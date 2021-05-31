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Папа и ребенок, один на один

Папа и ребенок, один на один (25 фото)

Автор:
31 мая 2021 18:48
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Юмор   дети   картинки   
1141
25
Что бывает когда мама (супруга) уходит на работу или на встречу с подружками, ну или вообще куда либо уходит и оставляет ребенка с папой, так вот происходит невиданное, непонятно кто за кем ещё следит, но смысл сводится к тому, что ребенка с ребенком оставлять один на один не очень то и хорошая идея. Так это или нет решайте сами.
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Метки: Юмор   дети   картинки   
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Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
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65
Fisher1979 4 часа назад
Это феминистка пост состовляла?
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