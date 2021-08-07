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Карусель для тех, кто решился!

Карусель для тех, кто решился! (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 августа 2021 22:40
Сообщество : Юмор
Метки: DUTY FREE.   аэропорты   багаж   карусель   
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Парень прозевал регистрацию и решил пробраться к самолету через линию сортировки багажа.

Всем отличных выходных!

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Метки: DUTY FREE.   аэропорты   багаж   карусель   
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