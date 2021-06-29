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Тест: вкус на мужчин

Тест: вкус на мужчин

Автор:
29 июня 2021 10:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тесты   мужчины и женщины   отношения   поиск мужчины   тест   тесты для женщины   
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Этот тест подходит исключительно для женщин и носит скорее рекомендательный характер. Данный тест от просто структурирует кое-какую информацию и выдаёт в удобном виде понятный результат. Вы можете не осознавать, что стремитесь к такому результату, но ничего не поделаешь – так оно и есть. Этот быстротест составлен таким образом, чтобы показать самую суть.
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На свидании вы...
На свидании вы...
Самостоятельно оплачиваете еду/напитки
Оплачиваете еду/напитки из принципа 50/50
Ждёте, что еду/напитки оплатит мужчина
Исходите из принципа, что заказ оплачивает тот, кто пригласил на свидание

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Метки: Тесты   мужчины и женщины   отношения   поиск мужчины   тест   тесты для женщины   
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10k
кира Час назад
"Вы в поисках трофея"
Вы сильная и самостоятельная личность. Подсознательно ищите симпатичного управляемого мужчину, которого будет легко контролировать. В отношения вы больше ориентируетесь на себя. Это один из самых непростых видов отношений. Сложно будет найти человека, который станет подчиняться вам.

Прикольно, особенно, если учесть, что я уже 39 лет замужем.
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Евгений Кондратьев 37 минут назад
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