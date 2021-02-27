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Автопоезда Австралии, старая тема, но не оставляет равнодушным, никогда.
Фото с просторов интернета, извинения за качество.
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54 метра максимальная длина допустимая на дорогах общего пользования. Всё что длинее находится на шахтах и спецдорогах.
Авторский пост
Метки: australia roadtrain volvotruck автопоезда
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С пружиной, и гидравлическим амортизатором.
Обычную сцепку тягач не стронет - спалит сцепление. Щутка ли, под 200 тонн на хвосте.
А эти - трогаются прицепы как-бы по очереди, одна за одной, помогают сжатые пружины сцепки.