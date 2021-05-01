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«Донья Пас», затмившая «Титаник»

«Донья Пас», затмившая «Титаник» (3 фото)

Автор:
01 мая 2021 12:59
Метки: катастрофы   корабли   происшествия   
899
3

Паром «Донья Пас» отчалил из портового городка Таклабан утром 20 декабря 1987 года и направился в Манилу. Впереди было Рождество, а потому филиппинцы, спешившие за праздничный стол к родственникам, мирились с путешествием в тесноте. Официально на борту находилось 1493 пассажира и 58 членов экипажа, но невооруженным взглядом было заметно, что народа гораздо больше. Многие ютились в коридорах или даже под открытым небом на палубе.

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Метки: катастрофы   корабли   происшествия   
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ЧиллиВилли 6 часов назад
Красиво написано, а можно также красиво описать заплыв легендарного Кузнецова в Сирию ?
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76k
Броненосец Потелкам 4 часа назад
Что там у них творится........
Танкер без лицензии, паром без навигации...
На обоих - нет радиостанциии
Акуеть
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