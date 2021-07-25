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Тест по геометрии за 7 класс

Тест по геометрии за 7 класс

Автор:
25 июля 2021 11:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тесты   геометрия   евклидова геометрия   интересное   математика   математические тесты   тест   элементарная геометрия   
1692
1
Базовый тест по элементарной геометрии. В этом тесте будут затронуты только те вопросы, которые рассматривают в 7 классе.
Сколько прямых можно провести через две точки?
Сколько прямых можно провести через две точки?
1
2
3
4

Источник:

Угол состоит из двух лучей и...
Угол состоит из двух лучей и...
Точки
Прямой
Биссектрисы

Источник:

Если лучи называют сторонами угла, то как называется их общее начало?
Если лучи называют сторонами угла, то как называется их общее начало?
Основанием
Вершиной
Базой

Источник:

Что такое биссектриса?
Что такое биссектриса?
Это луч, исходящий из вершины угла и делящий его на два равных угла
Это отрезок перпендикуляра, опущенного из вершины геометрической фигуры на её основание или на продолжение основания
Точка пересечения высот треугольника или их продолжений

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Как называется инструмент для построения и измерения углов?
Как называется инструмент для построения и измерения углов?
Циркуль
Транспортир
Штангенциркуль
Рейсфедер

Источник:

Чему равен прямой угол?
Чему равен прямой угол?
360°
180°
90°
45°

Источник:

Если угол больше 90°, но меньше 180°, то такой угол называется...
Если угол больше 90°, но меньше 180°, то такой угол называется...
Развёрнутым
Обратным
Тупым

Источник:

Что же такое развёрнутый угол?
Что же такое развёрнутый угол?
Это угол, равный 180°
Это угол, равный 360°

Источник:

Чему равна сумма смежных углов?
Чему равна сумма смежных углов?
360°
180°
90°

Источник:

Если при пересечении двух прямых секущей, накрест лежащие углы равны, то прямые...
Если при пересечении двух прямых секущей, накрест лежащие углы равны, то прямые...
перпендикулярны
параллельны

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Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.

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Метки: Тесты   геометрия   евклидова геометрия   интересное   математика   математические тесты   тест   элементарная геометрия   
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16  комментариев
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Биссектриса - это такая крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам.
Пифагоровы штаны, на все стороны равны.
Если угол от рождения тупой, то он уже не поумнеет.
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15k
homerchik 4 минуты назад
Ссылка coub.com
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6k
dikijjim 19 минут назад
последний вопрос пипец непонятный)
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9k
kaboza Полчаса назад
и на кого сие творение рассчитано? на тиктокеров???
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118
umar4u 43 минуты назад
Через две точки можно провести сколько угодно прямых (одинаковых).
Для построения угла в геометрии используют циркуль и линейку, а транспортир математики не любят.
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5k
Ruk 54 минуты назад
это крыса
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3k
Сергей Час назад
Тест по углам, а не по геометрии
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9k
Taxi007 Час назад
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51
Лёха Taxi007 58 минут назад
С какого раза?
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129
allexx Час назад
Ваще-то через две точки можно провести бесконечное число линий, как и через одну или три точки.
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14
Zlaja ptica allexx 56 минут назад
Возьмите карандаш, линейку и лист бумаги и попробуйте через 2 точки провести несколько прямых. Неевклидову геометрию вспоминать не будем
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