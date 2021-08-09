По беспределу. Дикое избиение с ограблением средь бела дня в Сиэтле

В воскресенье в социальных сетях появились кадры наблюдения, которые показали жестокое избиение 22-летнего внештатного фотографа в Сиэтле.

Джейсон Ранц, ведущий программы KTTH 770AM/94.5 FM, опубликовал эти кадры в Twitter. На видео было видно, как двое мужчин проходят мимо друг друга по пустой городской улице. Видно, как человека в белой рубашке бросают на землю и несколько раз топчут.

Жертва идентифицировала себя как К.В. из Лос-Анджелеса. Инцидент произошел около 6:15 вечера 31 июля, говорится в сообщении. В отчете говорилось, что подозреваемый украл не менее 900 долларов наличными и iPhone 12. Потерпевший получил кровоизлияние в мозг и повреждение глаза.

В заявлении полиции Сиэтла говорится, что случайный прохожий "пришел на помощь жертве и позвонил в 911. Медики перевезли его в медицинский центр Харборвью, где он получил лечение от черепно-мозговой травмы и значительных повреждений лица."

Подозреваемый был идентифицирован как чернокожий мужчина, 5 футов 10 дюймов, 180 фунтов, среднего телосложения, и в момент нападения был одет в оранжево-желтую футболку и черные брюки с белой полосой сбоку, сообщила полиция.

Пострадавший написал в Интернете: "Четыре дня спустя я пытаюсь оставаться позитивным с тем фактом, что я жив, что могу двигаться, но я все еще сплевываю кровь и чувствую сильные головные боли."



