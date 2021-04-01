Фотопортреты иранских красавиц в стиле 19 века

Известный иранский фотограф Шади Гадирян вдохновилась стилистикой студийного портрета, популярного в Иране в конце 19 века при династии Каджаров (1794 -1925). Свою серию работ из 33 портретов она так и назвала - "Каджар". Модели фотографа одеты по моде того времени - в короткие юбки поверх мешковатых брюк и головные платки. Но не обошлось и без кое-каких примет сегодняшнего времени, таких как банка "Пепси", бумбокс, велосипед и т. д.

0 "Эти картины - зеркало, отражающее мои чувства: мы застряли между традициями и современностью", - говорит автор о своих работах.

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