Бессмертный полк на фишках!

через день наступит 9 Мая! день Великой Победы над фашизмом! у каждого в роду есть кто ушел на фронт и стал солдатом Той Страшной Войны! Я 3 года ходит в бессметном полку. но прошлом году не пришлось из-за карантина... виртуальный бессмертный полк конечно хорошо.. но я хочу призвать ВАС пронести Своих дедов по фишкам и почтить их память.

Это МОИ Деды которые воевали.. 0

в одном строю с Н.Дроздовым 0