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МИФОЛОГИЯ ПО-ВЗРОСЛОМУ

МИФОЛОГИЯ ПО-ВЗРОСЛОМУ (1 фото)

Автор:
01 июня 2021 23:34
Метки: Боги   греция   зевс   легенды   мифология   
799
1
Легенда о больших понтах, гениальных изобретениях и разнузданном скотоложестве.

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Метки: Боги   греция   зевс   легенды   мифология   
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2k
Дмитрий 6 часов назад
Вот такие дела малята!
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10k
Kucher 4 часа назад
Как только число извращенцев начинало зашкаливать империя рушилась. Критская вот, потом греческая, где полюбляли мужики друг дружку не стесняясь, затем и Рим не избежала та же участь.
Сейчас опять с той стороны 100500 различных полов, и плохого не скажи о всяких зоо, некро, педо и прочих хренегознаетещёчегофилах. Не оскорбляй чюйства меньшинств. А если их чюйства тебя оскорбляют и ты, например, не хочешь, чтоб твою дочь уничтожили, как женщину и сделали из неё недомужичка, то ты враг общчеству и тебя надо подвергнуть остракизьму и в турму посадить.
Ох! По кругу история ходит. И в мифах предупреждение потомкам: "Не плодите извращения, а иначе хана вам!" Ан нет. Не все въезжают, что сказка то ложь, да вот в ней намёк...
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16k
MarkovAlexandr 5 часов назад
Больше баянов, больше!!!
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17k
babuby 5 часов назад
Да уж, умели древние греки развлечений найти на свою голову!
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Мистер Фикс 6 часов назад
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