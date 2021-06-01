16 современных телесериалов, которые стоят того, чтобы их посмотреть

Американский телесериал в жанре семейной драмы: один из восьми друзей неожиданно кончает жизнь самоубийством, и остальные задумываются о том, не пора ли что-то менять, чтобы не дойти до такого же.



"Если вам понравились "Родители" или "Это мы", вам понравится и "Миллион мелочей". Кроме того, он затрагивает важные и деликатные темы, которые поднимаются далеко не во всех сериалах, и делает это с большой осторожностью".