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Трейлер фильма "Тихое место 2"

Трейлер фильма "Тихое место 2" (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 мая 2021 11:36
Сообщество : Кино
Метки: Киллиан Мерфи   Милли Симмондс   Эмили Блант   видео   кино   трейлер   фильм   
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Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, – не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы...

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Метки: Киллиан Мерфи   Милли Симмондс   Эмили Блант   видео   кино   трейлер   фильм   
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88k
сапер Водичка 2 часа назад
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978
gizmo gizmo 3 часа назад
не пойму как - но я это видел уже, причём наверное более месяца назад... думал - глючу, посмотрел трейлер - нет , точно видел, именно вторую часть... как-так то?
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202k
Барон Мюнхгаузен 3 часа назад
Смени ник на "КИНОПОИСК".
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4k
tamin 4 часа назад
Как фильм? Первый держал в напряжении, но не самый мощный фильм
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