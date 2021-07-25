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Базовый тест по элементарной геометрии. В этом тесте будут затронуты только те вопросы, которые рассматривают в 7 классе.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.
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Метки: Тесты геометрия евклидова геометрия интересное математика математические тесты тест элементарная геометрия
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