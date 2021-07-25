Девушка делает серьги из бисера по сюжетам известных картин

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Украинский дизайнер украшений Ханна Хупало черпает вдохновение в знаменитых произведениях искусства. По желанию заказчика она может сплести из бисера любые узоры - даже повторить "Звездную ночь" Ван Гога или "Мону Лизу" да Винчи! И в ее исполнении такие серьги выглядят не дешевой побрякушкой, а действительно достойной бижутерией.
Ханна окончила художественную школу и увлеклась бисероплетением около восьми лет назад. То, что начиналось как хобби, вскоре переросло в небольшой бизнес. "Пиксельные" ожерелья, браслеты и серьги Ханны Хупало уже стали ее визитной карточкой.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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