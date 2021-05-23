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Стадо слонов у Букингемского дворца

Стадо слонов у Букингемского дворца (5 фото)

Автор:
23 мая 2021 09:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: Букингемский дворец   королева Елизавета   слоны   фигуры   
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Символический марш деревянных фигур в натуральную величину пересек улицу Молл, ведущую к лондонской резиденции британской королевы.

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Метки: Букингемский дворец   королева Елизавета   слоны   фигуры   
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1  комментарий
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Дмитрий 19 минут назад
Интересно, сколько деревьев было загублено ради призыва "защищать слонов и дикую природу в целом"?
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