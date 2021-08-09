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По беспределу. Дикое избиение с ограблением средь бела дня в Сиэтле

По беспределу. Дикое избиение с ограблением средь бела дня в Сиэтле (2 фото)

Автор:
09 августа 2021 15:58
Метки: Правo   закон   порядок   человек   
1190
2

Жесткое видео: впечатлительным и слабонервным – не смотреть

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Метки: Правo   закон   порядок   человек   
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34  комментария
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26k
Лабуда 3 часа назад
Вот она свободная америга!
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−14
ююю 21 минуту назад
Какой ужас творится в Америке! Беспредел! Какое счастье, что у нас есть Путин, он такого никогда не допустит. Поэтому в сентябре нужно идти на выборы и голосовать за Единую Россию.
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48k
parallax 51 минуту назад
Жизнь ниггеров важна.
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
Дикая обезьяна, место которой в клетке
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28k
Антон 2 часа назад
А тем временем мужчина с ножом ворвался в детский сад под Петербургом. Может, это обсудим, или всё на заграницу ссылаться будем?

https://vz.ru/news/2021/8/9/1113026.htmlhttps://vz.ru/news/2021/8/9/1113026.html
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
сегодня не фишки, а сводка уголовных дел
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15k
Пумба 2 часа назад
Калибр Визуалов?!!
Это племянник Рулона Обоева и шурин Ведра Помоева?
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15k
Serg2001 2 часа назад
Ему справку должны выдать, что теперь ему можно перед неграми не извиняться... )
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40
Foma Kiniaev 2 часа назад
"Жертва идентифицировала себя как Калибр Визуалов из Лос-Анджелеса" - Шта, плять????
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3k
Иван 2 часа назад
Куклусклан примерно с этого же и начинался.
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5k
Станислав 2 часа назад
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−6
c 2 часа назад
"Долбанные Нигеры" Брат 2
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