«Донья Пас», затмившая «Титаник»

Поздним вечером, когда большинство пассажиров успело заснуть, «Донья Пас» проходила по проливу Таблас. С точки зрения мореходства этот отрезок пути не считался особенно сложным. А потому члены команды отправились отдыхать, оставив у руля одинокого коллегу. Многие источники писали, что паромная команда устроила чуть ли не «Октоберфест» – но это всего лишь домыслы, подтвердить которые было некому.



Навигационное оборудование на «Донье Пас» отсутствовало, поэтому ничто не отвлекало рулевого от созерцания красот звездного неба. А в 22:30 в паром воткнулся другой корабль.

Это был танкер «Вектор», под завязку груженый нефтепродуктами. Судно работало без лицензии и не должно было выходить в море, но вместо этого подтвердило, что «авось» – международное понятие.



После нечаянной стыковки, оба судна получили пробоины, а из резервуаров «Вектора» в море хлынуло горючее. В разные стороны от терпящих бедствие посудин разрасталась бензиновая клякса. Любая искра грозила сделать тот вечер незабываемым. И она нашлась.



«Я подошел к окну, чтобы посмотреть, что случилось, и увидел, что море охвачено огнем, – рассказывал Пакито Осабель, пассажир «Доньи Пас». – Пожар распространялся быстро, языки пламени были повсюду».



Команду парома жизнь не готовила к такой ситуации. Ключи от хранилища спасательных жилетов куда-то пропали. Шлюпки в спешке сбрасывали в пылающее море, но никто ими так и не воспользовался. Из-за беспомощности экипажа саспенс нарастал, пока не перешел во всеобщую панику.