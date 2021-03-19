Нежданно-негаданно я заболел

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Боялся covid-19, а заработал на фоне этого кое что побольнее и поужасней, хоть и не смертельно. Хочу рассказать вам о одной болячке, которая приключилась у меня. Болячка достаточно, как говорят, деликатная и, можно сказать, интимная, по этому мало кому известно, что такое бывает. Читаем историю, задаём вопросы, спрашиваем совета, если он нужен. Я без комплексов, скромничать не буду, расскажу всё, т.к. статей на эту тему мало и они не информативные.
01.07.2021 год. Начало.
Праздники, настроение прекрасное, каждый день гости и нагуливание праздничного жирка каждый день. До этого дня побаливала недели 3-4 у меня промежность, под кожей, между ног. Если не совсем понятно, то воспринимайте слово "промежность" буквально, ни какой то орган, а именно под кожей между ног, ровно внизу. Не так сильно, а как будто внутренний прыщик. В этот день, 7-ого числа, я всю ночь промучился от температуры и это место достаточно сильно воспалилось. Я очень испугался! А что там находится? Простата? Боже, мне 32 года, стрёмно. Но проблем никаких, связанных с ней, нет. Куда обращаться 7-ого января, в праздники? Да набрал 103, задал вопрос и получил ответ, что мне нужен проктолог и было названо 3 больницы, где он в данный момент есть. Все больницы достаточно далеко, но я выбрал из них самую ближайшую: Москва, Городская клиническая больница имени С. С. Юдина, Коломенский проезд, 4. Приехал в "приёмный покой", постоял в очереди и меня осмотрел ХИРУРГ, а не проктолог. Он поставил диагноз ПАРАПРОКТИТ и предложил операцию сегодня же. Парапроктит - это абсцесс (гнойник) под кожей в этом месте, между ног. Уже тогда я начал думать, мол, а как он там появился без ран и ссадин? Даже головки белой нет, как обычно у гнойных прыщей.
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Ложусь в больницу.
Положили меня в ПРОКТОЛОГИЮ, верно положили, но потом бардак победил! Почему бардак? Запомните цифру (1), я ниже её упомяну и вы поймёте, почему бардак. Поспал я до вечера и проснулся от претензий, что меня ищут и чё я тут делаю!? Отвели в ГНОЙНОЕ отделение, положили в палату с соседом, который ждёт выписки, вырезали гнойник на руке. В общем, через какое то время, врывается медсестра и поставив меня прилюдно раком к стене, начинает унижать, выбривая мне между булок всё налысо. Все из коридора это видят, писюн у меня на виду болтается, стыдоба!
На операцию
Повезли в операционную меня после этого, я мог думать только о том, чтобы прикрыть свои причиндалы, ведь рядом женское отделение по коридору и как то мне не привычно так светиться незнакомым дамам. В операционной я общался с анестезиологом по душам, пока ждали хирурга, танцевала по операционной молодая девочка, совсем почти ребёнок (интерн или как это называется? Или просто медсестра?"), играла музыка по радио. Пришёл хирург и давай с анестезиологом обсуждать "...да вот этим давай попробуем обезболить, проверим, как оно работает....". Меня ожидала "Спина́льная анестези́я" (угол в позвоночник в области поясницы) чем то, что они хотели попробовать. Со мной анестезиолог проводил беседу, что такая анестезия - это командная работа пациента и анестезиолога, что я ни в коем случае не должен дёргаться, выпрямляться, двигаться и т.п. В общем, долго что-то он там рисовал на спине, сделал укол, было не больно. Я почувствовал, что замерзает только место укола и, как я понимаю, он сделал второй укол в обезболенное место, проткнув к хренам собачьим мне... позвоночник. Ну не насквозь, понятное дело, но этот звук я запомню навсегда. "ХРУМ!"
Что за укол они сделали?! Кто когда ни будь делал спинальную анестезию знают, что отнимаются ноги и ты их не чувствуешь, не можешь ими двигать и т.п. Я свои ноги чувствовал (ощущение, как отлежал), я мог ими двигать, я знал где они в пространстве находятся и в каком положении, но прикосновения, конечно же, не чувствовал.
Положили меня на спину, закинули ноги на специальные упоры, не знаю как и назвать, но как в кресле гинеколога, но лёжа. Оградили мой взор пелёнкой и приступили вырезать и чистить гнойник. Так жёстко, что меня аж пару раз сдвинуло прямо на кушетке. Сама операция прошла быстро, не страшно, забыли меня на кушетке возле операционной, пока я самостоятельно через пол часика не начал домогаться до проходящего медперсонала с просьбой "прекратить мой позор эротический и отвезти в палату".
Что за укол они сделали?! Кто когда ни будь делал спинальную анестезию знают, что отнимаются ноги и ты их не чувствуешь, не можешь ими двигать и т.п. Я свои ноги чувствовал (ощущение, как отлежал), я мог ими двигать, я знал где они в пространстве находятся и в каком положении, но прикосновения, конечно же, не чувствовал.
Положили меня на спину, закинули ноги на специальные упоры, не знаю как и назвать, но как в кресле гинеколога, но лёжа. Оградили мой взор пелёнкой и приступили вырезать и чистить гнойник. Так жёстко, что меня аж пару раз сдвинуло прямо на кушетке. Сама операция прошла быстро, не страшно, забыли меня на кушетке возле операционной, пока я самостоятельно через пол часика не начал домогаться до проходящего медперсонала с просьбой "прекратить мой позор эротический и отвезти в палату".
Домой.
Пока лежал - было всё как положено: перевязка один раз в день, которую забыли два раза сделать, прочистка раны без обезболивающего в первый день после операции (длина хирургического пореза 3 см, глубина 2 см), в рану вставляли ватный тампон с левомеколем, с которым я ходил до следующего дня. Да, в общем, вагину мне вырезали, вот и всё...
КОНЕЧНО! Конечно выпустили только в понедельник, когда кончились праздники и вышел на работу врач с жуткой похмельной тряской. Он сказал мне идти в поликлинику, записаться к хирургу, наблюдать заживление раны и как только я покинул больницу у меня появились первые "звоночки" в мыслях...
КОНЕЧНО! Конечно выпустили только в понедельник, когда кончились праздники и вышел на работу врач с жуткой похмельной тряской. Он сказал мне идти в поликлинику, записаться к хирургу, наблюдать заживление раны и как только я покинул больницу у меня появились первые "звоночки" в мыслях...
Хирург в поликлинике.
Записался (64-ая поликлиника на Семеновской), пришёл, повезло, что запись была и хирург был в наличии, а иначе как быть с больничным, выданным в больнице до этого дня, когда я должен его передать хирургу. Осмотрел он рану, сказал, что будет заживать недели две и всё хорошо у меня. Мазать левомеколем, не мочить, вату в марле прикладывать. Благо, у меня жопка толстая, никакие пластыри мне не нужны, "прокладка" из ваты, завернутой в марлю, прекрасно держалась в промежности :) даже если ходить. Вышел я из поликлиники и эти звоночки в мыслях, начали меня торопить домой, в гугл. Гуглить в большинстве случаев вредно, но я это сделал по-умному, начав с определения ПАРАПРОКТИТ, т.к. мне не давала покоя мысль о том, откуда под кожей гной образовался и довольно глубоко, без повреждений кожи.
Что я нагуглил?
В большинстве случаев, но как мне кажется, что во всех, парапроктит образуется из-за свища, хоть гугл упорно мне доказывал, что это свищ образуется из-за парапроктита, но в мою логику это не укладывалось.
Что такое свищ? Короче, в прямой кишке есть анальная железа и из нее выделается смазка, чтобы было влажно в прямой кишке. Дырочки (вообще забыл как они называются), из которых выделяется слизь, могут воспалиться по множеству причин: сидел на холодном, выскочила ТАМ простуда, болезни кишечные, запоры, поносы и т.п. Так вот, в очке, простите, в прямой кишке всегда царит антисанитария, если вы не любить промывать себе одно место для интимных утех, и попавшая эта антисанитария на воспаленную дырку, начинает "проедать" канал наружу, под силой тяжести, вниз. Чаще всего наружу и вниз, но не обязательно. Доходя до кожи, предпочитает сперва расшириться до абсцесса, а потом либо вырежут и выпустят гной, либо это дело прорвется само. Дело в том, что самостоятельно свищ НИКОГДА не заживёт. Он просто не способен этого сделать. Я понял, что его стенки состоят из рубцовой ткани и не срастаются.
В общем представьте, газы вы больше не удержите, они будут через свищ спокойно выходить, когда им это нужно, и постоянно будет течь "дерьмовая вода". В общем, вас ожидают "анальные месячные"!
Что такое свищ? Короче, в прямой кишке есть анальная железа и из нее выделается смазка, чтобы было влажно в прямой кишке. Дырочки (вообще забыл как они называются), из которых выделяется слизь, могут воспалиться по множеству причин: сидел на холодном, выскочила ТАМ простуда, болезни кишечные, запоры, поносы и т.п. Так вот, в очке, простите, в прямой кишке всегда царит антисанитария, если вы не любить промывать себе одно место для интимных утех, и попавшая эта антисанитария на воспаленную дырку, начинает "проедать" канал наружу, под силой тяжести, вниз. Чаще всего наружу и вниз, но не обязательно. Доходя до кожи, предпочитает сперва расшириться до абсцесса, а потом либо вырежут и выпустят гной, либо это дело прорвется само. Дело в том, что самостоятельно свищ НИКОГДА не заживёт. Он просто не способен этого сделать. Я понял, что его стенки состоят из рубцовой ткани и не срастаются.
В общем представьте, газы вы больше не удержите, они будут через свищ спокойно выходить, когда им это нужно, и постоянно будет течь "дерьмовая вода". В общем, вас ожидают "анальные месячные"!
Я предположил всё правильно!
С таким ужасом жить мне не хотелось, конечно! А ещё я злился, что мне ни одна скотина не сказала про СВИЩ, вспомните цифру 1, которую в начале текста я просил запомнить. Речь шла о бардаке! Меня правильно в проктологическое отделение положили. Мне операцию должен был делать ХИРУРГ КОЛОПРАКТОЛОГ. Он бы подошёл со знанием дела и сразу бы выполнил "иссечение свища". Но... Гнойное отделение, почистили и свободен. Я понял, что рана у меня не заживёт, ждать смысла нет несколько недель, а потом опять ложиться. Ну зачем?!
ТРУЗИ и далее...
Много было текста, но потерпите, это важно для людей, у кого появилась такая проблема, а толком в инете ничего нет. Не надейтесь, что парапроктит вырезали и это всё, будьте умней.
Нахожу платное исследование под название ТРУЗИ. Мне не далеко попалось. Платное исследование в бесплатной больнице. Это Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова на Шоссе Энтузиастов. Узи в прямой кишке. Никаких колоноскопий я не хотел. Поначалу мне сказали, что у проктолога всё на месяц вперёд занято, но услышав, что я на платные услуги, сразу нашлось кому провести исследование. Пришёл я туда, оплатил, посидел у кабинета и меня вызвали. Анальный джихад устраивали тремя разными насадками. Ах, да, поинтересовались у меня перед исследованием: "А что ищем? Зачем вам это?". Не очень востребованная процедура. Либо колоноскопия по жести сразу, либо просто заглянуть. Короче, я ответил: "Ищите свищевой ход! Он должен быть." Мне его нашли, быстро! Были описаны и длина и ширина. ЕСТЬ ДОКУМЕНТ! Домой и гуглим "как лечить".
Нахожу платное исследование под название ТРУЗИ. Мне не далеко попалось. Платное исследование в бесплатной больнице. Это Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова на Шоссе Энтузиастов. Узи в прямой кишке. Никаких колоноскопий я не хотел. Поначалу мне сказали, что у проктолога всё на месяц вперёд занято, но услышав, что я на платные услуги, сразу нашлось кому провести исследование. Пришёл я туда, оплатил, посидел у кабинета и меня вызвали. Анальный джихад устраивали тремя разными насадками. Ах, да, поинтересовались у меня перед исследованием: "А что ищем? Зачем вам это?". Не очень востребованная процедура. Либо колоноскопия по жести сразу, либо просто заглянуть. Короче, я ответил: "Ищите свищевой ход! Он должен быть." Мне его нашли, быстро! Были описаны и длина и ширина. ЕСТЬ ДОКУМЕНТ! Домой и гуглим "как лечить".
Как лечить свищ?!
Тут два варианта, если не вдаваться в подробности: 1. Резать скальпелем, рискуя заработать недержание газов и какуль в будущем; 2. Запаивать лазером (Лазерное иссечение свища).
Если свищ проходит через сфинктерную мышцу насквозь, то при операции её могут повредить и анус не будет до конца закрываться. У меня ТРУЗИ показало, что он через неё и идёт.
Если свищ проходит через сфинктерную мышцу насквозь, то при операции её могут повредить и анус не будет до конца закрываться. У меня ТРУЗИ показало, что он через неё и идёт.
Концовка такая.
В общем побыстрей и кратко! Конечно, я решил не резать это дело, начал искать "Лазерное иссечение свища". Позвонил в институт проктологии, там нет лазерного иссечения свища. У них нет лазера, а есть он только в платных клиниках. Технологии всего пара лет. Я в первую попавшуюся клинику, где подешевле. Мне назначают кучу процедур до операции, анализы из больницы и поликлиники их почему то не устраивают, соответственно, я покидаю клинику и в голову мне приходит, что надо попробовать искать не клинику, а врача! Я нашёл такого. Он видюшки на ютубчике снимает на эти темы, сам обучает колопрактологов, и интереса в своей профессии у него больше, чем поднять денег.
Узнал, где он работает, позвонил туда и объяснил ситуацию: Мне вырезали парапроктит, у меня рана заживает, вот-вот заживёт, надо срочно запаивать лазером, иначе потом придётся резать.... Врач уже не работает, но он вас примет, прилетайте!
Врач - наипозитивнейший человек. Заглянул он мне туда, сразу всё увидел, заметил два небольших геморроя ещё (сисадмин я, сижу бпостоянно) и говорит мне: Шанс рецидива - 90% после лазера (из-за индивидуального расположения свища, слишком короткий он у меня был и из-за сокращения мышц после операции, он мог расклеиться), но я сделаю, часть лазером запаяю, а часть методом "фитулостомия (вроде так он сказал)". К тому же его устроили все анализы, которые я принёс с собой. Он предложил не откладывать, а сразу завтра утром прийти к открытию, сдать только на ВИЧ и т.п. кровь (в выписке больничной не написали) и, что мне понравилось больше всего, он сказал, что на операционном столе сделают мне анестезию и пока я сплю, он спокойно осмотрит вообще там всё, "починит" всё, что найдёт, а денег ему не надо за остальное, только за свищ, т.к. администратору по телефону я про свищ и сказал. Лазерное иссечение свища - 70.000 руб. Доброй души человек и фанат своей профессии сделал всяких "приколов" косарей на 160, но взял только 70к. Два геморроя (HAL-RAR технология), анестезия, день в палате, два знатных укола по вене, чтобы я вечером до дома дошёл, ибо после операции я даже повернуться не мог на кровати, но это из-за операции на геморрой.
P.S.: Врачом поделюсь, кому требуется.
Простите, что много, просто хочется поделиться опытом с теми, кто не знает, что делать. ПИШИТЕ, СПРАШИВАЙТЕ. Я сам ничего не нашёл толком, когда потребовалось.
Узнал, где он работает, позвонил туда и объяснил ситуацию: Мне вырезали парапроктит, у меня рана заживает, вот-вот заживёт, надо срочно запаивать лазером, иначе потом придётся резать.... Врач уже не работает, но он вас примет, прилетайте!
Врач - наипозитивнейший человек. Заглянул он мне туда, сразу всё увидел, заметил два небольших геморроя ещё (сисадмин я, сижу бпостоянно) и говорит мне: Шанс рецидива - 90% после лазера (из-за индивидуального расположения свища, слишком короткий он у меня был и из-за сокращения мышц после операции, он мог расклеиться), но я сделаю, часть лазером запаяю, а часть методом "фитулостомия (вроде так он сказал)". К тому же его устроили все анализы, которые я принёс с собой. Он предложил не откладывать, а сразу завтра утром прийти к открытию, сдать только на ВИЧ и т.п. кровь (в выписке больничной не написали) и, что мне понравилось больше всего, он сказал, что на операционном столе сделают мне анестезию и пока я сплю, он спокойно осмотрит вообще там всё, "починит" всё, что найдёт, а денег ему не надо за остальное, только за свищ, т.к. администратору по телефону я про свищ и сказал. Лазерное иссечение свища - 70.000 руб. Доброй души человек и фанат своей профессии сделал всяких "приколов" косарей на 160, но взял только 70к. Два геморроя (HAL-RAR технология), анестезия, день в палате, два знатных укола по вене, чтобы я вечером до дома дошёл, ибо после операции я даже повернуться не мог на кровати, но это из-за операции на геморрой.
P.S.: Врачом поделюсь, кому требуется.
Простите, что много, просто хочется поделиться опытом с теми, кто не знает, что делать. ПИШИТЕ, СПРАШИВАЙТЕ. Я сам ничего не нашёл толком, когда потребовалось.
Авторский пост
Метки: парапроктит проктология свищ фистула
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В связи с тем, что что-то из описанного Вами касалось когда-то и меня, лично от себя хочу выразить благодарность Топузову Эскандеру Гафуровичу, Рачинскому Станиславу Вячеславовичу и Ханевичу Михаилу Дмитриевичу, а также тем коллективам сотрудников, с которыми работали эти замечательные врачи.
Мы из будущего?
Однако, ценники!