15 самых знаменитых людей Афганистана вне политики и войны

Сегодня об этой стране множество разговоров - политическая обстановка и смена власти волнует весь мир. И мы решили поговорить о известных людях Афганистана. И нет, речь не пойдет о политиках или военачальниках, речь пойдет о простых людях - певцах, музыкантах, ученых. Сколько тех, кто прославил свою страну вне войны и политики?