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Трейлер фильма "Хищники"

Трейлер фильма "Хищники" (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 мая 2021 11:46
Сообщество : Кино
Метки: Джерри О Коннелл   Ребекка Ромейн   боевик   видео   кино   трейлер   триллер   фильм   
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Обычное сафари в заповеднике Кении превращается в сущий кошмар из-за одной ошибки. Нападение носорога становиться лишь первым испытанием для мирной американской семьи, которая лишилась транспорта и средств связи. Теперь они остались в диких краях, где помимо хищных животных на охоту выходят не менее опасные браконьеры. Чтобы выжить, о человечности придётся забыть.

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Метки: Джерри О Коннелл   Ребекка Ромейн   боевик   видео   кино   трейлер   триллер   фильм   
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4  комментария
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Кокаман 53 минуты назад
Прожил пару лет в Кении, объездил вдоль и поперек. По трейлеру видно, что чушь полнейшая
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Олег Полчаса назад
Сюжет напомнил

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