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Последний звонок в советской школе

Последний звонок в советской школе (28 фото)

Автор:
25 июня 2021 19:42
Метки: СССР   дети   страна   фотографии   школа   
488
28
Просто интересные фотографии.
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Метки: СССР   дети   страна   фотографии   школа   
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11  комментариев
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−163
Николай Красножопов 11 часов назад
После торжественной линейки все обязательно дро4или на портрет Ленина. Кто первый кончал, тому выдавали приз - билет на кинофильм "Чапаев" и поход в музей Ленина, где демонстрировали старый пионерский галстук, измазанный спермой вождя коммунизма.
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978
Alex Belarus 6 часов назад
Эх, детство....
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33k
Гёз Уленшпигель 7 часов назад
Нашёл и свой год выпуска....Так и было. Минимум пацанов , максимум девчонок. Т
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58k
Опиум для народа 10 часов назад
Сейчас можно и присесть за такое...(
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