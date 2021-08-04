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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
Авторский пост
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Фишки, е-мое, что за треш пошел?
интернет отключили..., можно воспользоваться этим предметом, а то наверное забыли уже как выглядит:
так на долго свет не отключали пока...
-Я тебе на день рождения книгу подарил. Ты хоть открывал её?
-А как я её открою, она же в дисковод не лезет?