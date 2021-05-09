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С Праздником Великой Победы!

С Праздником Великой Победы! (4 фото + 3 видео)

Автор:
09 мая 2021 11:02
Метки: 9 мая   день победы   история   праздник   ура товарищи   
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Слава советским воинам, отстоявших в тяжёлых боях свободу и независимость нашей Родины и подаривших нам жизнь!

Источник:

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Метки: 9 мая   день победы   история   праздник   ура товарищи   
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5  комментариев
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439
Zvirbulis Час назад
Я живу под Ригой и в моём посёлке есть советское воинское захоронение. Через какой часик всей семьёй сходим и возложим цветы Доблестному Воину-Освободителю. Это наш священный долг. Низкий поклон ветеранам Красной Армии и труженникам тыла! Всех с Днём Победы!
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121k
Игорь 43 минуты назад
Поздравляю советский народ с Днём его Победы!
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439
Zvirbulis Час назад
Низкий поклон павшим... С огромным уважением по отношению к ещё живым ветеранам...
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4k
Бу 2 часа назад
Вечная память.
С днём Победы!
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20k
Копатыч 2 часа назад
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