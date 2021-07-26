Корабль с гигантскими подводными крыльями

Малый ракетный корабль проекта 1240 «Ураган» на автоматически управляемых подводных крыльях создавался в самый разгар холодной войны. Проектирование необычного корабля началось в 1964 году. Проектируемый корабль во многом опережал своё время, развивая скорость до 60 узлов (111 км/ч).
Данную разработку советской промышленности можно смело назвать гордостью советского военно-морского флота. Правда, уникальный боевой корабль был построен всего лишь в единственном экземпляре.
Проектирование «Урагана»
В Советском Союзе активно работали над созданием кораблей на подводных крыльях. Экспериментальные работы над подобными проектами в стране велись ещё в 1930-е годы. Так, в 1937 и 1941 годах в ЦАГИ проводились испытания катеров с управляемыми глубокопогруженными крыльями. После войны в конце 1940-х – начале 1950-х годов подобные работы продолжились. Идея уменьшения уровня гидродинамического сопротивления за счёт подъема корпуса корабля из воды привлекала тогда советских конструкторов боевых кораблей.
Побочным эффектом такого интереса стало создание в СССР многочисленной линейки гражданских судов на подводных крыльях. При этом в данной области Советский Союз добыл себе мировое признание. Многочисленные «Метеоры», «Ракеты», «Кометы» стали узнаваемой визитной карточкой советского пассажирского судостроения. Корабли данных проектов пользовались спросом и за пределами страны, в том числе поставлялись на экспорт в западные страны. Этих успехов не было бы без работ по созданию боевых кораблей на подводных крыльях.
Старания советских конструкторов и инженеров были вознаграждены в конце 1950-х годов, когда работы стали вести на качественно новом техническом, конструкторском и теоретическом уровнях. Большие торпедные катера пр. 206М «Шторм» стали удачным проектом и строились в СССР крупной серией.
Тогда же в СССР шло бурное развитие малых ракетных катеров.
Интерес к данным кораблям во всём мире подтолкнул морской бой 1967 года, когда два египетских ракетных катера советского производства проекта 183Р «Комар» потопили израильский эсминец «Эйлат». Это был первый в истории случай потопления надводного корабля противокорабельными ракетами.
Естественно, в Советском Союзе существовали идеи объединить новое ракетное вооружение с кораблями на подводных крыльях, развивающими огромную, даже по сегодняшним меркам, скорость хода. В рамках реализации данной концепции был разработан проект малого ракетного корабля проекта 1240, получивший шифр «Ураган».
Проектирование нового ракетного корабля, отличительной чертой которого должны были стать глубокопогруженные автоматически управляемые подводные крылья, началось в 1964 году специалистами ЦКБ-5 (сегодня ЦМКБ «Алмаз», Санкт-Петербург). Главным конструктором проекта стал Вадим Михайлович Бурлаков. В процессе создания МРК на подводных крыльях было разработано и построено экспериментальное пассажирское судно «Тайфун».
Данное пассажирское газотурбинное судно на автоматически управляемых крыльях было готово в 1969 году и активно эксплуатировалось в 1970-е годы на линиях морского и речного пассажирского пароходства. Полученные в ходе гражданской эксплуатации результаты были использованы для улучшения проекта МРК проекта 1240 «Ураган». При этом гражданский «Тайфун» мог похвастаться высокой эксплуатационной скоростью хода – 44 узла (81,5 км/ч), максимальная скорость доходила до 50 узлов (92,6 км/ч).
Единственный ракетный корабль, построенный по проекту 1240 «Ураган», получил обозначение МРК-5 и был заложен в Ленинграде в 1972 году. В 1976 году МРК на подводных крыльях вышел на испытания и в самом конце 1977 года – 30 декабря – был введен в состав флота на Балтике. Весь 1978 год МРК находился в опытной эксплуатации. После завершения всех испытаний корабль с Балтики был переведен внутренними водными путями на Черное море.
В Севастополь корабль прибыл в ноябре 1979 года и был включен в состав 166-го дивизиона 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота, где и служил вплоть до 1990 года, когда был исключен из состава флота.
Технические особенности малого ракетного корабля проекта 1240 «Ураган»
На момент строительства новый советский ракетный корабль уже поражал воображение. Не только новизной применяемых технических решений, но и размерами. На момент постройки МРК стал самым крупным кораблем на подводных крыльях во всём мире. При этом по меркам надводных кораблей флота МРК, безусловно, не был гигантом. Стандартное водоизмещение корабля составляло 342 тонны, полное – до 432 тонн.
Наибольшая длина корабля – 56,6 м (без рулевых колонок длина уменьшалась до 49,8 метра), ширина – 10,17 м. Вместе с поднятыми из воды крыльями ширина корабля увеличивалась сразу до 21,14 м. Осадка корабля на ходу с подводными крыльями составляла всего 2,35 м. Экипаж корабля состоял из 34 человек, среди которых было 7 офицеров.
Корпус МРК был изготовлен из особого алюминиево-магниевого сплава, подводные крылья изготавливались из титанового сплава. О размере крыльев можно судить по изменению ширины корабля с их учетом в поднятом положении, а также по многочисленным дошедшим до нас фотографиям. В поднятом положении крылья выступали далеко в стороны под углом почти 45 градусов. Подводное крыльевое устройство корабля, обладающее автоматической системой регулирования подъемной силы, обеспечивало МРК стабилизацию по крену, дифференту и высоте над поверхностью воды.
В движение корабль приводила мощная газотурбинная установка, состоявшая из двух турбин. Через редукторы они передавали вращение на гребные винты, установленные на опускаемых крыльевых кормовых колонках. На каждой колонке было по два гребных винта. Общая мощность газотурбинной силовой установки составляла 36 000 л. с. Такой мощности было достаточно, чтобы обеспечить уникальному кораблю максимальную скорость хода 57–60 узлов.
Для движения корабля в водоизмещающем положении, когда носовое крыло и обе крыльевые кормовые колонки поднимались из воды, использовалась дизельная силовая установка (установка малого хода) мощностью 2200 л. с. Установка малого хода состояла из двух дизелей, работавших на водометные движители. Максимальная скорость хода в таком положении доходила до 10 узлов.
Автономность корабля по запасам продовольствия на борту оценивалась в 5 суток. Дальность плавания при скорости 45 узлов не превышала 700 миль, при длительной скорости малого хода 8,5 узлов она возрастала до 1500 миль. Для корабля на подводных крыльях МРК-5 обладал очень хорошей мореходностью. При движении на подводных крыльях мореходность корабля оценивалась в 5 баллов. При таком волнении моря на Балтике корабль развивал на испытаниях скорость 50–55 узлов. В водоизмещающем положении корпуса мореходность корабля вырастала до 6–7 баллов.
Состав вооружения «Урагана»
Несмотря на сравнительно небольшие размеры, малый ракетный корабль на подводных крыльях проекта 1240 «Ураган» обладал грозным вооружением. Основные ударные возможности корабля обеспечивали две спаренные бортовые пусковые установки противокорабельных ракет П-120 «Малахит» (2х2). Ракеты данного комплекса (по натовской кодификации SS-N-9 Siren) могли поражать цели на дистанции 15–150 км.
Крылатая ракета комплекса «Малахит» стартовым весом 5400 кг несла боевую часть, вес которой составлял 800 кг. Предусмотрена была возможность установки специальных ядерных боеприпасов мощностью до 2 мегатонн. Длина корпуса ракеты составляла 8,84 м, диаметр – 0,8 м, размах крыла ракеты – 2,5 м. Противокорабельная ракета «Малахит» была дозвуковой, максимальная скорость полета составляла 0,9 Маха.
Помимо противокорабельных ракет, на борту МРК-5 находилось и зенитное ракетное вооружение – одна двухбалочная пусковая установка ЗРК «Оса-М» с боекомплектом 20 ракет. В отличие от сухопутных вариантов комплекса, на корабельном варианте всегда готовыми к пуску были только две ракеты (скорострельность два выстрела в минуту). Комплекс обеспечивал поражение целей на удалении до 15 км, досягаемость по высоте – до 4 км.
Артиллерийское вооружение катера было представлено шестиствольной 30-мм артиллерийской установкой АК-630, которая могла использоваться и для борьбы с воздушными целями противника, и для борьбы с легкими надводными силами. Максимальная эффективная дальность стрельбы установки, способной обеспечить скорострельность до 4000–5000 выстрелов в минуту, составляла 4000 метров.
Судьба корабля
Считается, что опытный МРК-5 демонстрировал хорошие мореходные качества, выделялся отличной скоростью хода и показал себя живучим кораблем. Однако его недостатком была общая сложность эксплуатации. Корабль, насыщенный современной аппаратурой и автоматикой, оказался слишком сложным для флота, основу которого составляли моряки-срочники. Для эффективной эксплуатации кораблю требовался экипаж, состоявший из профессиональных моряков.
В некоторых источниках указывается, что недостаточный уровень подготовки моряков-срочников становился причиной поломок и аварий на борту.
В любом случае опытный малый ракетный корабль проекта 1240 «Ураган» был построен в единственном экземпляре и, к сожалению, не сохранился до наших дней.
В 1992 году уже после вывода из состава флота МРК затонул после пожара в Стрелецкой бухте Севастополя. Позднее корабль был поднят и разделан на металлолом.
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