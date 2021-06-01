16 современных телесериалов, которые стоят того, чтобы их посмотреть

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Участники интернет-сообщества BuzzFeed ответили на вопрос, какой из идущих сейчас сериалов они бы порекомендовали к просмотру. Какое из их любимых телешоу они считают недооцененным? Вот самые интересные ответы на этот вопрос и несколько неплохих советов.
1. "Хорошие девчонки" (Good Girls), 2018 г. Криминал, 4 сезона
В центре повествования - три женщины из пригорода, которые так устали от безденежья и безнадеги, что взяли игрушечный пистолет и пошли грабить супермаркет.
"В сериале играют Кристина Хендрикс, Мэй Уитман и Ретта. Забавное, умное, полное интриги и драмы криминальное телешоу с отличным сценарием и тщательной проработкой деталей".
"В сериале играют Кристина Хендрикс, Мэй Уитман и Ретта. Забавное, умное, полное интриги и драмы криминальное телешоу с отличным сценарием и тщательной проработкой деталей".
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2. "Агенты «Щ.И.Т.»"(Agents of S.H.I.E.L.D.) 2013 г. Научная фантастика, 7 сезонов
Агент Фил Колсон, который выжил после событий фильма "Мстители", работает в "Щ. И.Т." вместе с новой командой.
"Это потрясающий сериал, но я никогда не слышу, чтобы его кто-нибудь обсуждал. Его нельзя сравнивать с "Вандавижен", "Соколом" и "Зимним солдатом", поскольку эти проекты имеют огромный бюджет и созданы так же хорошо, как если бы они были фильмом. Если вы поклонник Marvel, то узнаете из этого сериала много нового".
"Это потрясающий сериал, но я никогда не слышу, чтобы его кто-нибудь обсуждал. Его нельзя сравнивать с "Вандавижен", "Соколом" и "Зимним солдатом", поскольку эти проекты имеют огромный бюджет и созданы так же хорошо, как если бы они были фильмом. Если вы поклонник Marvel, то узнаете из этого сериала много нового".
3. "9-1-1" (и "9-1-1: Одинокая звезда"), 2018 г. Экшн, 4 сезона
"Не знаю, насколько активно рекламируется этот сериал, я особого внимания к нему в Интернете не замечаю. А между тем он мне очень нравится. Добротное кино про службу спасения, симпатичные персонажи. Каждая серия заставляет прочувствовать весь спектр человеческих эмоций".
4. "Ради всего человечества" (For All Mankind), 2019 г. Научная фантастика, 2 сезона
"В сериале хорошо показано, что могло бы произойти, если бы СССР высадился на Луне раньше США. Эпизоды довольно длинные (около часа). Но сюжет затягивает".
5. "Новый Амстердам" (New Amsterdam), 2018 г. Медицинская драма, 3 сезона
"Я возненавидела сериал "Анатомия страсти" и думала, что больше уже никогда не стану смотреть сериалы про медиков и больницу. Но друг посоветовал мне "Новый Амстердам", и мне понравилось. Он такой настоящий и интересный, так хорошо и сделан и сыгран! Каждая серия посвящена какой-то проблеме - физической, социальной, личной проблеме персонажа... Рекомендую всем, у кого есть душа".
6. "Обломки" (Debris), 2021 г. Научная фантастика, 1 сезон (закрыт)
Завязка такова. На Землю уже полгода падают обломки космического корабля пришельцев. Есть специальные люди, которые занимаются сбором и изучением этих обломков, но есть и "черные дельцы" и авантюристы, которые не работают ни на одно из правительств.
"Классная идея, время за просмотром летит незаметно!"
"Классная идея, время за просмотром летит незаметно!"
7. "Джули и Фантомы" (Julie and the Phantoms), 2020 г. Мюзикл, 1 сезон
Музыкальный сериал. "Очень весело смотреть, а музыка - просто восторг. Всё, что делает Кенни Ортега, похоже на волшебство, поэтому даже странно, что Netflix до сих пор не анонсировал второй сезон. Очень рекомендую посмотреть".
8. "Звёздные войны: Бракованная партия" (The Bad Batch), 2021 г. Научная фантастика, 1 сезон
"«Бракованная партия» - совсем новый анимационный сериал по вселенной Звездных войн, и я не ожидал, что полюблю его так сильно. События идут параллельно третьему эпизоду основной саги и сразу после него. Главные герои - клоны из экспериментальной партии, с которыми что-то пошло не так..."
9. "Последнее королевство" (The Last Kingdom), 2015 г. История, 4 сезона
Британский исторический сериал, сюжет которого разворачивается во второй половине IX века на территории нынешней Англии, а в то время - англосаксонских королевств Нортумбрии, Мерсии, Уэссекса и др.
"Его всегда рекламируют, как "Игру престолов в реальной жизни", но он намного лучше! Все персонажи развиваются таким образом, который действительно имеет смысл, и я не стану отрицать эмоциональное опустошение после некоторых смертей... Сейчас снимается пятый и последний сезон".
"Его всегда рекламируют, как "Игру престолов в реальной жизни", но он намного лучше! Все персонажи развиваются таким образом, который действительно имеет смысл, и я не стану отрицать эмоциональное опустошение после некоторых смертей... Сейчас снимается пятый и последний сезон".
10. "Ординатор" (The Resident), 2018 г. Медицинская драма, 4 сезона
Американский сериал в жанре медицинской драмы, главный герой которого - молодой врач-ординатор, только что получивший должность в отделении хирургии. Его идеализм сталкивается с реалиями жизни, постепенно приходит понимание и опыт, как следует работать.
"Отличный медицинский сериал, с разнообразным актерским составом, интересными сюжетными линиями, постоянным обучением зрителя каким-то важным вещам".
"Отличный медицинский сериал, с разнообразным актерским составом, интересными сюжетными линиями, постоянным обучением зрителя каким-то важным вещам".
11. "Миллион мелочей" (A Million Little Things), 2018 г. Драма, 3 сезона
Американский телесериал в жанре семейной драмы: один из восьми друзей неожиданно кончает жизнь самоубийством, и остальные задумываются о том, не пора ли что-то менять, чтобы не дойти до такого же.
"Если вам понравились "Родители" или "Это мы", вам понравится и "Миллион мелочей". Кроме того, он затрагивает важные и деликатные темы, которые поднимаются далеко не во всех сериалах, и делает это с большой осторожностью".
"Если вам понравились "Родители" или "Это мы", вам понравится и "Миллион мелочей". Кроме того, он затрагивает важные и деликатные темы, которые поднимаются далеко не во всех сериалах, и делает это с большой осторожностью".
12. "Мейр из Исттауна" (Mare of Easttown), 2021 г. Криминал, 1 сезон
Мини-сериал в жанре криминальной драмы, вышедший на канале HBO в апреле 2021 года. Главную героиню - детектива полиции маленького городка в Пенсильвании - играет Кейт Уинслет.
"Почти каждую серию до сих пор я вскрикивала от радости и возбуждения... Я рекомендую смотреть этот сериал в одиночестве, но иметь возможность позвонить кому-то, если срочно захочется его обсудить".
"Почти каждую серию до сих пор я вскрикивала от радости и возбуждения... Я рекомендую смотреть этот сериал в одиночестве, но иметь возможность позвонить кому-то, если срочно захочется его обсудить".
13. "Люцифер" (Lucifer), 2016 г. Детектив, 5 сезонов
"Я никогда не ожидал, что буду настолько очарован телесериалом о дьяволе, раскрывающем преступления, но это так. Начал смотреть по рекомендации и залип. Концепции добра и зла, захватывающие сюжетные линии, отношения между Хлоей и Люцифером. И, конечно же, очарование Тома Эллиса, его акцент, его юмор и то, как он зовет "детектива".
14. "Поза" (Pose), 2018 г. Драма, 3 сезона
Сериал рассказывает о Нью-Йорке 80-х и начала 90-х, и в его центре - артисты-транссексуалы.
"Каждая серия заставляет меня смеяться, плакать и болеть за всех персонажей (ну, за большинство из них). Герои заставляют вас сочувствовать им по-разному. Тексты и музыка потрясающие. Помимо культуры и истории бальных танцев, вы получите историю о ЛГБТ-сообществе наряду с историей о ВИЧ / СПИДе".
"Каждая серия заставляет меня смеяться, плакать и болеть за всех персонажей (ну, за большинство из них). Герои заставляют вас сочувствовать им по-разному. Тексты и музыка потрясающие. Помимо культуры и истории бальных танцев, вы получите историю о ЛГБТ-сообществе наряду с историей о ВИЧ / СПИДе".
15. "Тень и Кость" (Shadow and Bone), 2021 г. Драма, фэнтези, 1 сезон
Свежий сериал по романам американской фэнтези-писательницы Ли Бардуго "Тень и Кость" и "Шестерка Воронов". Рассказывает о могущественной стране, в которой во тьме живет древнее зло, - но появляется девушка, обладающая магическими силами...
"Я полюбил книги Ли Бардуго с тех пор, как они вышли, и сериал не разочаровал. В нем много разнообразия, интересного построения мира и убедительных персонажей. Надеюсь, скоро выйдет продолжение".
"Я полюбил книги Ли Бардуго с тех пор, как они вышли, и сериал не разочаровал. В нем много разнообразия, интересного построения мира и убедительных персонажей. Надеюсь, скоро выйдет продолжение".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Лучше пересмотреть "Настоящий детектив" первый сезон, или Dexter 1,2 сезон
но всё же...
Последнее королевство" (The Last Kingdom) - очень хорош. жду продолжения
9-1-1 - можно смотреть вечерком, но наивненький и с обязательными хэппи эндами во всех случаях. чуть ли не детский...
the good doctor - похож по описанию на 9-1-1, но чуть-чуть посерьёзнее
s.w.a.t - тоже хороший и относится к разряду повыше
хоть и последние 3 сериала с разными сценариям (пожарка,врачи, полицейские), всё равно как-то одинаково преподносят историю. но можно посмотреть для расслабона
ray donovan - хорош
может кто ещё что подкинет? а то не припомню ничего больше