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Без права на ошибку: тест на логику

Без права на ошибку: тест на логику

Автор:
01 июля 2021 10:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тесты   интеллект   интересное   логика   тест   тесты на логику   
1487
1
Эти четыре простых вопроса могут помочь понять, насколько хорошо развито ваше логическое мышление. Успешно пройти тест можно только в случае, если вы не допустите ни единой ошибки. Справитесь?
Сколько на картинке изображено треугольников?
Сколько на картинке изображено треугольников?
3
4
5
6
7
8
Каждый автомобиль может быть оценён только натуральным числом. Какой автомобиль дороже?
Каждый автомобиль может быть оценён только натуральным числом. Какой автомобиль дороже?
Синий
Синий
Красный
Красный
Какой стикер был наклеен вторым?
Какой стикер был наклеен вторым?
Жёлтая пятиконечная звёздочка
Жёлтая пятиконечная звёздочка
Кружок непонятного цвета
Кружок непонятного цвета
Красное яблочко
Красное яблочко
Синее нечто
Синее нечто
Представим себе девятиэтажный дом. Чем выше этаж, тем больше людей проживает на нём. На какой этаж чаще ездит лифт?
Представим себе девятиэтажный дом. Чем выше этаж, тем больше людей проживает на нём. На какой этаж чаще ездит лифт?
1
2
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4
5
6
7
8
9

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 4, осталось 4 вопроса.

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Метки: Тесты   интеллект   интересное   логика   тест   тесты на логику   
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13k
Booka1a 48 минут назад
тест конечно на логику, но бессмысленный напрочь. я такие задачки во втором классе решал
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8k
СПКиНР 4 минуты назад
Последний вопрос не корректен, не явно поставлены условия задачи.
Лифт ездит или останавливается?
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203k
Барон Мюнхгаузен 4 минуты назад
Тест на логику для детсадовцев?
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10k
Nikita 8 минут назад
И многие забили в поиск "Натуральные числа"
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195
bobobo 9 минут назад
А есть те, кто не ответил?
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15k
Пумба 10 минут назад
М-дя... Тест для младшего школьного возраста, а мы тут гордимся, что прям все гении...
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28k
Snork Snorkoff 11 минут назад
Эээ и фсё, 4 нановопроса для началки?
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24k
Е-Лена 16 минут назад
Не вижу ничего постыдного в том, чтобы в моём перезрелом возрасте отвечать на детские вопросы (ответила правильно, как и все остальные гении здесь))). У взрослых ум коснеет, как правило, и даже простенькие упражнения этому самому уму не помешают.
Тут можно вспомнить эпизод из "Сумеречного дозора", когда великие маги забыли, как создать подобие книги (задачка для начинающих, так сказать). )))))
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8k
Majul 36 минут назад
Вы верно ответили на 4 простых вопроса. Это говорит о том, что вы обладаете гибким умом и умеете решать нетривиальные задачи. Вы обладаете высоким уровнем интеллекта и способны быстро перестраивать мышление и переключаться на решение сложных задач.

Тест уровня 1 класса школы.
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23k
Vazari 36 минут назад
"Вы верно ответили на 4 простых вопроса. Это говорит о том, что вы обладаете гибким умом и умеете решать нетривиальные задачи."-Похвалили, но как-то не радует. Как в том ералаше, кто помнит)

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54k
pynh 47 минут назад
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