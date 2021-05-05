Подвиг Тани Бибиной

Учитывая, что в конце 19, начале 20 века в стране происходили трагические события, в результате которых резко сократилось число мужского народонаселения, то женщины стали заменять мужчин выполняя их трудовые обязанности. Именно эти два фактора, а не жгучий феминизм, заставляли женщин работать наравне с мужчинами.

В те времена пересаживаться на мужское лицо приходилось не с удобных кресел менеджеров по продажам, стилистов, маркетологов, косметологов. Бабы пересаживались за баранки грузовиков, строительных кранов, вставали у станка на заводе.



Государство уточняло перечень тех «коней», которых останавливать лучше мужикам, и «горящих изб», куда бабам входить не стоит. На законодательном уровне в царской России, СССР и Российской Федерации запрещалось использовать женский труд на тяжелых работах. В этот перечень включены отдельные виды работ, связанные с металлургией, подземными, сварочными, кузнечно-прессовыми, термическими и другими работами. Зато оставалось много чего другого.