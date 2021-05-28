Трейлер фильма "Хищники"

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Обычное сафари в заповеднике Кении превращается в сущий кошмар из-за одной ошибки. Нападение носорога становиться лишь первым испытанием для мирной американской семьи, которая лишилась транспорта и средств связи. Теперь они остались в диких краях, где помимо хищных животных на охоту выходят не менее опасные браконьеры. Чтобы выжить, о человечности придётся забыть.
Страна: Кения, США
Жанр: Триллер, Боевик
Дата выхода: 27 мая 2021 (Россия)
В Ролях: Ребекка Ромейн, Джерри О’Коннелл, Изабель Бассетт, Филип Уинчестер, Майкл Джонстон, Крис Фишер
Режиссер: Майкл Бассетт
Жанр: Триллер, Боевик
Дата выхода: 27 мая 2021 (Россия)
В Ролях: Ребекка Ромейн, Джерри О’Коннелл, Изабель Бассетт, Филип Уинчестер, Майкл Джонстон, Крис Фишер
Режиссер: Майкл Бассетт
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