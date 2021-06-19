Пулеметная двуколка - "мама" тачанки

А Н. С. Триковский, удачно использовавший пулеметные двуколки в бою, сформулировал следующие тактические предложения по их применению:

«Надлежит практиковать стрельбу из станковых пулеметов с двуколок, особенно при отражении конных атак на походе, выработав надлежащие команды и приемы, обеспечивающие готовность пулеметов к открытию огня в кратчайший срок и в любом направлении. При отходах под давлением противника такой прием принесет неоценимые услуги. Во время походного движения, в ожидании встречи с конницей, пулеметы на двуколках нужно иметь ближе к голове колонны и, еще лучше, в самой голове колонны, под прикрытием частей походного охранения.



В таком же положении готовности должны быть пулеметы, предназначенные для обстреливания неприятельских летчиков, снижающихся над колонной, как на походе, так равно и на больших привалах.