Просто зарплата футболистов

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16 Сафонов Матвей, вратарь – 96 600 евро/год = 8 411 000 руб/год = 701 000 руб/мес3 Дивеев Игорь, Защитник -14 Джикия Георгий, Защитник – 1 340 000 евро/год = 116 670 000 руб/год = 9 722 000 руб/мес13 Кудряшов Фёдор, Защитник = 800 000 евро/год = 69 650 000 руб/год = 8 800 000 руб/мес2 Фернандес Марио, Полузащитник – 2 090 000 евро/год = 182 000 000 руб/год = 15 166 000 руб/мес7 Оздоев Магомед, Полузащитник – 1 950 000 евро/год = 170 000 000 руб/год = 14 160 000 руб/мес11 Зобнин Роман, Полузащитник – 2 290 000 евро/год = 199 380 000 руб/год = 16 615 000 руб/мес23 Кузяев Далер, Полузащитник – 1 500 000 евро/год = 130 600 000 руб/год = 10 880 000 руб/мес15 Миранчук Алексей, Полузащитник – 1 680 000 евро/год = 146 270 000 руб/год = 12 189 000 руб/мес17 Головин Александр, Полузащитник – данных не даю, т.к. играет не в России, пусть платят сколько хотят.22 Артем Дзюба, Нападающий – 3 480 000 евро/год = 303 000 000 руб/год = 25 250 000 руб/месВышли на замену:4 Караваев Вячеслав, Полузащитник26 Мухин Максим, Полузащитник – 600 000 евро/год = 52 240 000 руб/год = 4 350 000 руб/мес9 Соболев Александр, Нападающий – 1 760 000 евро/год = 153 420 000 руб/год = 12 770 000 руб/мес19 Жемалетдинов Рифат, Нападающий – 1 500 000 евро/год = 130 600 000 руб/год = 10 880 000 руб/месИ на закускуЧерчесов Станислав, гл. тренер – 2 500 000 евро/год = 217 670 000 руб/год = 18 140 000 руб/месПо Дивееву и Караваеву данных быстро просто не нашёл.И вот, в связи со всем вышеизложенным, у меня вопрос: ЗА ЧТО? За что они получают такие деньги???!!! За то, чтобы доставлять миллионам наших граждан уйму неприятных минут, мегатонны разочарований, бесконечность плохого настроения?И еще. Если эти граждане получают такие деньги, то каковы же доходы у тех, кто платит этим футболистам такие зарплаты?Возможно, есть другое применение этим деньгам? Например, на детско-юношеские футбольные школы, зарплаты детским тренерам, врачам детских команд. Зарплаты прокурорам, которые должны следить, чтобы тренера не брали деньги у богатых родителей, пытающихся пропихнуть свои бездарные чада в основные составы команд? На воспитание правильного отношения к жизни у подростков, чтобы не вырастали такие м..даки, как Мамаев и Кокорин, которые показывают: Будь уродом, и будешь в шоколаде.И ладно, если бы футболисты давали результат, хрен с ним, пусть бы получали мегазарплаты. Но так!!!... Нет слов.