А что там с "Северным потоком-2"?

Краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский остается в режиме ожидания, но он скоро может закончится.

С 17 июля 2021 г. трубоукладчик может начать строить Line A МГП Северный поток-2 в ИЭЗ Германии на отрезке в 2,5 км.



В районе строительства 8 июля 2021 г. вновь обозначились военные корабли, на этот раз российские и шведские, но флот достройки МГП Северный поток-2 продолжает стабильно работать.



Об этом свидетельствуют данные MarineTraffic, VesselFinder, MyShipTracking.



Трубоукладчики в районе строительства Line A (1я нитка, 2я по степени готовности) в ИЭЗ Дании



За 2 прошедших дня в ходе строительства МГП Северный поток-2 особых изменений не произошло.



ТУБ Фортуна наверстывает упущенное, вернувшись к скорости трубоукладки 1,3 км/сутки, уложив за 2 дня 2,662 км труб.



Погода по-прежнему благоприятна для строительства, скорость ветра в районе работ составляет 11 узлов (4 балла по шкале Бофорта).



КМТУС Академик Черский остается в 14 км на север от трассы МГП Северный поток-2 у границы территориальных вод Дании вокруг о. Борнхольм.



На данный момент Черский остается резервным трубоукладчиком проекта, но скоро может получить новое задание.Новое место работы ЧерскогоГлавное управление водных путей и судоходства ФРГ (Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, GWS) 6 июля 2021 г. выпустило уведомление для мореплавателей, касающееся строительства МГП Северный поток-2 в ИЭЗ Германии.



Согласно документу, КМТУС Академик Черский может вести подводную укладку газопровода в период с 17 июля до 15 августа 2021 г. южнее мелководного района Адлергрунд.



Черскому предстоит уложить 2,57 км Line A МГП Северный поток-2 в этом районе.



Работать Черский будет с использованием системы якорного позиционирования, вокруг него будет установлена охранная зона 1,25 морских миль.



Для обеспечения работ используются 2 судна, названия которых не уточняется.



2,6 км МГП Северный поток-2 в ИЭЗ Германии южнее отмели Адлергрунд по завершенной Line B ТУБ Фортуна строила в период с 11 декабря по 25 декабря 2020 г.

Тогда Фортуна демонстрировала скорость трубоукладки порядка 180 м/сутки.



С этой скоростью Черский, показавший себя крайне медлительным трубоукладчиком, работать может, поэтому даже с учетом подготовительных работ в заявленные в уведомлении GWS 30 дней Черский должен уложиться.



Возвращение Черского к строительству существенно облегчит работу Фортуны, которой не придется отвлекаться на достройку небольшого отрезка в водах Германии.



Т.е. Фортуна сможет действовать так же, как и на Line B — достроить датский участок, не останавливаясь войти в ИЭЗ Германии и там же осуществить надводный захлест.



На данный момент ТУБ Фортуна осталось уложить 27,293 км труб по Line A МГП Северный поток-2 в ИЭЗ Дании и 13,9 км в ИЭЗ Германии, т.е. всего 41,193 км, еще 2,5 км в ИЭЗ Германии берет на себя Черский.



Принципиально это ход проекта не изменит, речь по-прежнему может идти о завершении линейного участка в 20х числах августа 2021 г.





П.С. хотелось бы узнать кто облажался с модернизацией "Академика Черского" и понес ли кто-то за это наказание.