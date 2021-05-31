Папа и ребенок, один на один

Что бывает когда мама (супруга) уходит на работу или на встречу с подружками, ну или вообще куда либо уходит и оставляет ребенка с папой, так вот происходит невиданное, непонятно кто за кем ещё следит, но смысл сводится к тому, что ребенка с ребенком оставлять один на один не очень то и хорошая идея. Так это или нет решайте сами.

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