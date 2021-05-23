Стадо слонов у Букингемского дворца

Если бы королева Елизавета на днях раздвинула шторы на окне Букингемского дворца, то она была бы ошарашена стадом слонов на улице. Правда, королева с начала пандемии находится в изоляции в Виндзоре, поэтому такую картину ей не посчастливилось наблюдать.

Слоны замерли, но не потому что их кто-то обездвижил: все это ― огромная художественная инсталляция. Каждый слон выполнен вручную индийскими мастерами, которые долгое время превращали дерево в скульптуры. Всего у дворца установили 125 слонов разных размеров. Здесь они простояли какое-то время, а затем отправились украшать парки Лондона.

Идея инсталляции принадлежит фонду Elephant Family. Этот проект призывает заботиться о животных, сам фонд занимается сохранением азиатских слонов. Мастера по дереву были выбраны не случайно: все они живут в горном районе Индии буквально бок о бок с дикими слонами.

Азиатские слоны не находятся на грани исчезновения, однако их численность за последние столетие сократилась вдвое. Слонов истребляли как вредителей сельского хозяйства, а также ради слоновой кости: браконьеры орудуют и сегодня. Мы даже как-то рассказывали, что в Мозамбике африканские слоны начали рожать детенышей без бивней: так слоновья природа пытается обезопасить себя от варварского отношения.

Инсталляция в Лондоне призывает защищать слонов и дикую природу в целом: художники напоминают, что люди должны и могут жить в согласии с природой, ведь мы ― тоже ее часть.