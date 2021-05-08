И вот судно попало в шторм на рейсе из Нью-Йорка во Флориду и, судя по видеозаписи, многие путешественники сочли этот рейс своим последним приключением.



Вот такой был вид из окна пассажиров, которые жили на третьей палубе (вон там по стрелочке):



...самые интересные виды на 00:55, 02:35: