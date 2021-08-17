15 самых знаменитых людей Афганистана вне политики и войны

Сегодня об этой стране множество разговоров - политическая обстановка и смена власти волнует весь мир. И мы решили поговорить о известных людях Афганистана. И нет, речь не пойдет о политиках или военачальниках, речь пойдет о простых людях - певцах, музыкантах, ученых. Сколько тех, кто прославил свою страну вне войны и политики?
Афганский писатель, поэт, публицист-историк и общественный деятель. В 1947—1951 возглавлял афганскую академию «Пашто Толына», с 1956 — директор Кабульского радио. Автор многих художественных произведений, теоретических работ по литературоведению, капитального труда «Пуштунистан» (1952) и ряда исторических исследований. Лауреат ряда государственных премий Афганистана. Крупнейшее произведение — цикл просветительских стихов «Горестные размышления» (1957). Умер в эмиграции в США.
Был выдающимся афганским историком на протяжении большей части своей жизни, а также членом Национального собрания Афганистана во время правления короля Захир Шаха (середина 20-го века)
Сиддик Бармак - афганский режиссер и продюсер. В 2004 году Бармак получил "Золотой глобус" за «Лучший фильм на иностранном языке» за свой первый художественный фильм «Усама». Он получил степень магистра кинематографии в Московском институте кино в 1987 году.
Актриса, рордилась в Кабуле, афганистан, в фильмографии которой около 45 фильмов. Снималась в таких кинолентах, как "Ходячие мертвецы", "Блудный сын", "Смертельное оружие", "Секретные материалы", "Романовы" и прочие.
Актриса, родилась в Кабуле, Афганистан. В ее фильмографии 39 фильмов, в числе который "Люцифер", "Бесстыжие", "Касл", "Менталист" и многие другие.
Актриса, Кабул, Афганистан. В ее фильмографии более 40-ка фильмов, в числе которых "Служба спасения 911", "Частный детектив Магнум", "Касл", "менталист", "Следствие по телу" и прочие.
Певец, "Соловей" Афганистана, Афганский Элвис Пресли, композитор. Записал более 20 альбомов. Исполнял песни на персидком, пушту и английском языках. Исполнял песни по мотивам представителей классической персоязычной поэзии, Также Ахмад Захир считается автором получившей большую популярность песни «El Bimbo». 14 июня 1979 года погиб в результате ДТП.
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Шафик Мурид - афганский певец и композитор, родился в Кабуле. Всю свою жизнь прожил в Афганистане, он родом из афганской провинции Лагман.
Награды
- 2011: Шоу ATN Award: Лучшая патриотическая песня года в Дубае.
- 2012: AATV Лучший певец года
- 2012: AATV Лучшая патриотическая песня года.
- 2012: Дуэтная песня года AATV Bes. Франкфурт, Германия.
- 2013: Лучшая певица года АТН. Нью-Дели, Индия.
- 2013: Премия Big Apple Music в Нью-Йорке. Лучший певец Афганистана.
- 2014: Премия Big Apple Music, Гамбург, Германия, BARCLAYCARD ARENA. Награда за лучший певец Афганистана.
- 2014: Премия АТН. лучшие тексты года. Сингапур Малайзия.
- 2015: Лучшая патриотическая песня года ATN Awards. Стамбул, Турция.
Афганская певица, телеведущая, судья на шоу талантов, является одной из самых популярных афганских певиц, часто исполняя на концертах и фестивалях и за границей.
Еще немного афганских певцов. Ghezaal Enayat
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Сакена Якуби - афганская активистка, известная своей работой по продвижению доступа к образованию для женщин и детей. Она является основателем и исполнительным директором женской НПО «Афганский институт обучения».
Был выдающимся поэтом Афганистана 20-го века, а также известным историком, профессором университета, дипломатом и доверенным лицом королевской семьи. Он был последним из великих классических поэтов.
Самиулла Шинвари - афганский игрок в крикет, представляющий Афганистан на международном уровне.
Особо известных ученых и исследователей среди них нет.
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и не поехала в аэропорт