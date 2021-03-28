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В пляжном волейболе - главный это оператор

В пляжном волейболе - главный это оператор (20 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2021 14:09
Метки: волейбол   оператор   пляжный   
1603
20
1
Пляжный волейбол – олимпийский вид спорта, спортивная командная игра с мячом на песчаной площадке разделенной высокой сеткой, целью в которой является направить мяч в сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился на половине соперника или добиться ошибки со стороны игрока команды соперника.

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Метки: волейбол   оператор   пляжный   
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8  комментариев
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500
Старичок 2 часа назад
это каким надо быть озабоченным, чтобы во время спортивного матча разглядывать женские жопы вместо самгого матча.
тогда уж лучше на балет ходи, там юбки задраны и двигаются не так быстро, все успеешь разглядеть.
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V2.Smirnov Старичок Час назад
Будете смеяться, но изначально на на балет ходили именно для этого. Выбрал - и в любовницы.
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19k
сёмик патрик 46 минут назад
В пляжном волейболе - главный это операторПосмотреть
В пляжном волейболе - главный это оператор
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8k
Шамсуддин 49 минут назад
я тут уже как то писал этот анекдот.
до анекдота хочу сказать, по азербайджанский Гёт- это жопа, Бах - это смотри
ну и сам анекдот.
...
Участница соревнований по пляжному волейболу из Италии в интервью сказала, что такой неистовой поддержки трибун и высокого интереса к волейболу как в Азербайджане она не встречала ни в одной другой стране мира. А еще она была удивлена тем как наши болельщики часто упоминали имена Гете и Баха.
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4k
schmubu 53 минуты назад
хороший спорт - женский пляжный волейбол.
непонятно только, почему так называется - волейбол.
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2k
V2.Smirnov 2 часа назад
Сисек не завезли?
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10k
Джон Уик 2 часа назад
Бразилианка мокренькая.
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1k
O.Bender1 2 часа назад
девчонки не главное? давай оператора?
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