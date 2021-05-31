Трейлер фильма "Тихое место 2"

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Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, – не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы...
Страна: США
Жанр: Ужасы, Фантастика, Триллер, Драма
Дата выхода: 3 июня 2021 (Россия)
В ролях: Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Милли Симмондс, Ноа Джуп, Джимон Хонсу
Режиссер: Джон Красински
Жанр: Ужасы, Фантастика, Триллер, Драма
Дата выхода: 3 июня 2021 (Россия)
В ролях: Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Милли Симмондс, Ноа Джуп, Джимон Хонсу
Режиссер: Джон Красински
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