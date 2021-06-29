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Этот тест подходит исключительно для женщин и носит скорее рекомендательный характер. Данный тест от просто структурирует кое-какую информацию и выдаёт в удобном виде понятный результат. Вы можете не осознавать, что стремитесь к такому результату, но ничего не поделаешь – так оно и есть. Этот быстротест составлен таким образом, чтобы показать самую суть.
Реальная жизнь не ограничивается несколькими вариантами. Да и вообще... Каждый человек уникален. Но так уж мы устроены, что постоянно что-то структурируем и ищем ясности. Этот тест – одна из попыток структурировать потребности женщин.
Какой тип мужчины подходит вам?
Какой тип мужчины подходит вам?
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Прикольно, особенно, если учесть, что я уже 39 лет замужем.