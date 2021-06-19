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Пулеметная двуколка - "мама" тачанки

Пулеметная двуколка - "мама" тачанки (8 фото)

Автор:
19 июня 2021 11:23
Метки: Пулеметная   двуколка   тачанка   
303
8
Пулеметная тачанка стала новым средством применения пулемета в обстановке высокоманевренной войны – такой какой была российская Гражданская война. Но пулеметные двуколки применялись раньше тачанок - русской армией Первой мировой войны.
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Метки: Пулеметная   двуколка   тачанка   
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Константин 4 часа назад
Кинулась тачанка полем на Воронеж,
Падали под пулями, как спелая рожь.
Сзади у тачанки надпись "Хрен догонишь!"
Спереди тачанки надпись "Живым не уйдешь!"
(с) Н. Махно
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