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Техники флирта, которые работают

Техники флирта, которые работают (29 фото)

Автор:
24 апреля 2021 17:10
Сообщество : Истории
Метки: истории   личная жизнь   любовь   полезно   симпатия   технологии флирта   ухаживание   флирт   
1980
29
Женщины рассказывают о том, как мужчины сумели произвести на них неизгладимое впечатление.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории   личная жизнь   любовь   полезно   симпатия   технологии флирта   ухаживание   флирт   
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22k
Мойша 2 часа назад
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1k
5010_BIRD Полчаса назад
На сегодняшний день половина историй тянет на сексуально домогательство и дискриминацию по половому признаку.
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4
Михаил Шульц Полчаса назад
Сейчас розовыми соплями захлебнусь
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5k
лигурийский регулировщик Полчаса назад
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26k
turyst Час назад
Увы. Сейчас чаще так:
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226
dimly Час назад
Ждем вторую часть- мужчины рассказали..
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Вывод: в общем и целом у них всё было хорошо, а потом они всё таки [мат]....ь!
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34k
figny 2 часа назад
кроме руки-реки-кролика, остальное всё как-то банально ...
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4k
RomaXz 2 часа назад
В моих отношениях слишком много романтических вещей и флирта , что бы выделить что то одно, что прям подтолкнуло нас друг к другу :)
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8
Alexander Chichkin 2 часа назад
моя мне ногу сломала для начала....
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26k
turyst Alexander Chichkin Час назад
Это, что бы не убежал.
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5k
citrus1 2 часа назад
розовые сопли
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7k
Barachek_Obachek 2 часа назад
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turyst Barachek_Obachek Час назад
Честная, уже хорошо!
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26k
turyst Barachek_Obachek Час назад
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14k
Hairy. turyst 15 минут назад
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2k
Владимир 3 часа назад
зачем,я-это прочитал...моя жизнь теперь не будет прежней...
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11k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
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Песчанка 3 часа назад
Ми-ми-ми, сопли, 2-ндфл пускай покажет
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