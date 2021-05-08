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Пассажирский лайнер в ШТОРМ

Пассажирский лайнер в ШТОРМ (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 мая 2021 00:28
Метки: интересно   корабли   шторм   
1792
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1

Представьте себе, что вы в круизе на огромном корабле. Высота помпезного круизного лайнера Anthem of the Seas сравнима с высотой пятнадцатиэтажного дома — знаменитый «Титаник» на его фоне смотрелся бы обычным прогулочным катером.

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Метки: интересно   корабли   шторм   
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8  комментариев
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4k
Свирепый Бамбр 6 часов назад
Пост от придурка, который ни разу ни в море, ни в океане ходил! А димон все подряд репостит.
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518
Шурман 37 минут назад
Ну и такое бывало , ходил на паромах и в зиму и в шторма , картина такая же . На море всякое бывает , вышел на рыбалку вроде по всем характеристикам все хорошо и тут херяк , только ноги уноси . Мне последняя рыбалка запомнилась , северное и так не самое спокойное как и Балтика так вышли солнце , дельфины у борта сказка , дошли до Англии и понеслось , назад на всех 3х движках уходили .
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1k
Eugene 7 часов назад
Главное форточки не открывать на нижних этажах.
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8k
arhshed 7 часов назад
Судя по видео, пассажиры сочли шторм еще одним развлечением. Ну не все же дежурные аниматоры, должно быть что-то реально морское. Ну а 4 пострадавших на этот плавучий город... думаю, в ясную погоду возле бассейна травмы получает примерно столько же
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1k
Провокатор 7 часов назад
Где шторм? Даже нормальной качки нет. Сидит у люмика и смотрит на волны.
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3k
RALEXXX 8 часов назад
Ничего сверхординарного. Лет 10 назад я тоже шёл на круизном корабле из Карибских островов в Нью-Йорк в шторм. Волны были метров 8. Корабль скрипел и стонал, но шёл. Ощущение не из приятных.
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