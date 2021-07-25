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Девушка делает серьги из бисера по сюжетам известных картин

Девушка делает серьги из бисера по сюжетам известных картин (19 фото)

Автор:
25 июля 2021 13:32
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Бисероплетение   бижутерия   из бисера   необычные украшения   сережки   украшения   хендмейд   хендмейд-мастер   
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Украинский дизайнер украшений Ханна Хупало черпает вдохновение в знаменитых произведениях искусства. По желанию заказчика она может сплести из бисера любые узоры - даже повторить "Звездную ночь" Ван Гога или "Мону Лизу" да Винчи! И в ее исполнении такие серьги выглядят не дешевой побрякушкой, а действительно достойной бижутерией.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бисероплетение   бижутерия   из бисера   необычные украшения   сережки   украшения   хендмейд   хендмейд-мастер   
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7  комментариев
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4k
Дмитрий Григорьев 4 часа назад
Ханна Хупало плетет бисер, а Юлия Якубеня уронила отварную сосиску...
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5k
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
Когда творчество, хобби и работа - единое, да еще по минимуму прибыльно семье: это великая удача по жизни. Это - мечта.
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11k
ss 2 часа назад
Усидчивая, однако!...
Успехов в труде!
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1k
просто программист 4 часа назад
Неплохо, успехов ей!
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Сергей Ковалев 4 часа назад
Дуже гарно. Натхнення і успіхів у вашій роботі
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