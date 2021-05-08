Представьте себе, что вы в круизе на огромном корабле. Высота помпезного круизного лайнера Anthem of the Seas сравнима с высотой пятнадцатиэтажного дома — знаменитый «Титаник» на его фоне смотрелся бы обычным прогулочным катером.
И вот судно попало в шторм на рейсе из Нью-Йорка во Флориду и, судя по видеозаписи, многие путешественники сочли этот рейс своим последним приключением.
Вот такой был вид из окна пассажиров, которые жили на третьей палубе (вон там по стрелочке):
...самые интересные виды на 00:55, 02:35:
По счастью, из шторма лайнер вышел практически невредимым. Из шести тысяч пассажиров незначительно пострадали лишь четверо — можно сказать, легко отделались.
Интересно, на корабле есть какой-нибудь механизм, позволяющий блокировать открытие окон в таких ситуациях? Или они там в принципе не открываются?
Источник:
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