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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (37 фото)

Автор:
28 мая 2021 10:45
Сообщество : Неформат
Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
5889
37
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Абсурдные, маразматичные объявления, комментарии, стихи

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Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
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77  комментариев
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4k
Diesel 8 часов назад
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Кто-то сможет разъяснить этот поток невнятных слов и зашитый (очень глубоко) в нем юмор?
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10k
Типа граф 8 минут назад
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А я добавляю в пельмени буквально чайную ложку майонеза и две столовые ложки соевого соуса
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3k
Roman Doberman Полчаса назад
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Цой играл Цоя, только так...
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30k
Korolev Полчаса назад
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Быстрее не прилетишь, но рюкзак на свою полку без проблем положишь...
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2k
Parabellum Полчаса назад
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Отдыхайте на курортрх ЯНАО
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6k
dikijjim Полчаса назад
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[мат] надо быть чтоб призывать к такому,а по сути тот мудак призывал убивать и давал адреса милиции,парней которые держали страну в порядке таким просто голову уродам надо отрезать.
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631
Татьяна Баженова Полчаса назад
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Сел в свой автомобиль - и везде можно! Есть ещё поезд и автобус. С Египтом как-то пережили и тут утрясётся.
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6k
dikijjim 36 минут назад
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купить гамбургеры в магдаке а сыр дома положить
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407
Роман 42 минуты назад