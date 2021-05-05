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Подвиг Тани Бибиной

Подвиг Тани Бибиной (5 фото)

Автор:
05 мая 2021 18:19
Метки: СССР   женщины   поступки   
692
5

По старой русской поговорке, наши женщины и «коня на скаку остановят» и в «горящие избы» войдут. Это имело под собой как социальные, так и экономические основания. Женский труд всегда ценился дешевле мужского, отчего женщин охотно брали на работу.

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Метки: СССР   женщины   поступки   
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8  комментариев
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201k
Барон Мюнхгаузен 5 часов назад
аФтЫрь, объясни-ка эту фразу...
Кто куда кому пересаживался?
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715
Сергей 49 минут назад
старшина не редко говорил: чей то подвиг, это результат чьего то п_р_о_е_б_а. Походу никто не разбирался, почему баня стояла там где стояла - на стройплощадке сахарного завода.... и почему там парились женщины и дети..... в рабочее время....
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3k
Allmaster 2 часа назад
Ну, спасла людей... на тебе знак почета. У нас тут юнцы за типа песенку орден получают...
Сопляки хрен не нюхавши типа на передовой были. И орден ему, и народного сунут попозжа.
Не ту страну назвали Гондурасом... очень однако обидно в душе...
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2k
Никита 4 часа назад
Жаль,очень жаль девчушку пожертвовавшую своей только начинавшейся и полную надежд жизнью.Помню в далёком детстве в 70-х у нас в школе были внеклассные уроки по теме:"В жизни всегда есть место подвигу",один из них был посвящён замечательному Человеку Татьяне Бибиной.
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28k
LEPA 5 часов назад
И даже в нашей действительности есть место подвигу обыкновенной крановщице.

https://topspb.tv/programs/stories/455756/https://topspb.tv/programs/stories/455756/

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