FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 902 поста • 208 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
15 самых знаменитых людей Афганистана вне политики и войны

15 самых знаменитых людей Афганистана вне политики и войны (14 фото + 2 видео)

Автор:
17 августа 2021 13:56
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   актеры   афганистан   гордость   знаменитости   известные   певцы   
3340
14
2

Сегодня об этой стране множество разговоров - политическая обстановка и смена власти волнует весь мир. И мы решили поговорить о известных людях Афганистана. И нет, речь не пойдет о политиках или военачальниках, речь пойдет о простых людях - певцах, музыкантах, ученых. Сколько тех, кто прославил свою страну вне войны и политики?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Исторические факты   актеры   афганистан   гордость   знаменитости   известные   певцы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
373k
Алексей Час назад
Аннет Махендру. она не афганка,да родилась там. но ни отец ни мать не были афганцами. отец индус а мать русская
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
119k
arek14 23 минуты назад
Первая в Афганистане женщина-мэр города (Майданшахр, центр провинции Вардак) Зарифа Гафари поделилась:«Они собираются убить меня, я сижу и жду, пока они придут. Я не могу оставить свою семью. Куда я пойду?».

и не поехала в аэропорт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
246
Мурчелло 37 минут назад
Сидик Афган.Таланливый математик пророк.С помощью математики с большой точностью вычисляет судьбу человека.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
246
Мурчелло Полчаса назад
Помню в 90х предложил,тогда еще Советскому Союзу ,подобрать правительство,с идеально подходящими для этого людьми.Ответ вы знаете.Кстати свою жену,он тоже вычислил математически.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Педигри 56 минут назад
Теперь знаменитостью из Афганистана можно стать только устроив терракт или взорвав бомбу. К сожалению это так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
246
Мурчелло Максим 36 минут назад
Издалека.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil 2 часа назад
Прославил свою страну? Да никто и не знает откуда они.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
829
Fiverknot 2 часа назад
Махендру как афганская Белуччи, очень похож типаж.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Перст Указующий 2 часа назад
Видать, недостаточно хороши, раз страну просрали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Cubot MAX3: 7-дюймовый смартфон за 99,99 долларов Cubot MAX3: 7-дюймовый смартфон за 99,99 долларов Король и Дива: случайная встреча Король и Дива: случайная встреча 25 фотографий звёзд из 90-х, которые как нельзя лучше отражают атмосферу того времени 25 фотографий звёзд из 90-х, которые как нельзя лучше отражают атмосферу того времени Райан Рейнольдс затроллил коллегу, в очередной раз рассмешив Инстаграм Райан Рейнольдс затроллил коллегу, в очередной раз рассмешив Инстаграм 20 редких закулисных снимков легендарных личностей от величайших музыкальных фотографов 20 редких закулисных снимков легендарных личностей от величайших музыкальных фотографов Владимир Высоцкий: детство, личная жизнь и смерть Владимир Высоцкий: детство, личная жизнь и смерть
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

637193



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Кикбоксёр": интересные факты и фото со съёмок фильма
0
47
"Кикбоксёр": интересные факты и фото со съёмок фильма
35 объектов, искаженных самим временем
0
19
35 объектов, искаженных самим временем
﻿
Как быть с отходами, которые невозможно переработать или просто утилизировать
Как быть с отходами, которые невозможно переработать или просто утилизировать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#картинки#история#новости#фотографии#автомобили#люди#природа#забавно
#Юмор#кино#афганистан#подборка#приколы#фильм#дтп#автомир#Россия#позитив
#факты#прикол#животные#интересное#сша#актеры#знаменитости#прикольные#аварии#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться