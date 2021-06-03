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Наказание за кражу было строгим во все времена. На Руси воришка чаще всего расплачивался частями тела. Например, отрезали уши и прибивали их на деревья и украшали вход в торговые ряды.
Как наказывали за воровство в старину
Наказания за кражу на Руси узаконил Ярослав Мудрый. В XI веке все было довольно мягко: украл курицу — плати штраф, украл коня — плати большой штраф. В XVII веке к ворам стали относиться строже. Царь Алексей Михайлович издал собственный свод законов — Соборное уложение. Отныне за похищенный кочан капусты били розгами по спине. За гуся можно было лишиться носа или ушей. Если человек украл корову, его могли избить батогами — это две деревянные палки. А если он украл лошадь, то его могли как казнить, так и вбить в пятку гвоздь.
Петр Первый повелел клеймить всех воров. На лбу и на щеках преступника выжигали букву «В», что означало вора. Иногда это был позорный орел — без державы и скипетра. Человек с клеймом не имел права появляться в крупных городах даже после освобождения. При повторном задержании его вторичного клеймили и отправляли в ссылку.
Петр Первый повелел клеймить всех воров. На лбу и на щеках преступника выжигали букву «В», что означало вора. Иногда это был позорный орел — без державы и скипетра. Человек с клеймом не имел права появляться в крупных городах даже после освобождения. При повторном задержании его вторичного клеймили и отправляли в ссылку.
А как сейчас?
Как известно, бывшая подчиненная министра обороны РФ А.Сердюкова Е.Васильева, которая занимала в МО пост Главы департамента имущественных отношений, была осуждена на 5 лет общего режима за хищения при продажах того, что ей не никогда принадлежало (в результате ее противоправной деятельности государству был нанесен многомиллиардный ущерб). Несмотря на это, вскоре бывшую чиновницу, как и водится в таких делах, условно-досрочно освободили. Проживает счастливая пара в центре Москвы в Молочном переулке. Здесь они сначала на заработанное нелегким и праведным трудом приобрели сразу 5 квартир и затем, объединив их, сделали перепланировку. В итоге общая жилплощадь квартиры сейчас немного не дотягивает до 1000 кв.м. (кстати, часть своих квартир, которые Васильева ранее отдала в счет погашения ущерба от своей противоправной деятельности, ей затем благополучно вернули). И всё у них тип-топ.
А если можно Толе и Жене, то почему нельзя Юле?
Под Питером бесследно исчезло 72-тонное военное укрепление. Стоимость пропавшего "Панциря-2ПУ" составляет около 450 тысяч рублей. В 2019 году он был списан, в акте списания отмечено, что разборка объекта не производилась, лом черных металлов от разборки в количестве 72 000 килограммов не оприходован. Комплекс весом 72 тонны является защитной частью зенитно-ракетного комплекса. Его сдали в аренду частной компании, но в феврале 2020 года сотрудники военной полиции и военной прокуратуры не нашли комплекс на территории фирмы, где он должен был находиться. Согласно материалам следствия, территория, на которой находился списанный "Панцирь", не охранялась. Следователи выясняют, куда могла деться конструкция длиной 44 метра.
В пропаже обвинили начальницу склада военно-технического имущества Юлию Самохвалову. В суде она заявила, что у нее не было возможности проверять наличие комплекса, так как он находился далеко от места ее службы, а у охраны частной компании не было возможности обеспечить сохранность «Панциря». Но ее признали виновной и постановили взыскать 447 тысяч рублей — в такую сумму был оценен для неё военный комплекс.
Сам «Панцирь» продолжают искать, по факту пропажи возбуждено уголовное дело. Подозреваю, что не найдут.
В пропаже обвинили начальницу склада военно-технического имущества Юлию Самохвалову. В суде она заявила, что у нее не было возможности проверять наличие комплекса, так как он находился далеко от места ее службы, а у охраны частной компании не было возможности обеспечить сохранность «Панциря». Но ее признали виновной и постановили взыскать 447 тысяч рублей — в такую сумму был оценен для неё военный комплекс.
Сам «Панцирь» продолжают искать, по факту пропажи возбуждено уголовное дело. Подозреваю, что не найдут.
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Так вот, сам автор статьи приводит интересное сопоставление законов Средних веков и Нового времени. И явно не в пользу последнего. Получается, что царская Россия за те прошедшие столетия сильно деградировала в области уголовного и гражданского права, скатившись в варварский примитивизм, а уж петровский деспотизм вверг население в абсолютно бесправное скотское состояние на добрые полтора столетия.
Но это все цветочки. Вернемся же к вышеуказанным персонажам статьи. Меня удивляет до сих пор то, что люди возмущаются деятельностью Сердюковой и Васильевой, как если бы это были полноценные и независимые персонажи.
Прав тот, у кого больше прав