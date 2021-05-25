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Этот тест построен на базе расширенного учебного материала, преподаваемого в общеобразовательных учебных заведениях. Проверить свои познания по теме фотосинтеза можно в этом тесте. 9 вопросов о строении хлоропласта, специфике и видах фотосинтеза.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 9, осталось 9 вопросов.
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