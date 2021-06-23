Просто зарплата футболистов

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Здесь Вы можете увидеть доходы наши футболистов. Скупой язык цифр. Я старался не комментировать, дабы у Вас сформировалось своё мнение... Но не удержался.
Данные взял из открытых источников.
Данные взял из открытых источников.
16 Сафонов Матвей, вратарь – 96 600 евро/год = 8 411 000 руб/год = 701 000 руб/мес
3 Дивеев Игорь, Защитник -
14 Джикия Георгий, Защитник – 1 340 000 евро/год = 116 670 000 руб/год = 9 722 000 руб/мес
13 Кудряшов Фёдор, Защитник = 800 000 евро/год = 69 650 000 руб/год = 8 800 000 руб/мес
2 Фернандес Марио, Полузащитник – 2 090 000 евро/год = 182 000 000 руб/год = 15 166 000 руб/мес
7 Оздоев Магомед, Полузащитник – 1 950 000 евро/год = 170 000 000 руб/год = 14 160 000 руб/мес
11 Зобнин Роман, Полузащитник – 2 290 000 евро/год = 199 380 000 руб/год = 16 615 000 руб/мес
23 Кузяев Далер, Полузащитник – 1 500 000 евро/год = 130 600 000 руб/год = 10 880 000 руб/мес
15 Миранчук Алексей, Полузащитник – 1 680 000 евро/год = 146 270 000 руб/год = 12 189 000 руб/мес
17 Головин Александр, Полузащитник – данных не даю, т.к. играет не в России, пусть платят сколько хотят.
22 Артем Дзюба, Нападающий – 3 480 000 евро/год = 303 000 000 руб/год = 25 250 000 руб/мес
Вышли на замену:
4 Караваев Вячеслав, Полузащитник
26 Мухин Максим, Полузащитник – 600 000 евро/год = 52 240 000 руб/год = 4 350 000 руб/мес
9 Соболев Александр, Нападающий – 1 760 000 евро/год = 153 420 000 руб/год = 12 770 000 руб/мес
19 Жемалетдинов Рифат, Нападающий – 1 500 000 евро/год = 130 600 000 руб/год = 10 880 000 руб/мес
И на закуску
Черчесов Станислав, гл. тренер – 2 500 000 евро/год = 217 670 000 руб/год = 18 140 000 руб/мес
По Дивееву и Караваеву данных быстро просто не нашёл.
И вот, в связи со всем вышеизложенным, у меня вопрос: ЗА ЧТО? За что они получают такие деньги???!!! За то, чтобы доставлять миллионам наших граждан уйму неприятных минут, мегатонны разочарований, бесконечность плохого настроения?
И еще. Если эти граждане получают такие деньги, то каковы же доходы у тех, кто платит этим футболистам такие зарплаты?
Возможно, есть другое применение этим деньгам? Например, на детско-юношеские футбольные школы, зарплаты детским тренерам, врачам детских команд. Зарплаты прокурорам, которые должны следить, чтобы тренера не брали деньги у богатых родителей, пытающихся пропихнуть свои бездарные чада в основные составы команд? На воспитание правильного отношения к жизни у подростков, чтобы не вырастали такие м..даки, как Мамаев и Кокорин, которые показывают: Будь уродом, и будешь в шоколаде.
И ладно, если бы футболисты давали результат, хрен с ним, пусть бы получали мегазарплаты. Но так!!!... Нет слов.
3 Дивеев Игорь, Защитник -
14 Джикия Георгий, Защитник – 1 340 000 евро/год = 116 670 000 руб/год = 9 722 000 руб/мес
13 Кудряшов Фёдор, Защитник = 800 000 евро/год = 69 650 000 руб/год = 8 800 000 руб/мес
2 Фернандес Марио, Полузащитник – 2 090 000 евро/год = 182 000 000 руб/год = 15 166 000 руб/мес
7 Оздоев Магомед, Полузащитник – 1 950 000 евро/год = 170 000 000 руб/год = 14 160 000 руб/мес
11 Зобнин Роман, Полузащитник – 2 290 000 евро/год = 199 380 000 руб/год = 16 615 000 руб/мес
23 Кузяев Далер, Полузащитник – 1 500 000 евро/год = 130 600 000 руб/год = 10 880 000 руб/мес
15 Миранчук Алексей, Полузащитник – 1 680 000 евро/год = 146 270 000 руб/год = 12 189 000 руб/мес
×
17 Головин Александр, Полузащитник – данных не даю, т.к. играет не в России, пусть платят сколько хотят.
22 Артем Дзюба, Нападающий – 3 480 000 евро/год = 303 000 000 руб/год = 25 250 000 руб/мес
Вышли на замену:
4 Караваев Вячеслав, Полузащитник
26 Мухин Максим, Полузащитник – 600 000 евро/год = 52 240 000 руб/год = 4 350 000 руб/мес
9 Соболев Александр, Нападающий – 1 760 000 евро/год = 153 420 000 руб/год = 12 770 000 руб/мес
19 Жемалетдинов Рифат, Нападающий – 1 500 000 евро/год = 130 600 000 руб/год = 10 880 000 руб/мес
И на закуску
Черчесов Станислав, гл. тренер – 2 500 000 евро/год = 217 670 000 руб/год = 18 140 000 руб/мес
По Дивееву и Караваеву данных быстро просто не нашёл.
И вот, в связи со всем вышеизложенным, у меня вопрос: ЗА ЧТО? За что они получают такие деньги???!!! За то, чтобы доставлять миллионам наших граждан уйму неприятных минут, мегатонны разочарований, бесконечность плохого настроения?
И еще. Если эти граждане получают такие деньги, то каковы же доходы у тех, кто платит этим футболистам такие зарплаты?
Возможно, есть другое применение этим деньгам? Например, на детско-юношеские футбольные школы, зарплаты детским тренерам, врачам детских команд. Зарплаты прокурорам, которые должны следить, чтобы тренера не брали деньги у богатых родителей, пытающихся пропихнуть свои бездарные чада в основные составы команд? На воспитание правильного отношения к жизни у подростков, чтобы не вырастали такие м..даки, как Мамаев и Кокорин, которые показывают: Будь уродом, и будешь в шоколаде.
И ладно, если бы футболисты давали результат, хрен с ним, пусть бы получали мегазарплаты. Но так!!!... Нет слов.
Авторский пост
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Новости партнёров
У курицы рекордсменки журналисты спрашивают:
- Вот почему вы несете много яиц, но все второго сорта?
- Я что дурная, за 30 копеек жопу рвать.
Всех на оклад 30т.р. и % от победы... Вот тогда они заиграют...
А сейчас гребут ЛЯМЫ низачто, ну и нахер им вообще играть, лучше в кабаке кого нить стулом переепать или подрочить на камеру... ЧЕРТИ офуевшие!!!!!!!!!!
Сейчас получается жопоноги получают хорошие деньги, и большего от них не жди
И ещё добавлю что российские спортшколы-интернаты не заинтересованы в наборе детей, туда попадают определенная каста, набор идёт не по таланту, показателям и т.п., а по размеру кошелька. Нет службы скаутов, которые ездят по регионам и собирают талантливых в школы, нет селекции футбол коррумпирован не менее чем наша жизнь, отсюда и результаты.
футбол - это вообще не наше
Ринат Дасаев вратарь, играл за Спартак. На сколько я помню, как раз после него в Спартак пришел Черчесов, и вратарь он, кстати, был очень даже классный (справедливости ради)... Я даже видел его первый матч в составе Спартака... Мне было лет 11-12...
Но ты не парься, долго это не продлится.
И имели они гораздо больше, чем простой советский гражданин.
У нас в городке жил нападающий одной из средних команд Высшей лиги. И я прекрасно помню, как он жил.
И это правильно.
Те деньги, которые они получают в клубах, при такой игре, лучше направить на развитие детско-юношеского футбола, который даст нам нормальных игроков для сборной.
Давайте их пожалеем...
Да обидно, но большинству из них насрать на сборную
А так да, лучше бы Газпром вместо мегазарплат в Зените, детские школы бы спонсировал и талантливых молодых футболистов.
А так как бюджет футбольных клубов (предприятия), гос.бюджет на спорт в том числе на местах (из которого так же идут субсидии) - не бездонная бочка, вот и приходится выбирать.
К тому же, каков смысл платить мегаденьги за стабильный отрицательный результат.
Долго ли на заводе проработает токарь, который постоянно гонит брак?
А если Вы отдадите часть зарплаты менеджера в развитее завода- он уйдёт на другой завод.
Если с завода уйдет токарь-бракодел, или неумелый менеджер на мегазарплате, заводу только лучше будет.
А вот насчёт токаря в точку, будет лучше, только если законом запрещено принимать хороших токарей из другого района, согласных работать за меньшие деньги, то получаем бракоделов с высокими окладами имеющими правильные паспорта, или закрываем завод. Зачем бракоделу совершенствоваться если он и так в шоколаде.