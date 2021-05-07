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Бессмертный полк на фишках!

Бессмертный полк на фишках! (3 фото + 1 видео)

Автор:
07 мая 2021 22:41
Метки: 9 мая   Деды.   День Победы 9 мая   бессмертный полк   
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через день наступит 9 Мая! день Великой Победы над фашизмом! у каждого в роду есть кто ушел на фронт и стал солдатом Той Страшной Войны! Я 3 года ходит в бессметном полку. но прошлом году не пришлось из-за карантина... виртуальный бессмертный полк конечно хорошо.. но я хочу призвать ВАС пронести Своих дедов по фишкам и почтить их память.

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Метки: 9 мая   Деды.   День Победы 9 мая   бессмертный полк   
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6  комментариев
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19k
Jānis Bērziņš Час назад
Мой дед, Янис Карлович. Все мы, (русские, украинцы, белорусы, латыши, казахи и так далее) советский народ, внесли лепту в уничтожении нацистской чумы...
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407
Алексей Попов 8 минут назад
Фото нет - Тарасов Федор Николаевич - погиб при обороне г. Севастополь, Попов Семен Викторович - погиб при освобождении г. Севастополь. На Нахимова - только полки - поименно могил нет. Вечная память. ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ.
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862
GoInDown 15 минут назад
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Татьяна Полчаса назад
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Татьяна Полчаса назад
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