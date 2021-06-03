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Никогда такого не было и вот опять!

Никогда такого не было и вот опять! (3 фото)

Автор:
03 июня 2021 04:29
Метки: Заветам Сердюковых верны   Что бы спереть на паях   кому на руси жить хорошо   
292
3
Наказание за кражу было строгим во все времена. На Руси воришка чаще всего расплачивался частями тела. Например, отрезали уши и прибивали их на деревья и украшали вход в торговые ряды.

Источник:

Метки: Заветам Сердюковых верны   Что бы спереть на паях   кому на руси жить хорошо   
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6  комментариев
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6k
Sterling Malory Archer 49 минут назад
Так то чернь наказывали!!! Вы думаете у боярь уХи отрезали?
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4k
Иван 38 минут назад
Цены килограмма чернины стоит 20 рублей, тонна 20 тыщ. Какая то не такая математика у них.
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25k
aolti Час назад
Интересная коллизия: чем цивилизованнней (от слова civitas, то есть большого количества городов) государство, тем меньше телесных наказаний и физических увечий для совершивших не особо тяжкие проступки, они почти полностью заменяются штрафами. Уже в Lex Salica Хлодвига, нашего, Меровинга, телесные наказания, и отрезания заменяются денежными выплатами. А так же отменяются всякие ордалии и поединки. Но это, конечно, наследие Римского права, а не какого-нибудь неизвестного науке сикамбрского.
Так вот, сам автор статьи приводит интересное сопоставление законов Средних веков и Нового времени. И явно не в пользу последнего. Получается, что царская Россия за те прошедшие столетия сильно деградировала в области уголовного и гражданского права, скатившись в варварский примитивизм, а уж петровский деспотизм вверг население в абсолютно бесправное скотское состояние на добрые полтора столетия.
Но это все цветочки. Вернемся же к вышеуказанным персонажам статьи. Меня удивляет до сих пор то, что люди возмущаются деятельностью Сердюковой и Васильевой, как если бы это были полноценные и независимые персонажи.
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21k
Ваня Час назад
воров надо вешать... только страх смертной казни может остановить эту волну, хотя бы не надолго, но существенно...
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