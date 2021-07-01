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Эти четыре простых вопроса могут помочь понять, насколько хорошо развито ваше логическое мышление. Успешно пройти тест можно только в случае, если вы не допустите ни единой ошибки. Справитесь?
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 4, осталось 4 вопроса.
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