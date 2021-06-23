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Просто зарплата футболистов

Просто зарплата футболистов (1 фото)

Автор:
23 июня 2021 10:34
Сообщество : Спорт
Метки: Доход   зарплата   футбол   футболисты   чемпионат Европы по футболу   
1012
1
Здесь Вы можете увидеть доходы наши футболистов. Скупой язык цифр. Я старался не комментировать, дабы у Вас сформировалось своё мнение... Но не удержался.
Данные взял из открытых источников.

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Метки: Доход   зарплата   футбол   футболисты   чемпионат Европы по футболу   
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52  комментария
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289
konstantinkaz2016 2 часа назад
Лучшая система: оклад+премиальные от выигрышей.
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13k
Вася Александрович 2 минуты назад
При такой зарплате можно и на поле не выходить.
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770
Екатерина 2 минуты назад
Я далека от футбола, не смотрю не болею. Но у меня подрос сынище 6 лет и стали мы с мужем решать куда его отдать (для развития и ОФП ). Я за футбол была - командная игра, всегда в коллективе, да и во дворе мальчик футболист не будет аутсайдером, муж был за борьбу. Стали смотреть что есть в округе. Футбольный клуб, занятие для малышей 7,2т в месяц
, еще одна спортивная школа занятия 5т. но занятия в 11.00 утра, для работающих родителей не вариант. В итоге отдали на Джиу-джицу, 3т и удобный график группы. Из затрат только кимоно купить.
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14k
Serg2001 17 минут назад
Сафонов... бедолага... )
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10k
Иван Васильевич Полчаса назад
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3k
Бакар 56 минут назад
Вспомнился старый советский анекдот. В союзе куриные яйца продавались двух категорий, первой (побольше) 1 руб 20 коп за десяток, и второй (поменьше) 90 коп за десяток.
У курицы рекордсменки журналисты спрашивают:
- Вот почему вы несете много яиц, но все второго сорта?
- Я что дурная, за 30 копеек жопу рвать.
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5k
Мистер Фикс 59 минут назад
Е..баный позор!!! А детям на лечение смсками собираем...
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10k
Голос Вселенной Час назад
По мнению экспертов, вратарь в этом крайнем матче проделал наибольшее количество работы на поле, хоть и пропустил 4 мяча. А получает меньше всех, причем, на много... Это что, дедовщина?
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6k
КОСТЯН Час назад
И за что такие зарплаты??? За то что епланы кривожопые??? Никчемное стадо баранов...
Всех на оклад 30т.р. и % от победы... Вот тогда они заиграют...
А сейчас гребут ЛЯМЫ низачто, ну и нахер им вообще играть, лучше в кабаке кого нить стулом переепать или подрочить на камеру... ЧЕРТИ офуевшие!!!!!!!!!!
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2k
* You All Час назад
зарплату им выдавать тухлым лушином,булкой заплесневевшего хлеба и ржавой водой
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196k
Николай Николаенко Час назад
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−3
Mosgaz 2 часа назад
Нет конкуренции в клубах, отменить лимит на российские паспорта, будет конкуренция, начнётся эволюция а не стагнация как сейчас.
Сейчас получается жопоноги получают хорошие деньги, и большего от них не жди
И ещё добавлю что российские спортшколы-интернаты не заинтересованы в наборе детей, туда попадают определенная каста, набор идёт не по таланту, показателям и т.п., а по размеру кошелька. Нет службы скаутов, которые ездят по регионам и собирают талантливых в школы, нет селекции футбол коррумпирован не менее чем наша жизнь, отсюда и результаты.
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11k
Bill 2 часа назад
Эй, кто-нибудь, возьмите заполняемость стадионов, умножьте на стоимость билета, разделите на количество футболистов - это будет верхняя планка.
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7
Евгений Панкратов 2 часа назад
Да хватит уже о них писать... Давно все уже поняли, футбол, это не наше. Как и многое другое...
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3k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
У вратаря такой же вопрос.
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15k
Maks Es 2 часа назад
За то, что капитализм. За то, что в отличие от советских спортсменов, для них спорт не хобби при заводской команде, а образ жизни и зарабатывание бабла.
Но ты не парься, долго это не продлится.
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79k
Иван Иванов Автор поста 2 часа назад
Игра сборной напрямую зависит от зарплат игроков в клубах. Точнее от мегазарплат.

Те деньги, которые они получают в клубах, при такой игре, лучше направить на развитие детско-юношеского футбола, который даст нам нормальных игроков для сборной.
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9k
Мафусаил 2 часа назад
Это их зп в КЛУБАХ!!!!!!!!!!!!!!! Давай автор, лучше их зп в сборной сообщи!
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4k
Денис Колосов 2 часа назад
Это зарплаты в клубах, вообще никак не связанные с игрой в сборной.. Полагаю для многих это напряг и обязаловка играть за сборную
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237
В. Л. 2 часа назад
Дзюба минуснул или сам Черчесов?
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12k
alexis 2 часа назад
Это зарплата в сборной?
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