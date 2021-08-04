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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
04 августа 2021 08:41
Метки: Юмор   картинки   приколы   
6635
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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18  комментариев
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7k
Alexandr Barhudarov 9 часов назад
Знали бы вы как быстро там все работало!
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927
zenon 5 часов назад
Приходит мужик к соседу: одолжи сто рублей. Сотни нет, но могу одолжить пятьдесят. Ладно, давай пятьдесят и ещё пятьдесят будешь должен.
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20k
Mike Miller 7 часов назад
Мало того, что пошла мода убирать возможность коментить прямо под картинкой, так ещё и сами картинки подгружаются через раз.
Фишки, е-мое, что за треш пошел?
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67k
Фома 10 часов назад

интернет отключили..., можно воспользоваться этим предметом, а то наверное забыли уже как выглядит:
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140
Азог-осквернитель Фома 11 минут назад
Напомнило...

-Я тебе на день рождения книгу подарил. Ты хоть открывал её?
-А как я её открою, она же в дисковод не лезет?
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1k
Sergey Pankratov 10 часов назад
Наверно, у него в голове была окрошка, которую готовили ещё лет 300 назад, или ботвинья, которую наши предки ели 500 лет назад.
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