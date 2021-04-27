В Новом Орлеане, США уличный скоморох в костюме Чубакки - персонажа из киноэпоса "Звёздные войны" на что-то осерчал, завыл и нанёс ножевые ранения прохожему.
Во время потасовки между "Чубаккой" и ещё одним человеком, которая быстро переросла в поножовщину. В какой-то момент конфликта голова от костюма отвалилась и открыла истинный лик преступника, сообщил источник со ссылкой на WWL-TV.
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Как сообщает другой источник, в настоящее время полицейские у же напали на след преступника и ищут чернокожего парня примерно двадцати лет, детально выясняя все обстоятельства инцидента.
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Странный народ эти американцы, могут, например, взять и устроить Чубакку на работу в полицию:
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(Шутка)
А вот полицейские Одессы, семь лет назад трусливо и молча взиравшие, как приезжие отморозки жгут людей в Доме профсоюзов, набросились кодлой, и таки всеми одного, заластали бедного Чубакку.
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(И это уже не шутка)
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Гулял беззаботный зевака
Напал на него Чубакка
Полиция штата Луизиана
Разыскивает теперь хулигана