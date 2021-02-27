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Автопоезда

Автопоезда (38 фото)

Автор:
27 февраля 2021 19:14
Метки: australia   roadtrain   volvotruck   автопоезда   
607
38

Автопоезда Австралии, старая тема, но не оставляет равнодушным, никогда.
Фото с просторов интернета, извинения за качество.

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Метки: australia   roadtrain   volvotruck   автопоезда   
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74k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Там необычное тягово- сцепное устройство.
С пружиной, и гидравлическим амортизатором.
Обычную сцепку тягач не стронет - спалит сцепление. Щутка ли, под 200 тонн на хвосте.
А эти - трогаются прицепы как-бы по очереди, одна за одной, помогают сжатые пружины сцепки.
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СырныйКластер 47 минут назад
Просто Австралия плоская как блин. При наличии мало мальских холмов (про горы и говорить нечего) все эти поезда помножились бы на ноль...
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53
Mo Ru Автор поста СырныйКластер 44 минуты назад
Речь идет не о их возможностях, а о их существовании, они просто есть без "если бы"
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53
Mo Ru Автор поста СырныйКластер Полчаса назад
Вот такие ловушки стоят на спусках с гор
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Mo Ru

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