Под Питером бесследно исчезло 72-тонное военное укрепление. Стоимость пропавшего "Панциря-2ПУ" составляет около 450 тысяч рублей. В 2019 году он был списан, в акте списания отмечено, что разборка объекта не производилась, лом черных металлов от разборки в количестве 72 000 килограммов не оприходован. Комплекс весом 72 тонны является защитной частью зенитно-ракетного комплекса. Его сдали в аренду частной компании, но в феврале 2020 года сотрудники военной полиции и военной прокуратуры не нашли комплекс на территории фирмы, где он должен был находиться. Согласно материалам следствия, территория, на которой находился списанный "Панцирь", не охранялась. Следователи выясняют, куда могла деться конструкция длиной 44 метра.

В пропаже обвинили начальницу склада военно-технического имущества Юлию Самохвалову. В суде она заявила, что у нее не было возможности проверять наличие комплекса, так как он находился далеко от места ее службы, а у охраны частной компании не было возможности обеспечить сохранность «Панциря». Но ее признали виновной и постановили взыскать 447 тысяч рублей — в такую сумму был оценен для неё военный комплекс.

Сам «Панцирь» продолжают искать, по факту пропажи возбуждено уголовное дело. Подозреваю, что не найдут.