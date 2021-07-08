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Он - свободен

Он - свободен (2 фото)

Автор:
08 июля 2021 16:19
Метки: сборная   спорт   футбол   
741
2
И не надо много слов

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Метки: сборная   спорт   футбол   
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10k
Василенко Татьяна 5 часов назад
Кто-то удивлен? С нашими жопоногими миллионерами не справляется ни один тренер - старый, молодой, импортный, отечественный, добрый, злой, болеющий за дело или пофигист... Чудес не бывает! Пока не изменятся правила оплаты пофигизма этих вальсирующих, не побоюсь этого слова, уродов-миллионеров, - результата не будет!!!
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79
Дмитрий Карнаухов Час назад
Вместе с ним еще и футболистов поищите на замену, а лучше вовсе разгоните всю эту шушеру...
Каждому выдать по носку и на свободу!
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6k
Serjio 2 часа назад
Если я как строитель пойду к начальнику и заявлю, что не понимаю как гвоздь забить, что мне интересно скажут?
А этот господин обозрел! Это ж надо такое сморозить тренеру - как с ними играть?
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5k
Ruk 2 часа назад
кому же теперь государство , в лице РФС, будет платить 2,5 миллиона евро в год??? хотя... да не пропадут денюжки, найдут кому
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11k
net 2 часа назад
Может рфс пора менять?)) ну придёт новый тренер, а толку. Футболисты те же. Играют они на свой максимум. Лучше их не тренеруют. Вот он как в клубе бегает как весь наш футбол, так и за сборную бегает. Вы хоть Гвардиолу им дайте, нового Хави не появится. А пока рфс в клубы со своими правилами и идеями не сунется, не появится у нас никакого своего стиля игры и сыграности между футболистами. В Спартаке играют так, в Аталанте так, а в Монако ещё как-то. Все ребята молодцы по одному, а вместе они на поле в разные футболы играют. А тренер стиль игры для сборной привить за несколько товарняков не может.
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Слава богу! Осталось ещё в хоккее "порядок навести". Убрать господина Брагина со Ротенбергами от сборной.
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113
Отец Пигидий 2 часа назад
Анекдот в тему.
Офис, в отделе продаж все суетятся, переставляют мебель с места на место, посреди всего этого хаоса стоит бабушка уборщица и бормочет про то что "она только что все вытерла, а они опять натоптали". Менеджеры начинают расставлять мебель, вымерять ее положение каждого стула и стола по линейке, компасу, теодолиту... Бабушка не выдерживает и спрашивает:
-Ребята, а что вы делаете то?
Один из менеджеров объясняет:
-Да вот, бабуль, у нас что то в последнее время обороты упали, но мы сейчас мебель по фэншую расставим - и все у нас будет замечательно.
-Знаешь, милок, говорит бабка, до Революции, вот в этом самом доме был бордель, так когда у них доходы падали, они не кровати двигали. Они б.л.я.д.е.й меняли.
Я это к тому, что тут не только воеводу надо менять, а ещё и б.л.я.д.е.й кривоногих !!!!
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40k
Александр 3 часа назад
А как же - ты просто космос стас?
Как его хвалили после ЧМ! Хотя я так и не понял тогда за что? Выиграли в группе 2 раза у двух дворовых команд СА и Египта, потом продули позорно нормальному сопернику, Уругваю. Потом проявили неземное везение в качестве груши для битья с Испанией и закономерно проиграли Хорватам. Все! Чем там блистнула наша сборная я так и не понял.
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20k
ПаганецЪ 3 часа назад
Да этих кривоногих баранов кто только ни тренировал! Видать, место проклятое.
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1k
Гном 3 часа назад
Дверь там
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81k
Taras Kozalupko 4 часа назад
Всю сборную отправить нах, вместе с ним!
И больше никогда не брать в сборную никого из этих зажравшихся и зашкварившихся футболистов.
Набрать в райцентрах пацанов, что мяч буцкают после работы, результат лучше будет.
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84
⛔ Александр ⛔ 4 часа назад
И пусть вернёт в казну все деньги, которые он получил от государства в виде зарплаты! Ещё оштрафовать на 10-млн. рублей каждого футболиста сборной России который принимал участие в играх!
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55k
pynh 4 часа назад
Не в тренере дело.
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1k
Hallo FreeSpace 4 часа назад
Можно подумать , что-то изменится ...
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47k
noName 4 часа назад
Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают. ! ! ! снова Жигули!
Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. СЦУКО! На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс.. Смотрят на всё это. Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"
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