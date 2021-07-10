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А что там с "Северным потоком-2"?

А что там с "Северным потоком-2"? (2 фото)

Автор:
10 июля 2021 18:28
Метки: Северный поток 2   ФОРТуна   баржа   
577
2
После достройки первой нитки СП-2 и отправки ее на пуско-наладочные работы информация о ходе строительства газопровода временно пропала из крупных СМИ.
Что там сейчас происходит?
Трубоукладочная баржа (ТУБ) Фортуна продолжает строительство магистрального газопровода (МГП) Северный поток-2 в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании продолжается.

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Метки: Северный поток 2   ФОРТуна   баржа   
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7  комментариев
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9k
K7OO 2 часа назад
Думаю, что будут тянуть эту волынку до отопительного сезона, чтобы Европа подошла к морозам с пустыми газохранилищами. И тогда уже запустят все и сразу на всю катушку. И, естественно, по другим ценам. И ни одна русофобская мразь не посмеет ничего вякнуть из-за страха отморозить свой гудок.)
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779
kizbrozf 19 минут назад
РБК: «Газпром» получил 218 млрд убытка против прибыли в 1 трлн годом ранее
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394
qdsledts 2 часа назад
Мы строили строили и наконец построили :)
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18k
Ego sum qui sum 2 часа назад
ну заработают жирные воры из газпрома еще пару лярдов, нам то что с этого?
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