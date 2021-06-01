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16 современных телесериалов, которые стоят того, чтобы их посмотреть

16 современных телесериалов, которые стоят того, чтобы их посмотреть (17 фото)

Автор:
01 июня 2021 14:36
Сообщество : Кино
Метки: новинки   отзывы о фильмах   про кино   рекомендации   сериалы   что посмотреть   что смотреть   
612
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Участники интернет-сообщества BuzzFeed ответили на вопрос, какой из идущих сейчас сериалов они бы порекомендовали к просмотру. Какое из их любимых телешоу они считают недооцененным? Вот самые интересные ответы на этот вопрос и несколько неплохих советов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: новинки   отзывы о фильмах   про кино   рекомендации   сериалы   что посмотреть   что смотреть   
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839
jug 43 минуты назад
Сериал Королевство (Корея).
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21k
SerGProS Минуту назад
Кровь и кость - чушь. Эдакий стим-панк с элементами фэнтэзи. А-ля декорации и костюмы матушки-Рассеи времен царя -Амператора, тошнотворно-приторные в своей лубочности и стереотипах. Естественно - негры. Естественно - инвалиды. Естественно - лесбиянки и , естественно, пидо.. гомосексуалисты...
Лучше пересмотреть "Настоящий детектив" первый сезон, или Dexter 1,2 сезон
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88k
сапер Водичка Полчаса назад
Эпическое говно.....
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3k
Max Lu Полчаса назад
автор собрал всё подряд.. не знаю где всё это нашёл, но мне сегодня трудно найти хороший сериал на amazon prime, netflix, sky

но всё же...
Последнее королевство" (The Last Kingdom) - очень хорош. жду продолжения
9-1-1 - можно смотреть вечерком, но наивненький и с обязательными хэппи эндами во всех случаях. чуть ли не детский...

the good doctor - похож по описанию на 9-1-1, но чуть-чуть посерьёзнее
s.w.a.t - тоже хороший и относится к разряду повыше

хоть и последние 3 сериала с разными сценариям (пожарка,врачи, полицейские), всё равно как-то одинаково преподносят историю. но можно посмотреть для расслабона

ray donovan - хорош

может кто ещё что подкинет? а то не припомню ничего больше
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