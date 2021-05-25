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Тест по ботанике. Тема: фотосинтез

Тест по ботанике. Тема: фотосинтез

Автор:
25 мая 2021 10:30
Сообщество : Наука
Метки: Тесты   растения   тест   тест по биологии   тесты о растениях   тесты по ботанике   фотосинтез   
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Этот тест построен на базе расширенного учебного материала, преподаваемого в общеобразовательных учебных заведениях. Проверить свои познания по теме фотосинтеза можно в этом тесте. 9 вопросов о строении хлоропласта, специфике и видах фотосинтеза.
Какой побочный продукт выделяется при оксигенном фотосинтезе?
Какой побочный продукт выделяется при оксигенном фотосинтезе?
Кислород
Углеводородные соединения
Углекислый газ

Источник:

Строение хлоропласта. Назовите элемент хлоропласта, выделенный под номером 11
Строение хлоропласта. Назовите элемент хлоропласта, выделенный под номером 11
Рибосома
Пластидная ДНК
Тилакоид
Грана
Что представляет собой рибосома?
Что представляет собой рибосома?
Важнейшая немембранная органелла всех живых клеток, служащая для биосинтеза белка из аминокислот по заданной матрице на основе генетической информации, предоставляемой матричной РНК
Ограниченные мембраной компартменты внутри хлоропластов и цианобактерий
Стопку из тилакоидов, основного элемента внутренней структуры хлоропласта

Источник:

Какой из видов фотосинтеза наиболее эффективный?
Какой из видов фотосинтеза наиболее эффективный?
Бесхлорофилльный фотосинтез
Хлорофилльный фотосинтез

Источник:

Что такое аноксигенный фотосинтез?
Что такое аноксигенный фотосинтез?
Вид фотосинтеза, при котором не происходит выделение кислорода в качестве побочного продукта
Вид фотосинтеза, при котором происходит выделение кислорода в качестве побочного продукта

Источник:

У какой из этих групп живых существ не обнаружен процесс фотосинтеза
У какой из этих групп живых существ не обнаружен процесс фотосинтеза
Водоросли
Животные
Растения
Грибы

Источник:

Какие организмы в качестве источника энергии специализируются на солнечном свете
Какие организмы в качестве источника энергии специализируются на солнечном свете
Фототрофы
Литотрофы
Органотрофы

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Главное отличие фотосинтеза от других реакций анаболизма – в том, что:
Главное отличие фотосинтеза от других реакций анаболизма – в том, что:
этот процесс осуществляется высокоспецифичными ферментами
он идет в хлоропластах
на синтез промежуточных продуктов используется энергия АТФ
на синтез органических веществ используется энергия солнечного света

Источник:

Строение хлоропласта. Назовите элемент хлоропласта, выделенный под номером 9
Строение хлоропласта. Назовите элемент хлоропласта, выделенный под номером 9
Зерно крахмала
Зерно фруктозы
Зерно сахарозы
Зерно глюкозы

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Метки: Тесты   растения   тест   тест по биологии   тесты о растениях   тесты по ботанике   фотосинтез   
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Kostick 14 минут назад
грибы то понятно, но какие животные с фотосинтезом есть?
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