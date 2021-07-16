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Тест посвящён самому первому фильму "Терминатор". Картина Джеймса Кэмерона положила начало целой киновселенной. Фильм стал частью интернет-культуры, а его сцены обыгрывались в самых различных шоу. Сможете ли вспомнить основные факты и ключевые моменты, связанные с фильмом.
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