразу стали.... Парадокс...
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12k
Сергей 2 часа назад
Ишь ты, масленица!
Ссылка youtu.be
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54k
Алекс Юстасов 4 часа назад
Эти мультфильмы делались при "жесточайшей коммунистической цензуре". Вопрос: сейчас цензуры как бы нет. Где огромное количество шедевров?
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437
WadDad 5 часов назад
Мультик хороший. Но по представленной ссылке качество ужасное. Вот тут лучше:

Ссылка www.youtube.com
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8k
Delirium Tremens 5 часов назад
На 2:46, в мультике, на левой ноге Э-эха появляется голая женщина
На 2:49 эта женщина улетает вверх.
Армянская пасхалка.
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7k
Алеksей 6 часов назад
Мульт шедевр! Всегда на телефоне имеется

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