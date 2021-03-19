Нежданно-негаданно я заболел

В общем побыстрей и кратко! Конечно, я решил не резать это дело, начал искать "Лазерное иссечение свища". Позвонил в институт проктологии, там нет лазерного иссечения свища. У них нет лазера, а есть он только в платных клиниках. Технологии всего пара лет. Я в первую попавшуюся клинику, где подешевле. Мне назначают кучу процедур до операции, анализы из больницы и поликлиники их почему то не устраивают, соответственно, я покидаю клинику и в голову мне приходит, что надо попробовать искать не клинику, а врача! Я нашёл такого. Он видюшки на ютубчике снимает на эти темы, сам обучает колопрактологов, и интереса в своей профессии у него больше, чем поднять денег.

Узнал, где он работает, позвонил туда и объяснил ситуацию: Мне вырезали парапроктит, у меня рана заживает, вот-вот заживёт, надо срочно запаивать лазером, иначе потом придётся резать.... Врач уже не работает, но он вас примет, прилетайте!

Врач - наипозитивнейший человек. Заглянул он мне туда, сразу всё увидел, заметил два небольших геморроя ещё (сисадмин я, сижу бпостоянно) и говорит мне: Шанс рецидива - 90% после лазера (из-за индивидуального расположения свища, слишком короткий он у меня был и из-за сокращения мышц после операции, он мог расклеиться), но я сделаю, часть лазером запаяю, а часть методом "фитулостомия (вроде так он сказал)". К тому же его устроили все анализы, которые я принёс с собой. Он предложил не откладывать, а сразу завтра утром прийти к открытию, сдать только на ВИЧ и т.п. кровь (в выписке больничной не написали) и, что мне понравилось больше всего, он сказал, что на операционном столе сделают мне анестезию и пока я сплю, он спокойно осмотрит вообще там всё, "починит" всё, что найдёт, а денег ему не надо за остальное, только за свищ, т.к. администратору по телефону я про свищ и сказал. Лазерное иссечение свища - 70.000 руб. Доброй души человек и фанат своей профессии сделал всяких "приколов" косарей на 160, но взял только 70к. Два геморроя (HAL-RAR технология), анестезия, день в палате, два знатных укола по вене, чтобы я вечером до дома дошёл, ибо после операции я даже повернуться не мог на кровати, но это из-за операции на геморрой.







P.S.: Врачом поделюсь, кому требуется.

Простите, что много, просто хочется поделиться опытом с теми, кто не знает, что делать. ПИШИТЕ, СПРАШИВАЙТЕ. Я сам ничего не нашёл толком, когда потребовалось.