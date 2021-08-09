По беспределу. Дикое избиение с ограблением средь бела дня в Сиэтле

Жесткое видео: впечатлительным и слабонервным – не смотреть
В воскресенье в социальных сетях появились кадры наблюдения, которые показали жестокое избиение 22-летнего внештатного фотографа в Сиэтле.
Джейсон Ранц, ведущий программы KTTH 770AM/94.5 FM, опубликовал эти кадры в Twitter. На видео было видно, как двое мужчин проходят мимо друг друга по пустой городской улице. Видно, как человека в белой рубашке бросают на землю и несколько раз топчут.
Жертва идентифицировала себя как К.В. из Лос-Анджелеса. Инцидент произошел около 6:15 вечера 31 июля, говорится в сообщении. В отчете говорилось, что подозреваемый украл не менее 900 долларов наличными и iPhone 12. Потерпевший получил кровоизлияние в мозг и повреждение глаза.
В заявлении полиции Сиэтла говорится, что случайный прохожий "пришел на помощь жертве и позвонил в 911. Медики перевезли его в медицинский центр Харборвью, где он получил лечение от черепно-мозговой травмы и значительных повреждений лица."
Подозреваемый был идентифицирован как чернокожий мужчина, 5 футов 10 дюймов, 180 фунтов, среднего телосложения, и в момент нападения был одет в оранжево-желтую футболку и черные брюки с белой полосой сбоку, сообщила полиция.
Пострадавший написал в Интернете: "Четыре дня спустя я пытаюсь оставаться позитивным с тем фактом, что я жив, что могу двигаться, но я все еще сплевываю кровь и чувствую сильные головные боли."
NEW: A 22-year-old freelance photographer visiting Seattle was brutally beaten unconscious & robbed in the Mount Baker neighborhood. Days later, he's still coughing up blood & incurring medical debt.— (((Jason Rantz))) on KTTH Radio (@jasonrantz) August 8, 2021
WARNING: the video is a tough watch. Read more below.https://t.co/l1SUtNzmgu pic.twitter.com/zgdkxeiFeH
Источник:
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https://vz.ru/news/2021/8/9/1113026.htmlhttps://vz.ru/news/2021/8/9/1113026.html
Второе: никогда не расчеловечивайте оппонента (ты навальнист, ты русофоб, а я не считаю их за людей). Это фашистская фишка. Именно расчеловечивание оппонента ведёт к тому, что он не человек, и его устранение (или другой способ) не несёт моральной тяжбы, так как это не человек. Опасная метка.
Теперь по вашему комментарию: Мы не ноем по каждому поводу. Мы просто видим, что творится со страной (в моём случае - со странами, Россия и Казахстан). И не можем это игнорировать. Кто виноват, что всё, что происходит нынче в наших странах, ведёт к отрицательному результату? Причину все знают. Это промахи (осознанные, или нет, неизвестно) нынешнего руководства. И мы показываем на это, что бы открыть людям глаза. То есть, мы стараемся указать на истинную причину, что бы люди обратили на неё внимание. При этом мы понимаем, что ни Путин, ни Навальный не являются решением текущей проблемы. И возможно, являются её источником. А что делаете вы? Вы маскируете промахи власти, переводя внимание народа на национализм (хохлы, жиды, чурки), на собственное величие над другими странами (тоже фашистская фишка), сея раздрай внутри общества (антиваксеры, навальнята, прочие) а так же используя детский метод "я не виноват, они первые" (темы про Украину, США, Запад).
Таким образом, это МЫ патриоты. А вы - СОУЧАСТНИКИ преступления по дальнейшему уничтожению страны, ибо пытаетесь увести внимание электората по ложному пути.
Такие как ты не первый и не последний, есть более умнее, или хитрее, по нескольку лет прикидываются нормальными а потом вскрываются и начинают гадить!
Так что отдыхай русофоб! По крайней мере ты себя уже засветил в дурном цвете на фишках.
Всё, дискуссия закончена.
Это племянник Рулона Обоева и шурин Ведра Помоева?
Спасибо. Сделаю просто инициалы.