FISHKINET
"День дурака" в мире
48
Главный первоапрельский пост интернета, или избранные шутки «Дня дурака 2021» Всем привет! В этом посте мы решили собрать все самое веселое, креативное и необычное, что появляется сегодня в интернете на тему 1 апреля. Будем весь день искать новые приколы, обновляя данный... Читать дальше
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5630 постов • 678 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Фотопортреты иранских красавиц в стиле 19 века

Фотопортреты иранских красавиц в стиле 19 века (24 фото)

Автор:
01 апреля 2021 15:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: винтаж   женщины   иран   прошлое в настоящем   прошлое и настоящее   стилистикa   студийное фото   фотопортреты   
216
24
Известный иранский фотограф Шади Гадирян вдохновилась стилистикой студийного портрета, популярного в Иране в конце 19 века при династии Каджаров (1794 -1925). Свою серию работ из 33 портретов она так и назвала - "Каджар". Модели фотографа одеты по моде того времени - в короткие юбки поверх мешковатых брюк и головные платки. Но не обошлось и без кое-каких примет сегодняшнего времени, таких как банка "Пепси", бумбокс, велосипед и т. д.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: винтаж   женщины   иран   прошлое в настоящем   прошлое и настоящее   стилистикa   студийное фото   фотопортреты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Lev Asriev Час назад
Посмотришь на таких и мысленно оправдываешь изобретателя паранджи)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
panama 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Viktor Час назад
Э, разве эт красавиц? Вот пэрсики Востока!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
262k
Booharik Viktor Полчаса назад
Тут пару лет назад был пост, в котором доказывалось, что на этих фотографиях актёры мужского пола, играющие женские роли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Viktor Booharik Полчаса назад
Помню, был такой, но приколоться же можно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
262k
Booharik Viktor 3 минуты назад
Только если не брать в учёт тот факт, что принявших фотоснимки за "чистую монету" мужчин ждёт острый приступ импотенции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
2 способа отправить подарок в другой город или страну (8 фото + 1 видео) 2 способа отправить подарок в другой город или страну (8 фото + 1 видео) Путешествие во времени: фотограф соединяет в снимках прошлое и настоящее Путешествие во времени: фотограф соединяет в снимках прошлое и настоящее А хорошо вписались: классические картины в современном прочтении А хорошо вписались: классические картины в современном прочтении Проблемы обыкновенных женщин, о которых не принято говорить Проблемы обыкновенных женщин, о которых не принято говорить Иранки протестуют против хиджабов, не страшась ареста Иранки протестуют против хиджабов, не страшась ареста Необычные традиции: почему иранские женщины носят "усы" Необычные традиции: почему иранские женщины носят "усы"
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

503792



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
0
180
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов
2
34
Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ужасные и поучительные городские легенды
0
6
Ужасные и поучительные городские легенды
Телепередача "Улица Сезам" научит детей расовой грамотности
0
10
Телепередача "Улица Сезам" научит детей расовой грамотности
Из простушки – в «утку-робота». Что не так с женщинами Тимати (19 фото)
Из простушки – в «утку-робота». Что не так с женщинами Тимати (19 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#подборка#кино#СССР#позитив#дети#шоу бизнес#Фотографии.
#Юмор#животные#люди#картинки#прикол#ситуации#факты#кошки#пандемия#Исторические факты
#история#Россия#приколы#дтп#аварии#авто аварии#прикольные#настроение#фильмы#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться