Последний звонок в советской школе

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Просто интересные фотографии.
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Метки: СССР дети страна фотографии школа
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Потому что будет так:
1. А что сами не помогли,теперь посидите.
2. А зачем полезли,вам лично же ничего не угрожало,теперь посидите.
Хотели вбить людям принцип "моя хата с краю"? В этом направлении они своего добились.