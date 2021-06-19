Пулеметная двуколка - "мама" тачанки

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Пулеметная тачанка стала новым средством применения пулемета в обстановке высокоманевренной войны – такой какой была российская Гражданская война. Но пулеметные двуколки применялись раньше тачанок - русской армией Первой мировой войны.
Первые образцы для перевозки пулеметов Максим появились одновременно с появлением самого пулемета, так как пулемет весил в пределах 100 кг. Уже в период русско-японской войны пулемету показали себя с лучшей стороны. Но в тоже время потребовалось облегчить перемещение по полю боя пулеметов. В последующем в ходе модернизации, в России была создана двуколка системы Соколова.
Сама пулеметная команда насчитывала 9 человек, 5 лошадей и 2 двуколки. И все это для применения и перемещения одного пулемета. Расписание расчета в соответствии с уставом пулеметных команд:
« Пулемет, с его пулеметной и патронной двуколками обслуживается пулеметным унтер-офицером, 7 номерами и 2 ездовыми.
№ 1— наводчик.
№ 2— помощник наводчика.
№ 3 и 5 - подносчики патронов.
№ 4— дальномерщик. № 6— двуколочный.
№ 7—запасный.
Пулеметная и патронная двуколки запрягаются каждая парою лошадей, управляемых ездовым, сидящим на двуколке. При тяжелой дороге к двуколкам, в унос, могут припрягаться лошади пулеметного унтер-офицера и № 6, если последний верхом.»
Хоть двуколки преимущественно использовались для транспортировки пулемета, но иногда применялись и в бою – как это имело место во время боя 104-го пехотного Устюжского полка с германской 8-й кавалерийской дивизией 3 ноября 1914 г.
« Пулемет, с его пулеметной и патронной двуколками обслуживается пулеметным унтер-офицером, 7 номерами и 2 ездовыми.
№ 1— наводчик.
№ 2— помощник наводчика.
№ 3 и 5 - подносчики патронов.
№ 4— дальномерщик. № 6— двуколочный.
№ 7—запасный.
Пулеметная и патронная двуколки запрягаются каждая парою лошадей, управляемых ездовым, сидящим на двуколке. При тяжелой дороге к двуколкам, в унос, могут припрягаться лошади пулеметного унтер-офицера и № 6, если последний верхом.»
Хоть двуколки преимущественно использовались для транспортировки пулемета, но иногда применялись и в бою – как это имело место во время боя 104-го пехотного Устюжского полка с германской 8-й кавалерийской дивизией 3 ноября 1914 г.
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В этот день 2-й армейский корпус (в его составе - 26-я и 43-я пехотные дивизии), находился к востоку от г. Кутно. Арьергард корпуса, в качестве какового и выступил 104-й пехотный Устюжский полк, подходил к господскому двору Пнево – когда были получены сведения о том, что германская конница прорвалась в тыл соединения.
Командир полка полковник Н. С. Триковский выдвинул 4 пулеметных двуколки впереди авангардной роты - приказав приготовиться к открытию огня прямо с двуколок.
Командир полка полковник Н. С. Триковский выдвинул 4 пулеметных двуколки впереди авангардной роты - приказав приготовиться к открытию огня прямо с двуколок.
В 8 часов утра 8-я кавалерийская дивизия германцев 3-мя эшелонами (по 4 эскадрона в каждом) ворвалась в пос. Жихлин, а потом помчалась на Добржелин - Пнево.
Конница встретилась с авангардом 104-го полка. Пулеметные двуколки, выскочив на карьере, разворачиваются к противнику тылом - и открывают огонь. Они были поддержаны ротами 4-го батальона и пулеметами, которые были сняты с двуколок. Германская конница, понеся значительные потери, была отброшена.
А Н. С. Триковский, удачно использовавший пулеметные двуколки в бою, сформулировал следующие тактические предложения по их применению:
«Надлежит практиковать стрельбу из станковых пулеметов с двуколок, особенно при отражении конных атак на походе, выработав надлежащие команды и приемы, обеспечивающие готовность пулеметов к открытию огня в кратчайший срок и в любом направлении. При отходах под давлением противника такой прием принесет неоценимые услуги. Во время походного движения, в ожидании встречи с конницей, пулеметы на двуколках нужно иметь ближе к голове колонны и, еще лучше, в самой голове колонны, под прикрытием частей походного охранения.
В таком же положении готовности должны быть пулеметы, предназначенные для обстреливания неприятельских летчиков, снижающихся над колонной, как на походе, так равно и на больших привалах.
«Надлежит практиковать стрельбу из станковых пулеметов с двуколок, особенно при отражении конных атак на походе, выработав надлежащие команды и приемы, обеспечивающие готовность пулеметов к открытию огня в кратчайший срок и в любом направлении. При отходах под давлением противника такой прием принесет неоценимые услуги. Во время походного движения, в ожидании встречи с конницей, пулеметы на двуколках нужно иметь ближе к голове колонны и, еще лучше, в самой голове колонны, под прикрытием частей походного охранения.
В таком же положении готовности должны быть пулеметы, предназначенные для обстреливания неприятельских летчиков, снижающихся над колонной, как на походе, так равно и на больших привалах.
Для этой цели пулеметы выгоднее придавать частям бокового походного охранения, - хотя бы по одному с каждой стороны. Пулеметы всегда остаются на своей позиции, расстреливая противника в упор, хотя бы конница и обскакала их с одного или обоих флангов».
Эти тактические нюансы во многом и были применены в боевой практике тачанок Гражданской войны.
В отличие от пулеметной двуколки, тачанка была огневым средством постоянной готовности (огонь из пулемета тачанки мог быть открыт в любой момент). В принципе термин «тачанка» и означал пулемет, установленный на дрожках или коляске.
Эти тактические нюансы во многом и были применены в боевой практике тачанок Гражданской войны.
В отличие от пулеметной двуколки, тачанка была огневым средством постоянной готовности (огонь из пулемета тачанки мог быть открыт в любой момент). В принципе термин «тачанка» и означал пулемет, установленный на дрожках или коляске.
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Метки: Пулеметная двуколка тачанка
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