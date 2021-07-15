Современники, да вы что охренели!!! Федор Конюхов, это уникальный человек, равных которому нет и скорее всего не будет. Родись он в любой европейской стране и он был бы Мега Звездой...



О Конюхове надо писать в рубленом стиле, приводя только факты! Этого будет достаточно, чтобы вызвать восхищение и восторг. Такое впечатление, что Федор не потратил ни одной минуты своей жизни в пустую... Впрочем, поехали..



Образование. Выпускник Одесской мореходки и Ленинградского Арктического училища. Имеет квалификацию капитана дальнего плавания, капитана яхты и пилота аэростата.



Первый в мире человек, который достиг пяти полюсов нашей планеты:



Северный географический,



Южный географический ,



Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане,



Эверест (полюс высоты),



Мыс Горн (полюс яхтсменов)



Первый россиянин, которому удалось покорить все самые высокие вершины каждого континента.



Участник трансарктической лыжной экспедиции по маршруту Северный Полюс - Канада. Помимо этого он еще дважды на лыжах достигал Северного Полюса и один раз он это сделал в одиночку.



Руководитель трансконтинентального велопробега по маршруту Находка - Ленинград.



Первое в истории России одиночное кругосветное путешествие на маленькой яхте (224 дня).



В качестве отдыха от морских переходов покоряет Эльбрус в феврале , а в мае уже Эверест.



Осуществляет почти невозможное - одиночную экспедицию к Южному Полюсу и восхождение на самую высокую точку Антарктиды массив Винсон.



Затем Конюхов за два года совершает восхождения на самые высокие вершины мира от Килиманджаро (Африка) до Аконкагуа (Южная Америка)



Федор - участник самой протяженной в мире гонки на собачьих упряжках через Аляску.



Пересек Атлантический океан на ... гребной лодке (на гребной, Карл!!!!)



Пересек на вёсельной лодке Тихий океан.



Совершил одиночный кругосветный полет на воздушном шаре...



Помимо этого он участвовал в куче кругосветок на яхтах, не раз участвовал в арктических экспедициях и прочее , прочее, прочее...



Любое путешествие Федора хватило бы большинству в качестве главного путешествия в жизни.



Все эти экспедиции требовали от Конюхова огромного напряжения сил и времени. Для выполнения всех этих достижений надо быть выдающимся альпинистом, лыжником, яхтсменом, профессионально владеть сотнями уникальных навыков и умений...



- Так, наверное, у него не было семьи, - предположил один мой приятель, услышав мой восторженный рассказ о Конюхове.

- Да вы что?! У него прекрасная жена , сыновья Оскар и Николай, дочь Татьяна, шесть внуков...

- Судя по вашим рассказам, он всю жизнь посвятил путешествиям, не работал, других увлечений не имел...

- Кто, Конюхов?!! Он занимается наукой и с 1998 года по сегодняшний день заведующий лабораторией в Современной Гуманитарной Академии. Помимо этого он имеет сан священника...

- А , ну тогда все понятно... Аскет, религиозный фанатик, сам себя приговорил к этим испытаниям...

- Ну тут вы вообще ошибаетесь. Федор скорее романтик... Он еще в 1983 году был принят в Союз Художников СССР, им создано более 3000 живописных и скульптурных работ.

- Да приняли его, почти уверен, как человека известного, а сами работы ничего особенного не представляют...

- И здесь вы ошибаетесь... Его работы во многих музеях России и мира. А сам он за большие достижения в изобразительном искусстве избран Академиком Российской Академии Художеств.

- Так когда же он все это успел ?!

- Скажу больше... Конюхов ещё и член Союза Писателей России. На его счету 17 книг. А в плане "успел" , не могу дать никаких комментариев . Это действительно уникально. Каждая секунда его времени была направлена на дело!!!

Лично у меня это вызывает тихое восхищение...