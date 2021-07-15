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Современники, да вы что охренели!!! Федор Конюхов

Современники, да вы что охренели!!! Федор Конюхов (2 фото)

Автор:
15 июля 2021 08:03
Метки: Федор Конюхов   уникальный   человек   
615
2
Я провел мини опрос, что вы знаете о Федоре Конюхове ? 40% респондентов, вспомнили, что он совершал кругосветные путешествия. 20 %, что он переплывал на лодке какие-то океаны, 10% сказали, что он путешественник с большой бородой, 30% (особенно молодежь) сказали, что вроде фамилия знакома, но где её слышали затрудняются ответить.

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Метки: Федор Конюхов   уникальный   человек   
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25k
blus 2 часа назад
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1k
Hallo FreeSpace 46 минут назад
Интересно , до этого я знал его как знаменитого путешественника ...
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2k
PLT LDR Час назад
Когда Фёдор Конюхов говорит своей собаке "Гулять", та забивается в угол и начинает жалобно скулить.
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2k
Frank Borman Час назад
Хорошая жизнь у чувака. Ни фига не работать, а только путешествовать. Я бы тоже так хотел.
А сейчас он еще заделался попом. Видно чуствует, что в одиночном плаванье что то может пойти не так, и тогда помощь Боженьки очень понадобится. А попцу Боженька скорее поможет, чем обычному человеку.
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1k
Андрей Час назад
Железобетонный человек! Вот тут многие пишут - "Что он сделал полезного для общества?" А вы посмотрите в зеркало и задайте тот же самый вопрос.
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11k
Вася 2 часа назад
ага.. а ещё он бомжпакеты рекламирует и другим советует ..
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55k
pynh 2 часа назад
ок
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16k
Денис 2 часа назад
Ну ОК, чувак за чужое бабло занимался тем, что ему очень нравится - путешествовал, лазал по горам, переплывал моря и океаны.
Ну молодец, что тут сказать.

Я могу сказать следующее: безусловно уважаю его за его многочисленные достижения, упорный, сильный человек. Без сомнения.
Стоит ли восхищаться им? Ну хз. Что он сделал для общества, а не для самого себя?

Вот Гагарин, к примеру. С ним всё понятно. Рисковал жизнью ради страны. Заслуженно - мы его все очень любим, как и полмира.

А за что такое надо любить Конюхова? Вот если бы он свои достижения настойчиво трансформировал в достижения России, вот то было бы дело.
А так чел безусловно выполняет крайне героические штуки, но САМ ДЛЯ СЕБЯ.
Такое можно уважать, бесспорно, но какую-то народную любовь он не получит. Ибо подвиги его из эгоизма и самоудовлетворения проистекают.
Вот вам и объяснение, почему его достижения не оценены обществом так широко, как может быть он того хочет.
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137
Лёха Отец Пигидий Час назад
А откуда тогда после его командировок появились бородатые пингвины?
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173
Отец Пигидий Денис Час назад
Буду честен, данного писания не изучал. Но как оказывается регулярно соблюдаю !
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27k
Игорь 2 часа назад
Есть сейчас куча людей, которые на ютубе (ну или где там) ведут каналы как они шарятся по миру и прочим всяким зимбабвам.
Так вот - Конюхов это тоже самое, только он шарился в местах опасных, экстремальных для его жизни.
Но результат у всех один - НУЛЕВОЙ!
Видел в книжке умную (КМК) мысль: прожить жизнь надо так, чтобы после тебя она стала чуть лучше чем до, тогда не зря.
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173
Отец Пигидий Игорь Час назад
Жизнь нужно прожить так, чтобы было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить !!!!
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
чем отличается гребная лодка от вёсельной?
огрести это то же самое, что получить веслом?
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9k
Касьян Пуздой 2 часа назад
Ну, мне то кажется что в какой-то момент его просто выписдили из дома со словами "пошёл в жопу!" вот он и поехал по всем жопам мира, от нехер делать.
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246
dimly 2 часа назад
Мужик конечно молодец. Проверил себя на что способен. Но можно купить сосиску бездомной собаке и в этом будет не меньше важности и значимости, чем все эти путешествия.
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3k
aleksander 2 часа назад
А вот подробности его семейной жизни

Смотреть с 17:30
Ссылка youtu.be
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15k
Maks Es 2 часа назад
...и все это он совершил в рясе и с крестом на пузе?
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204k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Всё это он делал для себя, для удовольствия.
А что по-настоящему ПОЛЕЗНОГО он сделал?
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380
Valeri Nikolkin Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Прожигатель жизни
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