Этот тест подходит исключительно для женщин и носит скорее рекомендательный характер. Данный тест от просто структурирует кое-какую информацию и выдаёт в удобном виде понятный результат. Вы можете не осознавать, что стремитесь к такому результату, но ничего не поделаешь – так оно и есть. Этот быстротест составлен таким образом, чтобы показать самую суть.

Реальная жизнь не ограничивается несколькими вариантами. Да и вообще... Каждый человек уникален. Но так уж мы устроены, что постоянно что-то структурируем и ищем ясности. Этот тест – одна из попыток структурировать потребности женщин.



Какой тип мужчины подходит вам?

Тест: вкус на мужчин 1