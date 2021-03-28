В пляжном волейболе - главный это оператор

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Пляжный волейбол – олимпийский вид спорта, спортивная командная игра с мячом на песчаной площадке разделенной высокой сеткой, целью в которой является направить мяч в сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился на половине соперника или добиться ошибки со стороны игрока команды соперника.
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тогда уж лучше на балет ходи, там юбки задраны и двигаются не так быстро, все успеешь разглядеть.
до анекдота хочу сказать, по азербайджанский Гёт- это жопа, Бах - это смотри
ну и сам анекдот.
...
Участница соревнований по пляжному волейболу из Италии в интервью сказала, что такой неистовой поддержки трибун и высокого интереса к волейболу как в Азербайджане она не встречала ни в одной другой стране мира. А еще она была удивлена тем как наши болельщики часто упоминали имена Гете и Баха.
непонятно только, почему так называется - волейбол.