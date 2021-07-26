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Корабль с гигантскими подводными крыльями

Корабль с гигантскими подводными крыльями (6 фото)

Автор:
26 июля 2021 00:05
Метки: СССР   корабли   флот   
523
6

Малый ракетный корабль проекта 1240 «Ураган» на автоматически управляемых подводных крыльях создавался в самый разгар холодной войны. Проектирование необычного корабля началось в 1964 году. Проектируемый корабль во многом опережал своё время, развивая скорость до 60 узлов (111 км/ч).

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Метки: СССР   корабли   флот   
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1k
a_komolow 2 часа назад
Интересный кораблик!
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1k
dranvlad Час назад
Давай еще!
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