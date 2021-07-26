Корабль с гигантскими подводными крыльями

Корпус МРК был изготовлен из особого алюминиево-магниевого сплава, подводные крылья изготавливались из титанового сплава. О размере крыльев можно судить по изменению ширины корабля с их учетом в поднятом положении, а также по многочисленным дошедшим до нас фотографиям. В поднятом положении крылья выступали далеко в стороны под углом почти 45 градусов. Подводное крыльевое устройство корабля, обладающее автоматической системой регулирования подъемной силы, обеспечивало МРК стабилизацию по крену, дифференту и высоте над поверхностью воды.



В движение корабль приводила мощная газотурбинная установка, состоявшая из двух турбин. Через редукторы они передавали вращение на гребные винты, установленные на опускаемых крыльевых кормовых колонках. На каждой колонке было по два гребных винта. Общая мощность газотурбинной силовой установки составляла 36 000 л. с. Такой мощности было достаточно, чтобы обеспечить уникальному кораблю максимальную скорость хода 57–60 узлов.



Для движения корабля в водоизмещающем положении, когда носовое крыло и обе крыльевые кормовые колонки поднимались из воды, использовалась дизельная силовая установка (установка малого хода) мощностью 2200 л. с. Установка малого хода состояла из двух дизелей, работавших на водометные движители. Максимальная скорость хода в таком положении доходила до 10 узлов.



Автономность корабля по запасам продовольствия на борту оценивалась в 5 суток. Дальность плавания при скорости 45 узлов не превышала 700 миль, при длительной скорости малого хода 8,5 узлов она возрастала до 1500 миль. Для корабля на подводных крыльях МРК-5 обладал очень хорошей мореходностью. При движении на подводных крыльях мореходность корабля оценивалась в 5 баллов. При таком волнении моря на Балтике корабль развивал на испытаниях скорость 50–55 узлов. В водоизмещающем положении корпуса мореходность корабля вырастала до 6–7 баллов.



Состав вооружения «Урагана»

Несмотря на сравнительно небольшие размеры, малый ракетный корабль на подводных крыльях проекта 1240 «Ураган» обладал грозным вооружением. Основные ударные возможности корабля обеспечивали две спаренные бортовые пусковые установки противокорабельных ракет П-120 «Малахит» (2х2). Ракеты данного комплекса (по натовской кодификации SS-N-9 Siren) могли поражать цели на дистанции 15–150 км.