Подвиг Тани Бибиной

По старой русской поговорке, наши женщины и «коня на скаку остановят» и в «горящие избы» войдут. Это имело под собой как социальные, так и экономические основания. Женский труд всегда ценился дешевле мужского, отчего женщин охотно брали на работу.
Учитывая, что в конце 19, начале 20 века в стране происходили трагические события, в результате которых резко сократилось число мужского народонаселения, то женщины стали заменять мужчин выполняя их трудовые обязанности. Именно эти два фактора, а не жгучий феминизм, заставляли женщин работать наравне с мужчинами.
В те времена пересаживаться на мужское лицо приходилось не с удобных кресел менеджеров по продажам, стилистов, маркетологов, косметологов. Бабы пересаживались за баранки грузовиков, строительных кранов, вставали у станка на заводе.
Государство уточняло перечень тех «коней», которых останавливать лучше мужикам, и «горящих изб», куда бабам входить не стоит. На законодательном уровне в царской России, СССР и Российской Федерации запрещалось использовать женский труд на тяжелых работах. В этот перечень включены отдельные виды работ, связанные с металлургией, подземными, сварочными, кузнечно-прессовыми, термическими и другими работами. Зато оставалось много чего другого.
Профессия крановщицы (высотных кранов), которую выбрала наша сегодняшняя героиня – Татьяна Бибина, и по сей день преимущественно женская.
События происходят в 60е годы-времена подъёма для всей страны. В 61 году Никита Хрущёв заявил: Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме! Ради этого вся страна кинулась воплощать смелые и авантюрные проекты. От кукурузы до освоения космоса.
Страна взяла на себя обязательство предоставить рабочим жилье (те самые хрущевки) и место работы (те самые заводы). На строительстве двух крупных заводов (сахарный и цементный) Мордовской АССР и трудилась наша героиня на должности крановщицы.
20 мая 1960 года, в результате порыва ветра на стройплощадке сахарного завода под Ромоданово, сорвало крепление башенного крана, и он, потеряв управление, покатился по рельсам к тупику.
Оставим в стороне вопрос, почему там располагалась баня, но именно в тот момент, когда в ней находились женщины и дети, над ее крышей повисла многотонная стрела крана.
Татьяна в этот момент уже спускалась с крана, но видя угрозу жизни людей приняла решение вернуться в кабину и отвести стрелу от здания. Потерявший равновесие кран рухнул на землю вместе с молодой крановщицей, спасшей ценой своей жизни женщин и детей.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 августа 1960 года Татьяна Бибина награждена посмертно орденом «Знак Почёта».
В память о героине-комсомолке решением Саранского горисполкома от 25 января 1966 года названа улица, в районе которой в 2012 году началось бурное строительство нового микрорайона.
Источник:
- Проблемы обыкновенных женщин, о которых не принято говорить
- Женщины советской эпохи глазами художников
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Кто куда кому пересаживался?
Сопляки хрен не нюхавши типа на передовой были. И орден ему, и народного сунут попозжа.
Не ту страну назвали Гондурасом... очень однако обидно в душе...
https://topspb.tv/programs/stories/455756/https://topspb.tv/programs/stories/455756/