Техники флирта, которые работают

"Я приехала в чужой город в командировку, но у меня началась такая ужасная мигрень, что мне пришлось отменить встречу с человеком, с которым я должна была встретиться по работе. Могрень прошла только к вечеру. Мне очень хотелось поесть и что-нибудь выпить, но было уже очень поздно, и я не знала, куда можно податься. Тот, с кем я отменила встречу, был единственным человеком, которого я знала в городе, поэтому я написала ему смску, чтобы узнать, не знает ли он какого-нибудь открытого ресторанчика в моем районе. Он проехал 30 минут по городу посреди ночи, чтобы отвезти меня в круглосуточный ресторан и купить мне ужин. Я с ним уже 11 лет".