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Тест по фильму "Терминатор"

Тест по фильму "Терминатор"

Автор:
16 июля 2021 11:11
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кино   кинотесты   терминатор   тест   тесты по фильмам Джеймса Кэмерона   
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Тест посвящён самому первому фильму "Терминатор". Картина Джеймса Кэмерона положила начало целой киновселенной. Фильм стал частью интернет-культуры, а его сцены обыгрывались в самых различных шоу. Сможете ли вспомнить основные факты и ключевые моменты, связанные с фильмом.
В каком городе разворачиваются основные события первого фильма?
В каком городе разворачиваются основные события первого фильма?
Купертино
Сан-Франциско
Лос-Анджелес
Сан-Диего
В какой год прибывают Кайл Риз и Терминатор?
В какой год прибывают Кайл Риз и Терминатор?
1982
1984
1986
1988
1990
Кем по сценарию работала Сара Коннор?
Кем по сценарию работала Сара Коннор?
Поваром
Официанткой
Билетёром
Где Кайл раздобыл штаны?
Где Кайл раздобыл штаны?
Отобрал у бомжа
Нашёл на стройке
Купил в супермаркете
На помойке
Как Терминатор осуществлял поиск всех женщин по имени Сара Коннор?
Как Терминатор осуществлял поиск всех женщин по имени Сара Коннор?
Через телефонный справочник
Интуитивно
Через полицейскую базу
В каком баре укрылась Сара?
В каком баре укрылась Сара?
Тач Пад
Техскрим
ЛиттлТаун
Тех Нуар
Тач Нуар
Каким именем Сара Коннор назовёт своего сына
Каким именем Сара Коннор назовёт своего сына
Джон
Джеймс
Джек
Дональд
Дик
Кто первым отправился в прошлое?
Кто первым отправился в прошлое?
Терминатор
Кайл Риз
Каким образом Сара расправилась с Терминатором?
Каким образом Сара расправилась с Терминатором?
Расплавила на сталелитейном заводе
Раздавила прессом
Взорвала
Растворила в кислоте

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 9, осталось 9 вопросов.

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Метки: Тесты   кино   кинотесты   терминатор   тест   тесты по фильмам Джеймса Кэмерона   
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Александр Зотов Полчаса назад
бар только не угадал)
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Viktor 44 минуты назад
9 - 9! Это тот из редких случаев, когда вторая часть лучше чем первая.
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9k
Majul 47 минут назад
Из 9 вопросов вы ответили верно на 8. Если бы действие разворачивалось во вселенной Сары Коннор, то машинам бы пришлось несладко. Вероятно, Скайнет отправил бы робота не к Саре, а к вам ;)

С годом лажанулся )) Почему-то 86 нажал )
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275
(-♛-) Est quaedam flere voluptas Majul 19 минут назад
Не, ну если считать что их терминатор взорвал нашу ЧАЭС, то тогда всё верно 26 апреля 1986 года.
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