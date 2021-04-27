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Полиция штата Луизиана разыскивает Чубакку, напавшего с ножом на уличного зеваку

Полиция штата Луизиана разыскивает Чубакку, напавшего с ножом на уличного зеваку (1 фото + 4 видео)

Автор:
27 апреля 2021 09:10
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   криминал   новый орлеан   полиция   поножовщина   розыск   сша   чубакка   
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В Новом Орлеане, США уличный скоморох в костюме Чубакки - персонажа из киноэпоса "Звёздные войны" на что-то осерчал, завыл и нанёс ножевые ранения прохожему.

Источник:

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Метки: видео   криминал   новый орлеан   полиция   поножовщина   розыск   сша   чубакка   
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Dmitry Dmitry 2 минуты назад
цветом кожи не удивлен
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Vasiliy Pakazyava 43 минуты назад
Гребанные республиканцы, при империи такой фуйни не было
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3k
Юрий Злой 53 минуты назад
ну блин, прямо стих получился -
Гулял беззаботный зевака
Напал на него Чубакка
Полиция штата Луизиана
Разыскивает теперь хулигана
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15k
Maks Es Час назад
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11k
Artem Час назад
Ссылка coub.com
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