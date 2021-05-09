Война закончилась. И пушки замолчали,

И годы сгладили великую беду,

И мы живем. И мы опять весну встречаем,

Встречаем День Победы, лучший день в году.

И от Камчатки до прославленного Бреста,

От Севастополя до мурманских широт

Печаль и радость по стране шагают вместе,

И снова память нам покоя не дает…

Война закончилась. Но песней опаленной

Над каждым домом до сих пор она кружит.

И не забыли мы, что наших миллионы

Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить.

Они исполнили солдатский долг суровый,

И до конца остались Родине верны,

И мы в Историю заглядываем снова,

Чтоб день сегодняшний измерить днем войны.

Война закончилась. И заживают раны,

И в день Победы по восторженной стране,

Блестя наградами, шагают ветераны,

Фронтовики, герои, совесть наших дней.

Но с каждым годом их шеренга быстро тает,

Редеет славная гвардейская родня,

И все цветы свои весна в венок вплетает

И с ним склоняется у Вечного огня!