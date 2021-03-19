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Нежданно-негаданно я заболел

Нежданно-негаданно я заболел (3 фото)

Автор:
19 марта 2021 03:02
Метки: парапроктит   проктология   свищ   фистула   
1075
3
Боялся covid-19, а заработал на фоне этого кое что побольнее и поужасней, хоть и не смертельно. Хочу рассказать вам о одной болячке, которая приключилась у меня. Болячка достаточно, как говорят, деликатная и, можно сказать, интимная, по этому мало кому известно, что такое бывает. Читаем историю, задаём вопросы, спрашиваем совета, если он нужен. Я без комплексов, скромничать не буду, расскажу всё, т.к. статей на эту тему мало и они не информативные.
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Авторский пост

Метки: парапроктит   проктология   свищ   фистула   
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3k
insaider 5 часов назад
В общем, вас ожидают "анальные месячные"!(ц)
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7k
Фон Шниппельблох Автор поста insaider 4 часа назад
В основном у мужчин случается эта болячка, у женщин редко. Ща, жути нагоню... Но если у женщин случается, то свищ часто бывает "Ректально-вагинальный". Вот где жесть)
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27k
Сталин подтвердил бы!! 15 минут назад
Дорогой автор, мне бы ваши проблемы... Онкология 4 стадия , метастазы в печени, 1 неработающая Группа инв.
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392
Lvbnhbq Час назад
Спрашивать Вас не о чем, - прекрасный рассказ, прочитал с удовольствием.
В связи с тем, что что-то из описанного Вами касалось когда-то и меня, лично от себя хочу выразить благодарность Топузову Эскандеру Гафуровичу, Рачинскому Станиславу Вячеславовичу и Ханевичу Михаилу Дмитриевичу, а также тем коллективам сотрудников, с которыми работали эти замечательные врачи.
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3k
Сергей Час назад
Повезло тебе, Москва)) Пиши как там дальше будет ! Удачи ! Выздоравливай давай!
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1k
PbIBOK 2 часа назад
Про бритьё в палате приврал для красоты!!! Кто твою волосню по палате будет убирать? В Юдина для этого есть туалет для инвалидов,там и бреют перед операциями.Сам в урологии лежал,цистоскопию делали. За день до операции медсестра пришла за мной,отвела и побрила как надо. Просто после самостоятельного бритья, как правило, сестры перебривают особо щепетильных и стесняющихся барберов. Рассказала случай, что сорокалетний мужик ооочень боялся пахового бритья. Аргументируя что мол яички лопнут и вытекут. Поржали с девчонкой.Так что при всех этого не делают. Не вводи людей в заблуждение.
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8k
Alexander 3 часа назад
"01.07.2021 год. Начало."

Мы из будущего?
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7k
Фон Шниппельблох Автор поста Alexander 2 часа назад
месяц 1-ый, число 7-ое.
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2k
Egoro Фон Шниппельблох 41 минуту назад
Таки мы не в Америке, шобы так числа указывать.
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21k
Батончик с маком 3 часа назад
ТРУЗИ это пиз.дец. в дупло втыкают какую-то фигню одетую в презерватив. Лучше делать платно и чтоб врач женщина.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 3 часа назад
была такая фигня,тоже резали,хуже всего что свищ может пробить себе дорогу куда угодно,лежал в больнице там были люди у которых каждый год такое приключение ,то что вырезали не факт что не появится снова,хуже бабам может пробить дорогу во влагилеще и стереть они будут именно этим местом ,а не попой,насмотрелся ужаснулся в больнице, сроду таких заболеваний не слышал раньше
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10k
booz223 4 часа назад
Будь лаконичнее и следи за тылом
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7k
Фон Шниппельблох Автор поста booz223 4 часа назад
Ох, тут следи - не следи, свищ появится может у любого мужика ни с того ни с сего (физиология прямой кишки у мужиков такая). И часто, не понятно почему он появился, к сожалению. А геморрой, да... Супчики кушать, сидеть меньше (вставать чаще), велосипед, с нагрузками поаккуратней...
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2k
Альберт Шавлаков Фон Шниппельблох 3 часа назад
Не только у мужиков так. Жена уже дважды с этой фигнёй в больничке была. У неё уже и врач там знакомый...
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13k
Corvus Corax 4 часа назад
Плохо гуглил, надо еще провериться на мастопатию и аднексит!..
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7k
Фон Шниппельблох Автор поста Corvus Corax 4 часа назад
Мне ваш юмор не понятен. Правда, это не юмор, судя по всему, а оскорбление. ЗАЧЕМ? Либо это стёб на тему "гуглить и охренеть от диагнозов".
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13k
Corvus Corax Фон Шниппельблох 57 минут назад
Разумеется, что не понятен. Я с другой стороны баррикад. Полжизни в клинике хирургии.
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7k
Cornho 5 часов назад
"Приколов на 160000, взяли 70000"

Однако, ценники!
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7k
Фон Шниппельблох Автор поста Cornho 5 часов назад
Ну да, там он, считай анестезию сделал, за неё 10к берут, два геморроя +25к каждый. Тоже не посчитал, пощадил. Но из-за гемора вылеченного как раз я и не мог даже встать с кровати дома, когда отпустили укольчики из клиники. ААААААД! )))
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7k
Фон Шниппельблох Автор поста Cornho 5 часов назад
Ну и, забыл, по мелочи он мог насчитать ещё.
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Фон Шниппельблох

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