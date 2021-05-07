Бессмертный полк на фишках!

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через день наступит 9 Мая! день Великой Победы над фашизмом! у каждого в роду есть кто ушел на фронт и стал солдатом Той Страшной Войны! Я 3 года ходит в бессметном полку. но прошлом году не пришлось из-за карантина... виртуальный бессмертный полк конечно хорошо.. но я хочу призвать ВАС пронести Своих дедов по фишкам и почтить их память.
Авторский пост
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