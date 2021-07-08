Он - свободен

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И не надо много слов
Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России по футболу. В РФС заявили, что приняли совместное решение о расторжении контракта с 57-летним специалистом и занялись поисками кандидатов на замену.
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Каждому выдать по носку и на свободу!
А этот господин обозрел! Это ж надо такое сморозить тренеру - как с ними играть?
Офис, в отделе продаж все суетятся, переставляют мебель с места на место, посреди всего этого хаоса стоит бабушка уборщица и бормочет про то что "она только что все вытерла, а они опять натоптали". Менеджеры начинают расставлять мебель, вымерять ее положение каждого стула и стола по линейке, компасу, теодолиту... Бабушка не выдерживает и спрашивает:
-Ребята, а что вы делаете то?
Один из менеджеров объясняет:
-Да вот, бабуль, у нас что то в последнее время обороты упали, но мы сейчас мебель по фэншую расставим - и все у нас будет замечательно.
-Знаешь, милок, говорит бабка, до Революции, вот в этом самом доме был бордель, так когда у них доходы падали, они не кровати двигали. Они б.л.я.д.е.й меняли.
Я это к тому, что тут не только воеводу надо менять, а ещё и б.л.я.д.е.й кривоногих !!!!
Как его хвалили после ЧМ! Хотя я так и не понял тогда за что? Выиграли в группе 2 раза у двух дворовых команд СА и Египта, потом продули позорно нормальному сопернику, Уругваю. Потом проявили неземное везение в качестве груши для битья с Испанией и закономерно проиграли Хорватам. Все! Чем там блистнула наша сборная я так и не понял.
И больше никогда не брать в сборную никого из этих зажравшихся и зашкварившихся футболистов.
Набрать в райцентрах пацанов, что мяч буцкают после работы, результат лучше будет.
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают. ! ! ! снова Жигули!
Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. СЦУКО! На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс.. Смотрят на всё это. Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"